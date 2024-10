Periodista chileno apuntó contra Ricardo Gareca por buscar ‘estrategia económica’ para dejar Chile: “Está con la cabeza en otro lado”

Fernando Tapia opinó sobre el futuro del 'Tigre', de quien dejó entrever que estaría pensando en su partida de la 'roja' sería un hecho. (Video: 24HDeportesTVN)

No cabe duda de que el nombre de Ricardo Gareca ha sido uno de los más mencionados en Chile en las últimas semanas, pero no por sus éxitos con la selección, sino por todo lo contrario: el mal momento que atraviesa al ubicarse en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Esto ha provocado que se empiece a vocearse sobre su salida, pese a que tanto el ‘Tigre’ como la Federación han desmentido públicamente esta versión. Sin embargo, el periodista Fernando Tapia apuntó contra el DT argentino por querer buscar una ‘estrategia económica’ para dejar la ‘roja’.

En el programa ‘Team del Siete’ de 24 Horas TVN Deportes hablaron sobre la continuidad del ‘Flaco’, que estaría condicionada a que pueda conseguir, por lo menos, 4 puntos en los siguientes duelos contra Perú en Lima y Venezuela en Santiago. Aunque eran conscientes de que por el hecho de que no han sumado unidades en los últimos encuentros, no hace pensar que fuera una tarea sencilla.

En eso, intervino el comunicador y señaló que “el tema de la supuesta condición de puntos es una excusa simplemente. No hay plata, no se pudo destrabar la situación, tampoco hubo el gesto del técnico”.

De la misma manera, el comentarista cuestionó que Ricardo Gareca haya viajado a Argentina por el Día de la Madre y no se haya quedado en Chile para seguir la liga local, teniendo en cuenta que se jugó el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile.

“El hecho de que haya viajado este fin de semana... Yo entiendo que fue día de la madre en Argentina, pero creo que Gareca no cuidó las formas. Era una fecha determinante para, al menos, mostrar un interés en lo que está pasando en el fútbol chileno y tratar de revertir la situación, pero no estuvo ahí y se fue”, precisó.

Ricardo Gareca viene siendo duramente cuestionado por el último lugar de Chile en Eliminatorias 2026. - créditos: AP Photo/Fernando Vergara

Periodista chileno vislumbró posible salida de Ricardo Gareca

Ahí fue cuando Fernando Tapia dejó entrever que Ricardo Gareca estaría esperando una compensación económica de parte de la Federación de Fútbol de Chile para dejar el cargo.

“Yo creo que está esperando que termine la fecha doble de noviembre para ver si hay una propuesta económica de la ANFP para terminar su vínculo. Yo creo que ya está con la cabeza en otro lado. Es probable que se haya llevado cosas, adelantó una maletita para no tener tanta carga en noviembre (risas)”, sostuvo.

De acuerdo con el medio ‘Emol’, la salida del cuerpo técnico argentino costaría un total de 2,7 millones de dólares, una cifra considerable para un equipo que podría quedar fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva.

Ricardo Gareca sobre su futuro en Chile

El estratega argentino fue visto en el aeropuerto de Santiago a poco de tomar un avión rumbo a su país. Esto con la intención de pasar un momento familiar, aprovechando que el domingo 20 de octubre se celebró el Día de la Madre. Pero antes de embarcar, se pronunció por el partido con Perú, selección a la que dirigió por ocho años.

“Yo creo que todos los partidos son especiales, es lo más importante. Sobre todo, en la situación en la que estamos. No es porque sea Perú, sino que necesitamos salir de esta situación”, dijo.

Asimismo, Gareca Nardi explicó el motivo que lo mantiene aún unido al conjunto ‘mapocho’: “Los buenos momentos son ideales para que uno desarrolle un trabajo. Pero a veces, estos momentos es donde uno necesita estar. En nuestro caso, no nos gustaría a dejar a Chile de esta manera, me gustaría estar al lado de los muchachos, de la dirigencia. No acostumbro a irme”.

El 'Tigre' brindó declaraciones a poco de marcharse de Santiago. (24 horas Deportes)

Estas declaraciones fueron respaldadas por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien además reconoció que conversó con Gareca para tratar la posibilidad de que se consideren a varios elementos de la ‘generación dorada’ como Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Aránguiz y otros más.