Con los partidos de Alianza Lima y Universitario en simultáneo: así se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

El Torneo Clausura 2024 se encuentra en su recta final y no falta nada para que se defina al nuevo ganador de este certamen. Este fin de semana se jugará la fecha 16, la cual tendrá decisivos enfrentamientos en diferentes partes del Perú.

Pero, todo terminará la próxima semana cuando se lleve a cabo la jornada 17. La Liga 1 dio a conocer la programación a través de sus redes sociales, confirmando que Alianza Lima y Universitario -los dos clubes que luchan por este campeonato- jugarán en simultáneo.

Otros dos compromisos podrían sumarse a esta modalidad. Melgar vs Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se llevarán a cabo el mismo día; no obstante, todavía no tiene horario establecido.

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

- Cienciano vs Unión Comercio (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 2 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Germán Jara Contreras / Liga 1 Max)

- Atlético Grau vs César Vallejo (horario por confirmar / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- ADT vs Sport Boys (horario por confirmar / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

Domingo 3 de noviembre

- Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

- Universitario vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / Liga 1 Max)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (horario por confirmar / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (horario por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)

Universitario y Alianza Lima luchan por el Torneo Clausura

La programación de los cotejos de Universitario y Alianza Lima se justifica porque los compadres pugnan por el trofeo del Torneo Clausura. Hay una leve diferencia entre ambos, exactamente una diferencia de 5 goles, ya que tienen el mismo puntaje (33 unidades).

Y es que la pelea por este segundo certamen se puso más apretada a raíz de la caída de la ‘U’ ante Sporting Cristal el pasado miércoles 23 de octubre. Esto fue aprovechado por los ‘blanquiazules’, los cuales ganaron 2-1 a Sport Huancayo y subieron a la punta de la tabla.

Lo cierto es que los dos deberán sus respectivos compromisos por la fecha 16 para llegar con las mismas chances a la jornada final. Los ‘cremas’ recibirán a Cienciano en el Estadio Monumental de Ate, mientras que los ‘íntimos’ visitarán a Deportivo Garcilaso en el Cusco.

El cuadro 'celeste' se impuso 2-1 ante los 'cremas' por la jornada 15 del segundo torneo del año. (Video: L1MAX)

¿Por qué Cristal y Melgar también podrían jugar en simultáneo el domingo?

Alianza y Universitario son los principales candidatos al título del Clausura, pero más atrás se encuentran Sporting Cristal y Melgar. Estos dos clubes también deberán ganar sus encuentros de la fecha 16 para llegar con chances matemáticas al cierre del torneo.

Actualmente, ‘celestes’ y ‘rojinegros’ son terceros y cuartos, respectivamente, en la tabla con 28 unidades, a cinco de los dos punteros. Por ese motivo, la Liga 1 aguarda por un tropiezo de los compadres para programar los últimos partidos del club rimense y arequipeño.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2024: fecha 15. Crédito: Captura

Se definirá a los otros dos descendidos

Por otro lado, la fecha 17 del Torneo Clausura también podría definir a los dos últimos descendidos. Como sabe, Unión Comercio se convirtió en el primer conjunto en perder la categoría luego de su mala campaña.

Sport Boys, Comerciantes Unidos, César Vallejo, UTC y Carlos A. Mannucci son los equipos que pelean por no bajar a Liga 2. Estos dos últimos en mención son los candidatos a descender producto de su posición y actual puntaje.