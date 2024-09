Golazo de Jean Deza, con espectacular corrida y emotiva celebración, en Sport Huancayo vs Los Chankas por Liga 1 2024

El delantero se emocionó en la celebración. Es su segundo gran tanto que marca en el certamen: el primero lo hizo a Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

Jean Deza dio una muestra de su increíble talento al marcar un golazo en el choque entre Sport Huancayo y Los Chankas en el estadio IPD de Huancayo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2024.

Se jugaban los 14 minutos cuando el extremo de 31 años recibió en su propio campo un pase en salida de Minzum Quina. Realizó un control orientado para perfilarse al arco contrario y que le permitió salir de la marca de Carlos López y emprendió una veloz e imparable carrera. Tras cruzar el círculo central, pasó a pura potencia entre Cristian Mejía y Ederson Mogollón, quienes intentaron inútilmente cerrarse para frenarlo.

Ya próximo al área rival, enganchó para eliminar a Kevin Becerra y a la altura de la media luna sacó un fuerte y preciso remate colocado al segundo palo, inatajable para Daniel Ferreyra. Sin duda un golazo que hizo rememorar sus mejores tiempos, en los que llegó a jugar en Europa y ser considerado la futura estrella de la selección peruana.

Al ver ingresar el balón a la portería, Deza corrió emocionado al banco de suplentes, donde se abrazó con sus compañeros y su DT Franco Navarro, que es quien ha conseguido explotar su mayor potencial. El atacante quedó tan conmovido por su tanto, que rompió en llanto mientras miraba al cielo y era felicitado por Lucas Cano y Ricardo Salcedo.

Jean Deza gritó con furia su golazo en el Sport Huancayo vs Los Chankas (Liga 1)

La temporada de Jean Deza

Jean Deza no tuvo un complicado inicio de temporada 2024, ya que no consiguió equipo hasta mediados de marzo, cuando firmó con Alianza Atlético. No obstante, en el cuadro de Sullana solo pudo disputar un partido ante Sport Boys, ya que una lesión en la rodillo lo dejó afuera por el resto del Torneo Apertura. En julio, solo 4 meses después de su contratación, el cuadro norteño anunció que el polémico futbolista ya no era parte del club.

A los pocos días fue anunciado como nuevo refuerzo de Sport Huancayo, club al que también acababa de llegar Franco Navarro, con quien tuvo sus mejores campañas en 2019 con UTC y 2022 con ADT. El ‘Pepón’ le fue dando minutos de a pocos, hasta que el pasado 14 de septiembre, en su segunda titularidad, marcó un golazo en la derrota 2-1 ante Sporting Cristal y se mantendría en el once inicial hasta ahora. En total, lleva disputados 7 partidos y marcado 2 goles.

El partido

Poco después del tanto de Jean Deza, Los Chankas reaccionó e igualó el partido con tanto de José Manzaneda. Además, sobre el final del primer tiempo, los andahuaylinos se quedaron con uno menos por la expulsión de Abel Casquete por doble amarilla. A pesar de tener uno más, a los locales les costó encontrar el resultado.

Recién en los últimos minutos, cuando Deza ya no estaba en el campo, siendo sustituido a los 80 minutos por Luis Benítes, los huancaínos encontraron la victoria y llegó por la vía del penal, el cual fue ejecutado con precisión por Lucas Cano (87′). Unos minutos después, a los 90+9, Ronal Huaccha puso el 3-1 mediante otra pena máxima.