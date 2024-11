Óscar Del Portal señaló la condición para que Jorge Fossati deje la selección peruana ante crisis en Eliminatorias 2026

El periodista deportivo opinó sobre la labor del DT uruguayo y cómo podría salir de la 'bicolor'. (Video: Fútbol en América)

El 2024 se acabó para la selección peruana luego de que perdiera por la mínima diferencia contra Argentina en Buenos Aires por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este resultado y el triunfo de Chile sobre Venezuela en Santiago provocaron que la ‘bicolor’ descendiera a la última casilla de la tabla y se aleje cada vez más de poder acudir al Mundial de Norteamérica 2026. Por tal motivo, muchos han pedido la salida de Jorge Fossati ante la incapacidad de revertir la situación. Sin embargo, Óscar Del Portal señaló una condición particular para que el DT uruguayo no siga más en el cargo.

“En estos momentos no sabría decir si Fossati no debe continuar porque no tengo el plan B. ¿Cuál es el plan B de la Federación Peruana de Fútbol? ¿Poner a quién?”, cuestionó en primera instancia en el programa ‘Fútbol en América’.

aDe la misma manera, aseguró que la única forma de que la FPF cese al entrenador de 72 años debería ser siempre y cuando tenga una alternativa concreta.

“Porque no puedes sacar a alguien y decir ‘hasta aquí nomás’, si no tienes un plan B, que por lo menos no te garantice pero te augure que puedas tener un nuevo rumbo. Mientras no haya un plan B en la dirección técnica, no hay que tomar esa decisión (sacar a Fossati)”, acotó.

Jorge Fossati solo pudo ganar 1 partido de 6 dirigidos con Perú en las Eliminatorias 2026. - créditos: AFP

Óscar Del Portal sobre Jorge Fossati y el cambio de posición de jugadores

Por otro lado, Óscar Del Portal se pronunció por los cambios que ha hecho Jorge Fossati con algunos jugadores. Primero fue Oliver Sonne, habitual lateral derecho que pasó a ser volante interior.

“La gente no habla de Sonne cuando ganó, sino de cuando empató. Porque el mejor partido de Sonne con la selección fue contra Chile, no contra Uruguay. Es más, contra Uruguay le costó entrar al partido porque Perú no tenía la pelota”, precisó.

El periodista deportivo también habló sobre el desplazamiento de Alexander Callens de defensa central a carrilero por izquierda, posición que en otro partido fue ocupado por Luis Advíncula.

“Cuando Callens jugó de lateral-volante no hizo un buen partido, sino el más bajo en la selección peruana. Así que la que achuntó Fossati en el cambio de posiciones fue de Sonne como volante interior por derecha ante Chile. Advíncula no lo hace tan bien de lateral volante por la izquierda”, comentó.

Jorge Fossati hizo cambios en las posiciones de Oliver Sonne y Luis Advíncula en la selección peruana.

Críticas contra Jorge Fossati y Juan Reynoso

Óscar Del Portal no se quedó con lo mencionado anteriormente y también arremetió contra Jorge Fossati y Juan Reynoso por el duro momento de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Consideró que ambos rompieron la confianza del jugador nacional y que no ha podido mostrar todo su potencial en esta etapa.

“En este proceso eliminatorio, Fossati y Reynoso han hecho que el futbolista peruano, lo que había adquirido como mayor valor vaya al suelo, y es la confianza. El jugador peruano ya no confía cuando sale a la cancha. No confía en su talento, en su capacidad ni en el equipo. Porque están jugando a una cosa que no lo sienten y que tampoco da resultados; porque podrías no sentirlo, pero te da un resultado que respalde el trabajo. No pasa eso”, sostuvo.

Por último, el conductor de TV enfatizó en que la salida del estratega ‘charrúa’ sería lo ideal debido a que no va a cambiar su esquema 3-5-2, que no logra sacar lo mejor de sus dirigidos.

“No veo cómo podamos continuar o mejorar el próximo año. La única forma es que Fossati cambie, pero él ha sido claro en decir ‘no voy a cambiar’”, añadió.

Juan Reynoso y Jorge Fossati han liderado a la selección peruana en las Eliminatorias 2026.