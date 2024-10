Kevin Lugo se defendió de las acusaciones de Gustavo Roverano por penal errado en Comerciantes FC vs Juan Pablo II: “Que muestre pruebas”

Kevin Lugo se defendió de las acusaciones de errar el penal a propósito en Comerciantes FC vs Juan Pablo II en partido por ascenso a Liga 1 (Nativa)

Uno de los momentos más polémicos del ascenso de Juan Pablo II a primera división fue el disparo errado por Kevin Lugo de Comerciantes FC en la tanda de penales. El volante colombiano intentó picar el balón, pero este fue hacia un costado, casi sin potencia, por lo que el portero Matías Vega lo despejó con facilidad.

En su momento pareció un ‘blooper’ del mediocampista, pero luego su exDT Gustavo Roverano dejó entrever, mediante un audio viralizado en redes sociales, que podría haber sido un acto arreglado, señalando que ningún equipo del fútbol peruano debería volver a contratarlo. Cabe mencionar que el encuentro ya venía siendo objeto de sospechas por el tanto en off side del conjunto de Chongoyape, el cual tiene como dueño a Agustín Lozano, presidente de la FPF.

Ante esta situación, Lugo optó por defenderse, reconociendo su culpa por el penal fallado, pero negando cualquier tipo de sospechas por amaño de partidos, afirmando que está con la conciencia tranquila:

“Yo asumo mi responsabilidad por el penal que erré, pero ya todo eso que está pasando sobre apuestas, sobre vendido y esas cosas, tendré mi oportunidad de salir a las cámaras para dar mi respuesta lo que merece, y daré la cara y la responsabilidad por el penal errado. Pero del resto, estoy tranquilo, se trabajó bien, se llegó a estas instancias, no era lo que queríamos, pero hay que aceptar la realidad”, declaró a Entre Bolas.

Kevin Lugo erró de manera insólita su penal en la definición entre Comerciantes FC y Juan Pablo II por el ascenso a la Liga 1 (Nativa)

“Quien tenga una prueba que la muestre”

El nacido en Cartagena también retó a Roverano y a cualquiera que lo acuse, de mostrar pruebas en su contra. Además, cuestionó al estratega uruguayo por no hablar cuando todavía era su DT:

“Ese es su punto de vista, lo respeto porque es un profesor, un profesional. pero si tiene alguna prueba en la cual me puede culpar, que la muestre. Si él aceptó que yo estuviera en su equipo, fue porque las cosas se estaban haciendo bien. ¿Por qué no se pronunció cuando estuvimos trabajando juntos? ¿Por qué lo hizo ahora cuando pasó todo esto? No entiendo, el se debió pronunciar cuando las cosas estaban pasando mal, ese es mi punto de vista. Descarto todo. Si muestran una prueba contra mí, la acepto, que la saque, no tengo ningún inconveniente”, añadió.

El exDT de la 'fuerza loretana' cuestionó a Kevin Lugo tras errar su penal ante Juan Pablo II duelo clave por ascenso a Liga 1 2025. (Video: Sin Guión)

“Creí que pudo ser gol”

Respecto a la extraña forma con la que ejecutó el penal, Kevin Lugo afirmó que pensó que era la más adecuada para convertir su remate y aceptó cualquier tipo de críticas, pero volvió a rechazar las acusaciones:

“Pudo ser mejor y asumo la responsabilidad, de pronto en su momento creí que al hacer eso pudo ser gol. Asumo las críticas, pero del resto, no tengo absolutamente nada que ver”.

Finalmente, recordó que el arbitraje de Edwin Ordóñez perjudicó a Comerciantes FC al cobrar el tanto de Facundo Rodríguez en clara posición adelantada. Asimismo, también destacó el trabajo del equipo de sobreponerse a este hecho y llevar la llave hasta la definición desde los doce pasos, y pidió disculpas al pueblo de Iquitos por no conseguir el ascenso:

“El arbitraje nos perjudicó, está claro, está en todas las pantallas, en todas las redes sociales, salió directamente en televisión y fue algo que nos afectó muchísimo. Pero independientemente de todo eso fuimos hacia adelante y llegamos a los penales. No se logró el objetivo y pudo muchísimas disculpas al pueblo de Iquitos y al grupo de trabajo”.