Partidos de hoy, sábado 23 de noviembre: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 23 de noviembre, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles: se definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2024, peruanos en el extranjero tendrán acción, se jugará una fecha más de LaLiga, y mucho más.

Racing se enfrentará a Cruzeiro en la esperada final del torneo Conmebol en el estadio General Pablo Rojas, situado en la ciudad de Asunción, Paraguay. Será un duelo entre argentinos y brasileños, el cual será histórico porque es la primera vez que ambos equipos lleguen a esta fase definitoria y donde solo uno podrá levantar el trofeo.

Por otro lado, Barcelona defenderá el liderato frente Celta de Vigo por la jornada 14 de la liga española. Los ‘azulgranas’ tienen la ventaja de cinco más que el Real Madrid, su mayor perseguidor.

Además, jugadores nacionales harán lo suyo con sus respectivos equipos. Luis Advíncula volverá a Boca Juniors tras su participación con la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El defensa peruano será titular frente Huracán. Y Raúl Ruidíaz hará todo lo posible para triunfar con Seattle Sounders ante Los Angeles FC por la semifinal de la conferencia oeste de la MLS Cup 2024.

Partidos de Copa Sudamericana 2024

Partidos de LaLiga

- Valencia vs Real Betis (08:00 horas / ESPN 4, Disney+ Premium)

- Atlético de Madrid vs Alavés (10:15 horas / DSports, DGO)

- Girona vs Espanyol (12:30 horas / DSports, DGO)

- Las Palmas vs Mallorca (12:30 horas / ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar)

- Celta de Vigo vs Barcelona (15:00 horas / DSports, DGO)

Partidos de Premier League

- Leicester 1-2 Chelsea / Finalizado

- Arsenal vs Nottingham Forest (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Everton vs Brentford (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Fulham vs Woverhampton (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Aston Villa vs Crytal Palace (10:00 horas / ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar)

- Bournemouth vs Brighton (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Manchester City vs Tottenham (12:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Serie A

- Hellas Verona vs Inter (09:00 horas / ESPN 2, Disney+ Premium)

- AC Milan vs Juventus (12:00 horas / ESPN 2, Disney+ Premium)

- Parma vs Atalanta (14:45 horas / ESPN 2, Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Unión Berlín (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Bayer Leverkusen vs Heidenheim (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Borussia Dortmund vs Friburgo (09:30 horas / ESPN 5 Disney+ Premium)

- Hoffenheim vs RB Leipzig (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Stutgart vs Bochum (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen (12:30 horas / ESPN 5, Disney+ Premium)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Marsella (11:00 horas / Disney+ Premium)

- Saint Étienne vs Montpellier (13:00 horas / Disney+ Premium)

- Stade de Reims vs Lyon (15:00 horas / ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, TV5 Monde)

Partidos de liga argentina

- Tigre vs Instituto (17:30 horas / Disney+ Premium, AFA Play)

- Huracán vs Boca Juniors (19:45 / ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, AFA Play)

Partidos de liga brasileña

- Botafogo vs Vitoria (17:30 horas / Liga 1 Play)

- Juventude vs Cuiabá (17:30 horas / Liga 1 Play)

- Atlético GO vs Palmeira (17:30 horas / Liga 1 Play)

- Sao Paulo vs Atlético Mineiro (19:30 horas / Liga 1 Play)

Partidos de liga colombiana

- Unión Magdalena vs Real Soacha Cundinamarca (16:00 horas / Win Sports YouTube)

- Llaneros vs Quindío (16:00 horas / Win Sports YouTube)

Partidos de MLS

- New York City vs New York RB (17:30 horas / Apple TV)

- Los Angeles FC vs Seattle Sounders (22:30 horas / Apple TV)