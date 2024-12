Renato Tapia anotó gol de penal y ayudó a Leganés a avanzar de fase en agónica definición por la Copa del Rey

El mediocampista peruano entró desde el banco de suplentes y ayudó a su equipo a seguir con vida en el certamen. (Video: Movistar)

El miércoles 4 de diciembre, Leganés se enfrentó a Estepona, club de la cuarta división de España, por la segunda ronda de la Copa del Rey. El peruano Renato Tapia tuvo participación en el primer equipo en mención y colaboró con un gol en la tanda de penales (5-4) para concretar su clasificación a la siguiente fase.

Los ‘pepineros’ igualaron 2-2 con el cuadro del ascenso durante los 90 minutos y los dos tiempos suplementarios en el estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez. Siempre estuvieron abajo en el marcador. Su rival abrió el marcador a los 25′ gracias a Rubén Meza y posteriormente recuperó su ventaja a través de Ekhiotz Orobio (60′).

Sin embargo, Munir El Haddadi (47′) y Javier Hernández (82′) mantuvieron con vida a la escuadra dirigida por Borja Jiménez. Esta paridad se mantuvo durante el alargue y, de esta manera, se marcharon a la definición desde los doce pasos por el pase a los dieciseisavos de final.

El mediocampista nacional Renato Tapia fue el encargado de patear el segundo remate. Hasta ese momento se encontraba empatado 1-1 luego de que Jacques Dago fallara su disparo. Era una gran responsabilidad para el ‘capitán del futuro’, pues podría inclinar la llave a favor de su club.

Y así fue. El volante de 29 años hizo pesar toda su experiencia y definió fuerte y muy pegado al primer palo. El guardameta Alfonso Liceras intentó atajar su derechazo, pero no tuvo éxito. Su celebración, como era de esperarse, fue contenida apretando su puño.

Sus compañeros también estuvieron impecables. Óscar Rodríguez, Diego García, Munir El Haddadi y Juan Cruz no fallaron sus respectivos remates y terminaron con el sueño del equipo de la cuarta categoría española de avanzar a la siguiente etapa del torneo doméstico.

¿Cuándo será el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey?

Ahora, Renato Tapia y compañía deberán aguardar para conocer a su próximo rival en la Copa del Rey. El sorteo de los dieciseisavos de final está programado para el lunes 9 de diciembre a las 13:00 horas de España (7:00 horas de Perú) en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la RFEF.

Los equipos clasificados a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Primera división

Real Madrid

FC Barcelona

Athletic Club

Real Mallorca

Real Valladolid

RC Celta

UD Las Palmas

Real Betis

Rayo Vallecano

Valencia CF

CD Leganés

Segunda división

Elche CF

Granada CF

SD Huesca

UD Almería

CD Eldense

Racing de Santander

CD Tenerife

Tercera división

Ourense CF

Cuarta división

UD Barbastro

Pontevedra CF

UD Logroñés

Cabe señalar que aún faltan definirse más llaves y estas son las siguientes: Cacereño vs Atlético de Madrid, Ceuta vs Osasuna, Orihuela vs Getafe, Barakaldo vs Racing de Ferrol, Andorra vs Cartagena, Marbella vs Burgos, Ponferradina vs Castellón, Olot vs Sevilla, Conquense vs Real Sociedad y Deportivo Minera vs Deportivo Alavés.

Sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se realizará el próximo lunes 9 de diciembre.