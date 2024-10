A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima: clásico por semifinal vuelta del Torneo de Reservas 2024

Universitario recibirá este 20 de octubre a Alianza Lima en el duelo correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo de Reservas.

Este domingo 20 de octubre, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en Campo Mar - U en el duelo correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo de Reservas 2024. En el partido de ida, los ‘cremas’ vencieron 1-2 a los ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva y aumentaron sus chances de meterse en el partido definitorio ante FBC Melgar o ADT. Sin dudas, a pesar de no ser un duelo entre los primeros equipos de cada club, se vivirá como un auténtico duelo lleno de fútbol y emociones entre los futuros futbolistas de los clubes grandes en el país.

Por un lado, la ventaja es para los locales. Con goles de Yuriel Celi y Rodrigo Dioses, los dirigidos por Jorge Araujo se impusieron en la cancha de su eterno rival, que hizo el primer gol gracias a Bassco Soyer. Los ‘merengues’ llegaron a esta instancia después de eliminar a Sport Huancayo en una llave en la que sus rivales se adelantaron por un marcador de 2-0 en el partido de vuelta, pero un 4-1 con Celi como figura significó una remontada inolvidable para todo el equipo de reservas de la ‘U’. Se jugó en Campo Mar - U.

Alianza Lima enfrentó a Universitario por el partido de ida de las semifinales del Torneo de Reserva 2024

Por su parte, Alianza Lima sabe que no hay nada dicho aún a pesar del resultado. Si bien cayeron derrotados en su casa, la diferencia es solo de un gol y podrían dar un golpe de autoridad en la cancha de Universitario de Deportes. La esperanza ‘blanquiazul’ está en Bassco Soyer y Víctor Guzmán, quienes han sido importantes a lo largo del Torneo de Reservas. En los cruces de cuartos de final, eliminaron a Cienciano con un resultado global de 5-1. Fue 1-2 en el Garcilaso de la Vega de Cusco y 3-0 en el Alejandro Villanueva (Matute).

Alianza Lima enfrentó a Universitario por el partido de ida de las semifinales del Torneo de Reserva 2024

Recordemos también que el ganador de esta serie enfrentará al ganador de la semifinal entre FBC Melgar y ADT. En la ida, los de Arequipa vencieron 1-2 a los de Tarma y en condición de visitantes. Definirán también este domingo 20 de octubre a las 11:00 horas en el Monumental de la UNSA.

A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima por Reservas

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán en el duelo por la semifinal de vuelta del Torneo de Reservas este domingo 20 de octubre a las 10:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina y Chile será a las 12:45 horas. En Venezuela, el partido se jugará a las 11:45 horas, mismo horario que en Estados Unidos y México. Sin dudas, hablamos de un partido clave que será sintonizado por los hinchas de ambos equipos no solo en el Perú, sino también en todo el planeta.

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por Reservas

En todo el país, el duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la semifinal de vuelta del Torneo de Reservas se podrá ver en FPF Play. Otra gran alternativa de televisión y streaming es Nativa TV, misma señal que transmitió las semifinales de ida. Asimismo, podrás vivir todo lo que suceda en este encuentro minuto a minuto a través de la web de Infobae Perú.

Marco Valencia reclama injusticia en el Torneo de Reservas

El entrenador del primer equipo de FBC Melgar brindó dos conferencias en las que se mostró contrario a la organización del campeonato. Esto debido a que la final se jugaría en Lima. “Me sorprende muchísimo lo que viene haciendo la Federación en ese aspecto, es un malestar que uno puede sentir por cualquier lado, el 07 de octubre salió de manera oficial que la final se juega en el estadio Elías Moreno a las 2:00 pm., es un abuso, ¿cómo se puede jugar en Lima? Sea ADT o Melgar, quien llegue, un equipo de Lima (Universitario o Alianza Lima) enfrentará a uno de provincia, nunca se da la posibilidad de que sea en un lugar de altura. Eso demuestra que la FPF no es neutral. Si van 100 personas al estadio, 85 van a ser del club de la capital. No es equilibrado ni justo y el fútbol tiene que ser así. Esto no es solamente ahora”, fueron sus palabras.

El DT de Melgar criticó a la Federación por programación de la final del Torneo de Reservas y el polémico ascenso de Juan Pablo II. (Video: @danielfrh11)

Por otro lado, también dijo lo siguiente sobre jugar o no la final: “Mi postura sería jugar contra ADT y, si se da la posibilidad de jugar una final, no hacerlo, ya que no es justo que se juegue en Lima”.