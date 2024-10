Ricardo Gareca tomó drástica decisión ante crítico momento con Chile: suspendió entrenamiento y pidió reunión urgente con jugadores

ESPN Chile informó que Ricardo Gareca suspendió el entrenamiento de la 'roja' para reunirse individualmente con sus futbolistas (ESPN).

Ricardo Gareca se enfrenta a una jornada crítica para su mandato como entrenador de la selección de Chile, en la que recibirán a Brasil, mañana jueves 10 de octubre a las 19:00 horas peruanas, y visitarán a Colombia, el próximo martes 15 a las 15:30 horas, por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. De no obtener resultados positivos, las chances de la ‘roja’ de clasificar a la próxima Copa del Mundo se complicarán bastante e incluso podría peligrar el cargo del ‘Tigre’.

Por este motivo, el estratega argentino tomó una fuerte decisión: suspendió el entrenamiento programado para la tarde de este miércoles 9 de octubre en el centro deportivo Juan Pinto Durán, con el fin de reunirse personalmente con cada uno de sus dirigidos.

“Se suspendió la práctica de la tarde, Ricardo Gareca decidió no hacer fútbol durante la jornada vespertina. La razón por la que decidió no saltar a la cancha para ensayar los últimos movimientos, es que privilegió charlas individuales y charlas grupales. En este momento está en eso, juntándose con algunos jugadores, repasando ideas y movimientos de lo que se va a vivir mañana (hoy) en el Estadio Nacional. Después vendrá la charla grupal para dar los últimos detalles”, señaló el periodista Christopher Brandt en ESPN Chile.

La selección chilena solo entrenó en el turno mañana, por decisión de Ricardo Gareca (ANFP).

El comunicador también indicó que el ‘Flaco’ recién definirá mañana, solo unas horas previas al trascendental partido con la ‘canarinha’, los once jugadores que saldrán como titulares en el Estadio Nacional de Santiago:

“Él decía que mañana recién iba a terminar de ratificar el equipo, y así va a ser en un entrenamiento muy corto y preciso, en el que va a ubicar a los jugadores, hacer unas situaciones tácticas y dar la charla técnica”, añadió.

El complicado momento de Ricardo Gareca en Chile

Las últimas semanas fueron bastante convulsionadas para Ricardo Gareca, no solo por sus malos resultados con la selección chilena, sino también por conflictos con referentes e incluso la prensa deportiva.

El caso más evidente es el de Arturo Vidal, quien desde un inicio no formó parte del proceso del ‘Tigre’, decisión a la que reaccionó criticándolo y enviándole fuertes mensajes en diversas ocasiones. No obstante, los problemas no terminaron ahí. Hace poco reveló que se contactó con algunos jugadores para hablarles de sus planes al mando de la ‘roja’, pero estos ignoraron sus mensajes. No se dio a conocer sus nombres, pero periodistas e incluso exjugadores señalaron a Gabriel Arias, Charles Aránguiz y Mauricio Isla como principales candidatos.

Periodista chilena reveló que el 'Tigre' tuvo altercado con el capitán de la selección. (TNT Sports)

En el caso del ‘Huaso’ se debería a una fuerte discusión la pasada fecha FIFA: “Me contaron una versión de la ausencia de Mauricio Isla. Estuve reporteando el tema. Me dicen que hubo una pelea entre Ricardo Gareca y Mauricio Isla después del partido contra Argentina (...). La pelea no fue después del partido contra Bolivia, fue después contra Argentina. ¿Jugó igual contra Bolivia? Sí, porque ya estaba convocado”, reveló la periodista chilena Vero Bianchi.

Asimismo, en su última conferencia de prensa, Gareca no se contuvo y explotó contra los periodistas, cuando le preguntaron por las críticas que recibía de los mismos: “He estado toda la vida en el fútbol, conozco el termómetro de este deporte y no hay nada que me moleste del fútbol. No me molestan las opiniones, las tomo como parte de mi trabajo. Lo que sí me molesta es la situación que estamos viviendo en la selección, con los resultados principalmente. Ustedes no son técnicos, no saben lo que es ser técnico, pueden opinar y lo respeto, pero no son profesionales como yo, y no lo tomen como un acto de soberbia. Hay que ser DT para opinar con propiedad”.