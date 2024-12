Mirtha Uribe criticó que se haya aprobado inicio de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 con poca anticipación: “Crea inestabilidad a las jugadoras”

La voleibolista del Olva Latino cuestionó el poco tiempo de anticipación con el que se avisó que la primera fecha se jugaría este fin de semana. (Video: La Cátedra Deportes)

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 se mantuvo en suspenso por más de una semana. El telón se debió haber levantado el pasado sábado 30 de noviembre, como indica el cronograma oficial de la competencia, pero los 12 clubes se rehusaron de presentarse tras desacuerdos con la Federación Peruana de Vóley (FPV). En medio de ese contexto, la incertidumbre se apoderó de esta disciplina.

Los representantes de cada equipo y los dirigentes de la FPV se tuvieron que reunir más de una vez para arreglar los inconvenientes y llegar a un acuerdo para que el torneo se ponga en marcha con normalidad. No fue nada fácil y recién el último viernes 6 de diciembre, a horas de la noche, se pudo llegar a un consenso.

Sin embargo, ya al día siguiente debía empezar la primera jornada y tanto los comandos técnicos como las jugadoras se enteraron de esta noticia muy tarde, por lo que su tiempo de concentración fue fugaz. En ese sentido, Mirtha Uribe -una de las referentes del Olva Latino- cuestionó cómo se manejaron las cosas y que no se haya hecho con el tiempo debido.

“Ya pasó, pero crea inestabilidad a las jugadoras, porque hasta ayer en la noche (viernes) no sabíamos si jugábamos o no jugábamos. Entrenamos para jugar, así que eso no nos crea mucha tranquilidad y paz para venir a afrontar los partidos. Pero aún así creo que llegaron a un buen acuerdo, que espero que sea positivo para el vóley peruano”, indicó en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

Mirtha Uribe participó del enfrentamiento entre Olva Latino y Regatas Lima. Crédito: FPV

Mirtha Uribe, de 39 años, volvió a las canchas para esta nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley, luego de estar embarazada y dar a luz. La exselecionada nacional se ha venido poniendo a punto en estos meses para recuperar el ritmo de competencia y dar lo mejor de sí para Olva Latino, equipo en el que hoy milita.

De hecho, fue partícipe del partido de este sábado por la primera jornada del certamen contra nada menos que Regatas Lima. Aunque las ‘latinas’ intentaron dar la sorpresa, terminó siendo en vano, ya que las chorrillanas se impusieron en sets corridos (25-14, 25-21 y 25-21). En la siguiente jornada, como rival estará la Universidad San Martín.

Una reincorporación buena

Tras volver a jugar nuevamente en la Liga Peruana de Vóley, luego de mucho tiempo alejada de las canchas, Mirtha Uribe quedó conforme con su rendimiento, pero es consciente de que aún tiene que trabajar mucho para estar a tope y ayudar a su club a conseguir sus objetivos de la campaña

“Siento que no fue una reincorporación mala, porque hago lo que el profe quiere y me pide. Todavía tengo que agarrar más ritmo de ataque para poder ayudar. La Liga va a ser pareja, por lo que he venido viendo de los equipos, van a haber bonitos partidos”, indicó.

Mirtha Uribe regresa a las canchas de vóley después de un año. Crédito: FPV

Cabe mencionar que la próxima fecha del campeonato se jugará entre el sábado 14 y domingo 15 de diciembre, de acuerdo al cronograma oficial. Todos los partidos se juegan en el Polideportivo de Villa El Salvador y son transmitidos tanto por Latina como por Movistar Deportes, que adquirieron los derechos del torneo. En Infobae Perú podrás encontrar también todas las novedades de la competencia por medio de nuestra página web.