Paolo Guerrero respaldó al equipo alterno de Alianza Lima tras críticas pese a triunfo ante Juan Pablo II: “Los muchachos metieron”

El delantero respaldó al equipo alterno que salió ante Juan Pablo II. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero habló tras la victoria de Alianza Lima 1-0 ante Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. En declaraciones para L1MAX, el experimentado delantero respaldó al equipo alterno que jugó en Matute y habló de Boca Juniors, su rival del próximo martes por Copa Libertadores 2025.

“Ganar era lo más importante luego de la derrota en Trujillo con Alianza Sullana. El profesor hizo un equipo diferente después del partido que tuvimos el martes (ante Boca). Y los muchachos muy bien, no es fácil volver a jugar después de mucho tiempo”, afirmó Guerrero.

El delantero también señaló que este triunfo ayudará al plantel a afrontar con mayor confianza el choque con los ‘xeneizes’. “Nos hace pensar en el partido del martes ahora, para llegar con más confianza. Porque va a ser un duelo durísimo, muy difícil. Pero estamos preparados”, expresó.

Guerrero reconoció que Alianza Lima tuvo dificultades en los primeros minutos del encuentro, aunque destacó la entrega de sus compañeros. “Nos costó entrar en el partido los primeros minutos. A veces cuesta un poco. Pero una vez que arrancaron, los muchachos metieron. Creamos muchas situaciones de gol, aunque no pudimos concretarlas. Lo bueno es que todos tengan participación”, comentó.

Finalmente, el delantero recordó los problemas físicos que atravesó recientemente, detallando por qué jugó pese a estar lesionado. “Yo me lesioné con Nacional en Paraguay. Luego tuve el tobillo hinchado, pero no tenía dolor. Le dije a los doctores para estar y entrené. Pero después de la vuelta, se me inflamó mucho. Era la clasificación, quería participar”, explicó.

Néstor Gorosito incómodo con el equipo

El principal crítico del once que salió ante Juan Pablo II fue el técnico Néstor Gorosito, quien durante los 90 minutos se mostró molesto con varios jugadores, ya que considera que todo el plantel debe jugar de una misma forma por más que no sean habituales titulares en Alianza Lima 2025.

Incluso declaró incómodo en la conferencia de prensa de los ‘blanquiazules’. “No estoy conforme con lo que hemos hecho. Hemos dado unos pasos hacia atrás”, señaló el ‘Pipo’. Sin duda, esperaron más de los que estuvieron ante los de Chongoyape.

¿Por qué Alianza Lima jugó con un equipo alterno?

Alianza Lima venía de un durísimo partido de alta intensidad nada menos que ante Boca Juniors en Matute, donde pudo ganar 1-0 con gol de Pablo Ceppelini. Y pensando en el choque de vuelta en La Bombonera, con todo lo que eso significa a nivel internacional, Néstor Gorosito prefirió guardar a la mayoría de los titulares y presentar un equipo alterno frente a Juan Pablo II.

Solo Renzo Garcés estuvo desde el inicio en la zaga central. Después, hubo varios que disputaron sus primeros minutos de juego con los ‘íntimos’. Eso sí, para la segunda parte tuvieron acción jugadores como Erick Noriega, Guillermo Enrique, Fernando Gaibor y Miguel Trauco.

Lo que viene para Alianza Lima

El domingo 23 de febrero, Alianza Lima partirá rumbo a Buenos Aires para el partido con Boca Juniors por la fase 2 vuelta de la Copa Libertadores. El duelo se llevará a cabo el martes 25, desde las 19:30 horas de Perú. Pablo Lavandeira no sería convocado debido a un desgarro. Mientras que Kevin Quevedo se recuperó de su lesión y seguro será titular frente a la escuadra de Fernando Gago.

El volante puso el 1-0 de los 'blanquiazules' en Matute. (Video: ESPN)

Los peruanos parten con la ventaja de 1-0, por lo que un empate por cualquier marcador los pondrá en la fase 3, la última antes de llegar a la fase de grupos del certamen Conmebol. Y si el global queda igualado, habrá tanda de penales. Pero si pierde por más de dos goles, quedará eliminado.