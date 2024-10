Ricardo Gareca dejó a Ben Brereton por jugador del torneo chileno que está entre los 10 mejores extremos sub 23 del mundo.

A un par de días que se reinicie las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la selección de Chile se viene preparando en las instalaciones del complejo deportivo Juan Pinto Durán, con miras a lo que será el duelo en condición de local frente a Brasil. Ricardo Gareca tiene la misión de revertir el mal momento de la ‘roja’, teniendo en cuenta la gran cantidad de críticas que ha recibido. Una de ellas está relacionada con la no convocatoria de Ben Brereton. De hecho, en su reemplazo incluyó a un jugador del torneo ‘sureño’ y que se ubica dentro de los mejores extremos jóvenes del mundo.

Se trata de Lucas Cepeda, atacante de Colo Colo que se desempeña por la banda izquierda y que fue elegido en un ránking con los mejores sub 23 de su puesto del planeta.

Lucas Cepeda (derecha) es uno de los mejores jugadores jóvenes de Chile y llamado por Ricardo Gareca para la doble fecha de Eliminatorias 2026 de octubre. - créditos: REUTERS/Matias Baglietto

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) elaboró este listado y colocó al nacido en Viña del Mar a la par de ‘cracks’ del fútbol europeo como Lamine Yamal de Barcelona, Xavi Simons de Leipzig y Estevao Willian de Palmeiras (adquirido por Chelsea), entre otros.

El extremo de 21 años, que ya acumula 8 goles y 3 asistencias en 28 partidos jugados esta temporada entre el campeonato chileno y la Copa Libertadores, se ubica en el décimo puesto con una valoración de 81.0. En tanto, la figura de España lidera esta prestigiosa clasificación con 91,4, seguido de la joya holandesa con 90.3 y luego al hombre de Brasil (también conocido como Messinho) con 84.7.

Lucas Cepeda se ubica en el puesto 10 de los mejores extremos sub 23 del mundo. - créditos: CIES Football Observatory

Ricardo Gareca sobre ausencia de Ben Brereton y llamado de Lucas Cepeda

Como se recuerda, Ricardo Gareca aseguró en conferencia de prensa que la selección de Chile no tenía una figura y su focoa está en lograr un gran rendimiento colectivo.

“Dentro de este plazo no vemos a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no hay un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo. De pronto puede ser Alexis (Sánchez), pero tiene una determinada edad y debemos ver lo que quiere él. En su momento aclaré lo de Bravo, que abandonó el fútbol de un día para otro. No sabemos con qué nos podemos encontrar”, dijo.

En referencia a la pregunta por la ausencia de Ben Brereton, apuntó lo siguiente: “Me gusta Brereton, si no, no lo habría llamado. La otra es una percepción de ustedes y no puedo decir nada. Cómo no me va a gustar un jugador que lo convoqué los ocho partidos que me tocó dirigir. Ahora, un jugador de la selección, en 30 o 40 minutos tiene que rendir, es lo que le toca jugar a él. Si le toca jugar 15 minutos, lo quiero ver. Dentro de esa opción, creo que la selección no tiene a nadie en particular que vaya a hacer algo diferente en el campo”.

Ahí fue cuando el extécnico de Perú comentó que se encuentra probando opciones y, en esa línea, llamó a Lucas Cepeda de Colo Colo. “En estos momentos está (Lucas) Cepeda. Es un jugador que lo quiero ver. Me otorgan otras variantes que a lo mejor resultan o no, no lo sé. Si convocara para quedar bien, quizás habría otra convocatoria y más en la situación que estamos como cuerpo técnico. Lo hacemos con convicción en base a lo que necesita Chile en estos momentos”, precisó.

El 'Tigre' reveló el motivo por el cual el atacante de Southampton no fue incluido para los duelos ante Brasil y Colombia por Eliminatorias 2026. (Video: LaRoja)

Presente de Chile en Eliminatorias 2026

La selección de Chile necesita empezar a repuntar posiciones en las Eliminatorias si pretende clasificar al Mundial. Actualmente, se ubica en la penúltima casilla con 5 puntos, a cuatro de la zona de repechaje y con 10 jornadas aún por jugarse. Todo puede pasar, pero el equipo de Ricardo Gareca debe ganar para no perder de vista el máximo objetivo.