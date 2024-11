Con Joao Grimaldo, las importantes e inesperadas ausencias en la convocatoria de Jorge Fossati para enfrentar a Chile y Argentina por Eliminatorias 2026

Jorge Fossati decidió no incluir en su convocatoria a Joao Grimaldo y otros futbolistas que esperaban ver su nombre en la lista. Crédito: Agencias

La selección peruana de fútbol ya se prepara para afrontar los retos que se avecinan en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 a mitad del mes de noviembre. De hecho, Jorge Fossati dio a conocer su lista de convocados para los encuentros claves contra Chile y Argentina, y destacaron algunas ausencias importantes como la de Joao Grimaldo.

Tras el término de la temporada en la Liga 1 2024, el seleccionador nacional cerró los últimos detalles en su nómina y sorprendió al no considerar al futbolista que milita en el Partizán de Belgrado (Serbia). El exSporting Cristal suele ser fijo en las convocatorias del DT uruguayo desde el inicio de su etapa en el banquillo; no obstante, en esta ocasión no fue tomado en cuenta.

Desafortunadamente, al ser un extremo, Grimaldo no calza bien en el sistema de Fossati (3-5-2) y así lo ha expresado el mismo entrenador anteriormente. “Un jugador, si tiene nivel de selección, no debería tener problemas, de jugar 10 metros más afuera o más adentro, o inclusive en algunas posiciones por derecha o por izquierda”, señaló en una conferencia de prensa.

Además, el futbolista de 21 años no pasa por su mejor momento. Con su club Partizán ha perdido bastante protagonismo. Incluso, no jugó los últimos tres partidos de la liga serbia por decisión técnica: el último domingo fue suplente en la victoria de su equipo por 2-1 ante FK TSC y no tuvo chances de poder hacer su ingreso a la cancha.

Joao Grimaldo apenas juega con Partizán. - Crédito: Difusión

Estas serían las principales razones por las que Fossati optó por desistir del talento de Joao Grimaldo para los encuentros que se jugarán contra Argentina y Chile en las próximas dos jornadas de las Eliminatorias 2026. Sin duda alguna, por lo que proyecta como jugador, el exSporting Cristal será una baja considerable. Pero la última palabra la tiene siempre el entrenador.

Otras ausencias importantes

Joao Grimaldo no es el único gran ausente en la convocatoria de Jorge Fossati. El seleccionador nacional tampoco llamó a Marcos López, que recientemente superó una pequeña molestia y está nuevamente apto para jugar con el FC Copenhague de Dinamarca. Para la ‘bicolor’, sin embargo, no fue considerado.

Hay que tener en cuenta que el lateral zurdo atraviesa una fecha de suspensión por derribar el monitor del VAR en el anterior duelo contra Brasil, por lo que no iba a poder estar presente contra Chile. Después, ante Argentina, sí podía ser considerado, por lo que la decisión del técnico uruguayo causó sorpresa, especialmente porque Carlos Zambrano pasa una situación similar (no podrá jugar el ‘clásico del Pacífico’) y sí fue incluido en la nómina.

Marcos López ha ganado espacio en la oncena de Fossati con Perú, pero no fue considerado para duelos ante Argentina y Chile. - Crédito: FPF

Por su parte, André Carrillo esperaba ver su nombre nuevamente en la convocatoria de la selección peruana, tras tener una importante continuidad con el Corinthians en Brasil. La ‘Culebra’ ha tenido buenas presentaciones últimamente con el ‘timao’ en la volante y esperaba volver a representar a su país en las Eliminatorias, pero no terminó de convencer a Fossati.

De la misma manera, Pedro Aquino volvió a las canchas con el Santos Laguna en México tras una larga recuperación de siete meses y está trabajando para regresar a la ‘bicolor’. Sin embargo, el DT de la escuadra nacional prefirió no tomarlo en cuenta todavía. La última vez que el experimentado pivote jugó un partido con la selección fue en noviembre del año pasado, en el cotejo ante Venezuela en Lima, por lo que ya pasó un año.