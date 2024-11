Voleibolista mexicana de 12 años es entrenada por Elena Keldibekova y sueña con ser la futura armadora del Perú: “Prometo llegar a la selección”

Voleibolista nacida en México aprende de Elena Keldibekova para ser la futura armadora de la selección peruana de vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

La selección peruana de vóley cuenta con diversos prospectos a futuro. Recientemente se dio a conocer el caso de una voleibolista de 12 años y 1.78 metros de estatura, con gran potencial en el armado, que es entrenada por nada menos que una referente histórica como Elena Keldibekova en la cantera del Club Atlético Atenea de la Liga Nacional Superior de vóley (LNSV).

Su nombre es Ana Marcela Manrique, quien nació en México, pero tiene padres peruanos. Aunque cuenta con ambas nacionalidades, su anhelo es representar a la ‘bicolor’ en unos años y para ello se está preparando arduamente bajo la mirada de la ‘Patadita’, quien ejerce como DT de las categorías formativas del equipo recién ascendido a la máxima categoría del voleibol peruano.

“En mi categoría normalmente juego como punta, pero en la sub 15 me dedico a armar. Me gusta mucho hacerlo, sobre todo ahora que tengo como entrenadora a Elena, la intento aprovechar lo máximo posible, porque ha sido muy buena jugadora. Yo intento obtener todas sus características y todo lo mejor que pueda de ella”, señaló en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

Desde pequeña, Marcela Manrique se está acostumbrando a jugar con voleibolistas un poco mayores y tiene muy buena proyección en su puesto. Su altura y buena capacidad como levantadora la convierten en una promesa a nivel nacional. Dependerá de ella seguir el camino exitoso de Keldibekova, que la está tratando de instruir lo mejor posible.

Elena Keldibekova es entrenadora de las categorías formativas del Club Atenea.

“Siempre intento dar lo mejor de mí. Cada vez que Elena me corrige algo, intento aplicarlo. Hay veces que me frustro porque no me sale, pero siempre intento corregir con los consejos que ella me da. El tenerla de entrenadora en la sub 15 es un gran prestigio, por que ha sido muy buena armadora y que me enseñe es muy bonito para mí”, indicó.

Su promesa al Perú

Con dos nacionalidades, Marcela Manrique puede dudar a qué país representar en un futuro, pero ella lo tiene bastante claro desde ahora. Haber aprendido este deporte en el Perú desde los seis años inclina la balanza. Por ello, vestir la camiseta ‘bicolor’ es el gran objetivo por el que está luchando y no descansará hasta lograrlo.

“Mi familia es del Perú, pero mis raíces son de México y mantengo la cultura de allá. Me considero peruana, porque vivo acá y mi vida en el vóley inició en este país. Agradezco mucho el haber venido, porque si no, no estaría jugando vóley. En México hacía natación competitivamente”, declaró.

La aprendiz de Elena Keldibekova en el Club Atenea desea ser la futura armadora de la 'bicolor'. (Video: La Cátedra Deportes)

En ese contexto, Marcela le hizo una especial promesa al Perú. “Prometo llegar a la selección, dar lo mejor de mí e inspirar a más chicas a que puedan seguir jugando vóley. No se rindan, es un camino largo. Yo tengo 12 años tengo mucho que recorrer por delante. Hay que seguir adelante luchando por los sueños”, sentenció.

Elena Keldibekova de regreso a la LNSV

A puertas del inicio de una nueva temporada de la Liga Nacional Superior de vóley femenino, una gran noticia llegó para todos los seguidores de este deporte: Elena Keldibekova está de regreso. A sus 50 años de edad, la experimentada armadora integrará el plantel de Atenea, con el que logró el ascenso y ahora disputará el título en la máxima categoría.

La ‘Patadita’ confirmó su retorno y ya se alista para aportar su granito de arena a su equipo. “Tuve la propuesta con el mismo club para poder ayudar con el tema del armado. Decidí que sí voy a participar en la Liga. Hablé muchísimo con nuestra nueva entrenadora, me gusta cómo trabaja y cómo cuida y guía a las jugadoras, además de las herramientas que nos está dando”, aseguró en Radio Ovación tiempo atrás.