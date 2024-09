Reimond Manco reveló que Ricardo Gareca lo hizo llorar por no convocarlo a la selección peruana y preferir a Christian Cueva: “Iba a tener un problema que él no quería”

El habilidoso jugador se refirió al día que lloró por no salir en la lista del 'Tigre'. (Video: Fuera del Sistema - Percy Olivares).

No cabe duda de que una de las mejores generaciones que tuvo la selección peruana fue la que clasificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y es que cuando las posibilidades parecían remotas, una serie de resultados positivos, sumado a los puntos que obtubvo por el caso Nelson Cabrera, le permitieron volver a la cita mundialista luego de 36 años. Ricardo Gareca fue el principal arquitecto de un equipo que tuvo a Christian Cueva como una de sus figuras. En ese sentido, Reimond Manco reveló la vez que el ‘Tigre’ lo hizo llorar por preferir a ‘Aladino’.

“A mí una vez me hizo llorar. Yo venía en una temporada en Unión Comercio que fue una de las mejores y me mandan el chaleco con GPS. Ya me lo habían mandado tres veces. Jugaba bien y nada. Me acuerdo de que ya se había clasificado para el Mundial y se venía la gira en Estados Unidos”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Fuera del Sistema’, de Percy Olivares.

De la misma manera, aseguró que en un compromiso ante Sport Huancayo en Moyobamba, fue el más destacado de la cancha, aunque el llamado de Roberto Siucho, que defendía a Universitario, le quitó las posibilidades de esperar por una nueva chance.

“Me mandan el chaleco (con GPS), jugamos con Huancayo en Moyobamba, imagínate esa cancha. Y yo no me lo puse. Ese partido hice 2 goles y di 2 pases de gol, ganamos 4 a 2. Yo de verdad estaba ilusionado, pero viene la convocatoria y lo llevó a Siucho, que jugaba cinco minutos en la ‘U’. Yo de verdad ese día me puse a llorar y dije ‘mientras esté Gareca, no me llama más’”, expresó con resignación.

Reimond Manco jugó sus mejores temporadas en Unión Comercio entre 2017 y 2018. - créditos: Unión Comercio

En el espacio digital, el ‘Zancudo’ le consultó si es que su ausencia se debió a un asunto extrafutbolístico, a lo que ‘Rei’ descartó, ya que hubo un representante de la Federación Peruana de Fútbol que acudió a sus encuentros para grabar su rendimiento.

“No había un tema extrafutbolístico. Es más, mandaron al chico que grababa el partido y esa vez que iba a salir la convocatoria, sentí de verdad que pudo haberme llevado a esos amistosos”, señaló.

Reimond Manco y la decisión de Ricardo Gareca con Christian Cueva

Ahí fue cuando Reimond Manco contó que luego del Mundial en Rusia se enteró del motivo por el cual Ricardo Gareca lo dejó fuera y tuvo que ver por la presencia de Christian Cueva. Al tener dos jugadores de corte similar, el entrenador argentino optó por preferir al canterano de San Martín.

“Luego del Mundial y todo lo que pasó con Cueva, entendí por qué no me llevó. Si me llevaba a mí, me iba a tener que poner, al menos unos minutos e iba a ser un gran problema para él que no quería comerse. Lo entendí después”, precisó.

Asimismo, la confianza que el exDT de Vélez Sarsfield había depositvado en el menudo mediocampista habría sido clave para que incluirlo en la nómina final. “Aparte de que confiaba más en él y tenía un lazo muy fuerte, y si yo por ahí hacía algo diferente, que era lo que normalmente me caracterizaba, iba a haber un problema que él no quería comerse”, sostuvo.

Christian Cueva en el partido con Perú ante Dinamarca en el debut del Mundial de Rusia 2018. - créditos: REUTERS/Ricardo Moraes

Otros jugadores de Perú que tampoco fueron incluidos en la lista final se encuentran Claudio Pizarro, Sergio Peña y Luis Abram. El combinado patrio acabó en el último lugar del grupo C.

Al final, la carrera de Reimond Manco pasó por Real Garcilaso (ahora Cusco FC), Sport Boys, Deportivo Binacional, Atlético Grau, Alianza Universidad, Santos FC de Nazca y Juan Aurich.