Periodista uruguayo recordó de forma emotiva a Daniel Peredo en la previa del Perú vs Uruguay: “Es duro no verlo”

Rodrigo Romano también analizó el partido por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes)

Esta noche, 11 de octubre del 2024, Perú recibirá a Uruguay en partido correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. En la previa del encuentro, ‘Al Ángulo’ realizó una transmisión desde el Estadio Nacional. En dicho programa, Michael Succar entrevistó a Rodrigo Romano, periodista uruguayo. El comunicador ‘charrúa’ analizó lo que será el partido, pero también recordó de manera emotiva a Daniel Peredo, narrador muy querido por el hincha peruano que lamentablemente falleció en el año 2018, generando un luto eterno en todo seguidor del fútbol peruano y la selección nacional.

“Es duro venir a Lima y no verlo a Daniel (Peredo). Si para uno que está en otro lado es duro, no imagino para ustedes. Pero bueno, la vida sigue. Seguramente su familia, con el paso del tiempo, irá cicatrizando la herida. Lo recuerdo con mucho afecto porque era un ser humano increíble. Un gran tipo, muy solidario. Siempre nos daba una mano cuando veníamos acá a tierras incaicas. Habíamos hecho una linda amistad, una linda relación. Fue impactante cuando me enteré de la noticia, muy cerca del Mundial, con esa gran ambición que tenía, con ese sueño de ver a Perú en el Mundial después de mucho tiempo... la verdad fue impactante”, fueron las palabras del comunicador uruguayo sobre el periodista que para muchos es ejemplo de la profesión.

Una de tantas narraciones

La última victoria de Perú sobre Uruguay en Lima no solo es recordada por el gran nivel que mostró la selección nacional ante el elenco ‘charrúa’, sino también por la histórica narración de Daniel Peredo. En el inicio del encuentro, la frase “Una sola fuerza”, la cual había sido tendencia en el país en búsqueda de darle apoyo a todas las personas afectadas por las inundaciones, y también el relato del 2-1 de Edison Flores, quedaron marcados en la historia. Sin dudas, era un narrador que representaba a los hinchas más fieles e incondicionales de la selección peruana de fútbol.

Con narración de Daniel Peredo, Perú derrotó 2-1 a Uruguay en el Estadio Nacional. Créditos: Movistar Deportes.

Rodrigo Romano, protagonista en el caso Luis Suárez vs Marcelo Bielsa

Fue Rodrigo Romano quien hizo la entrevista a Luis Suárez cuando expuso el escándalo entre los futbolistas de la selección uruguaya y Marcelo Bielsa. En ella, el histórico delantero de la ‘celeste’ evidenció malos tratos y distintas situaciones que estaban afectando al plantel. Sobre dicha nota, también habló el comunicador que se encuentra hoy en el Estadio Nacional: “Sin dudas, fue una nota que movió los cimientos de la AUF porque Luis expuso algunos tratos personales que no le estaban gustando al plantel, que no le habían gustado a él básicamente y creó un poco de inestabilidad. Hay mucha gente que dice ‘¿Por qué lo hizo en este momento? ¿Por qué no antes?’. Bueno, ese era el momento porque él ya había salido y quería dar claramente un mensaje de lo que estaba pasando”.

“Hubo muchas reuniones en estas horas donde Bielsa explicó algunas cosas. Los futbolistas están del lado del entrenador, eso está claro. No hay una queja en torno a lo que se ve en el campo o a la metodología de trabajo. Uruguay dio un salto cualitativo grande. El tema pasa por los tratos personales. Los tratos que nos gustarían a todos en cualquier trabajo y eso en el fútbol es especial. Los grupos humanos generalmente construyen las grandes cosas que pasen. Yo creo que lo que va a pasar ahora es un fortalecimiento del grupo. Me da la impresión de que todos tomaron lo que pasó como algo positivo para adelante. Acá hay que entender que cuanto más tiempo para Bielsa con sus jugadores, como en la Copa América, es un desgaste mayor. Bielsa es un tipo con una gran madurez y trayectoria, creo que lo que se va a construir es algo positivo”, remarcó.