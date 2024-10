Golazo de Raúl Ruidíaz con exquisito remate a lo ‘Panenka’ en Seattle Sounders vs Houston Dynamo por MLS 2024

El delantero nacional aportó en el triunfo de su equipo al marcar de penal a lo 'Panenka' ante Houston Dynamo.

El Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz se midió ante el Houston Dynamo en un partido correspondiente a la primera ronda de los playoffs de la Mayor League Soccer (MLS). Si bien el marcador quedó igualado en los 90 minutos de juego, el cuadro ‘verde’ se adueñó de la definición por tanda de penales.

Ambos equipos sabían lo importante que era este encuentro de cara a sus aspiraciones en el campeonato estadounidense, motivo por el cual, salieron al campo de juego mostrando su mejor nivel. Esto generó que se convierta en un cotejo bastante peleado, tanto en el ataque como en la defensa.

Por su parte, el delantero nacional no fue de la partida, pero tuvo la oportunidad de ingresar a la cancha al minuto 52 en reemplazo de Jordan Morris, quien salió lesionado. Minutos después, los dirigidos por Ben Olsen se quedaron con uno menos a raíz de la expulsión de Adalberto Carrasquilla, sin embargo, dicha ventaja no pudo ser aprovechado por los de Seattle.

Cabe resaltar que, cuando estaba a punto de finalizar el compromiso, el árbitro cobró penal a favor del equipo de la ‘Pulga’, sin embargo, esta decisión terminó siendo desestimada por el VAR. De esta manera, el duelo culminó sin goles.

¿Cómo fue el gol de Raúl Ruidíaz?

Pese a que el peruano no había sido considerado para iniciar acciones, recibió la indicación de patear el primer penal. Fiel a su estilo, tomó el balón, se mostró bastante confiado y ejecutó el tiro. Lo que más sorprendió fue su manera de hacerlo y es que el ‘9′ picó el esférico y marcó a lo ‘Panenka’.

Albert Rusnák, Jackson Ragen, Cristian Roldán y Alex Roldán anotaron para los Sounders, mientras que Ezequiel Ponce, Griffin Dorsey, Sebastian Kowalcyk y Daniel Steres hicieron lo propio para los de Houston. Erik Sviatchenko fue el único en errar su disparo, por lo que fueron los liderados por Brian Schmetzer los que clasificaron a las semifinales de la competencia.

Raúl Ruidíaz anotó en la victoria del Seattle Sounders sobre Houston Dynamo por los playoffs de la MLS - Créditos: Seattle Sounders

Una temporada irregular

Sin duda alguna, las constantes lesiones han perjudicado a Raúl Ruidíaz a lo largo de la presente temporada de la MLS. No obstante, el verdadero motivo de su suplencia y escaza presencia en los últimos partidos fue la discusión que tuvo con su técnico Brian Schmetzer.

Según dio a conocer el periodista Alonso Contreras, quien cubre el torneo en mención, el jugador dejó de ser tomado en cuenta “porque no celebró el triunfo (ante Dallas FC) y se fue directamente al camerino. En una temporada que Seattle no anda bien, castigan al goleador del equipo: 8 goles y 2 asistencias. Su compañero Nouhou es castigado también. Recordemos que uno de sus jugadores emblemáticos Nicolás Lodeiro no se fue de buena manera del club en su último año de contrato”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Fue justamente en ese cotejo que el futbolista de 34 años marcó uno de los tantos, pero terminó siendo cambiado a los 78 minutos. Incluso, semanas antes, medios partidarios del equipo reafirmaron el distanciamiento que existía entre el atacante y su entrenador, lo que provocó que sea suspendido. Por este motivo, se rumoreó la posibilidad de que pueda regresar a Universitario el próximo año, sin embargo, esta decisión se tomará a fines de año.