Conflicto entre Universitario y Alianza Lima por Jairo Vélez: un préstamo alto, lo conversado con el jugador y la mala relación con César Vallejo

Jairo Vélez definirá su futuro en las próximas horas.

La temporada 2025 se acerca y los principales clubes del fútbol peruano empiezan a reforzarse. Entre ellos, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Los dos más grandes del fútbol peruano saben que el próximo año es clave y para poder lograr todos los objetivos necesitan fichar futbolistas. A raíz del descenso de la Universidad César Vallejo a segunda división, el nombre que más suena para desprenderse del club trujillano es Jairo Vélez, quien tuvo un excelente rendimiento en todo su paso por el equipo ‘poeta’. En las últimas horas, se supo que ambas instituciones están interesadas en el gran mediocampista ofensivo.

No es la primera vez que ambos equipos se ‘pelean’ por un jugador. Es normal que alguien que rinde en la Liga 1 despierte sus intereses. ¿Quién está más cerca de ficharlo? Según el periodista Mauricio Loret de Mola, esta es su situación: “Vallejo solo dará a Jairo Vélez a préstamo. No será venta. Le quedan dos años contrato con los poetas. La ‘U’ ya sabe cuánto tiene que pagar y es cuestión de tiempo para adquirir el préstamo. Alianza preguntó por el ecuatoriano al entorno del jugador, más no a Vallejo”. Seguramente el gran error de los de La Victoria sería no conversar directamente de club a club.

Por otro lado, vale añadir que la Universidad César Vallejo sí le puso una cláusula de rescisión a Jairo Vélez, pero esta sería muy alta. Por ende, la búsqueda es prestarlo. Esto tiene sentido, pues los trujillanos sueñan con ascender a primera división y mantener al volante podría ser clave en el armado del plantel en el caso de llegar a la Liga 1 una vez más. Además, un jugador de su nivel que no ocupa plaza de extranjero por su nacionalización es más que valioso.

En el 2025, Jairo Vélez registró 37 partidos, 13 goles y 5 asistencias. Sin dudas, números bastante aceptables para lo que fue su equipo durante todo el año. Un volante ofensivo con esos registros despierta el interés de cualquier club de media tabla en adelante de la primera división de Perú.

Jairo Vélez, volante de la Universidad César Vallejo, se nacionalizó peruano y ya no ocupará plaza de extranjero.

¿Hay mala relación entre la Universidad César Vallejo y Alianza?

Un detalle no menor es que probablemente las negociaciones sean más sencillas para Universitario que para Alianza Lima. ¿Por qué? Porque ya hubo un conflicto con los de La Victoria. Recordemos todo lo que fue el caso Paolo Guerrero. A inicios del Torneo Clausura, cuando el delantero no quiso entrar al campo durante un partido de los ‘poetas’, empezaron los problemas. El ‘Depredador’ sabía que su llegada a La Victoria podía darse y entrar a la cancha lo dejaría sin esa posibilidad.

Así, empezó una ‘novela’ en la cual Richard Acuña trató de evitar su salida. Si bien los ‘blanquiazules’ siempre dejaron clara su postura de que no intervendrían en dicho conflicto y recién negociarían cuando Guerrero quede libre (algo que cumplieron al pie de la letra), el destino del delantero terminó siendo ese. A raíz de ello, el dirigente trujillano fue muy tajante y los acusó públicamente ante la prensa.

“Los últimos precedentes que se han dado han sido con una institución como Alianza Lima. Han sacado a tres jugadores de esa manera: Erick Noriega, Marco Huamán y Carlos Neira. Creo que, nosotros tenemos que apuntar a la formalidad de este país. Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere. La única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos”, fueron aquellas palabras de Acuña.

El presidente de César Vallejo no quiere saber más del tema Paolo Guerrero. (Video: Canal N)