Alonso Correa vs Reo Inaba EN VIVO HOY: sigue las incidencias de surf masculino por cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024

¿Hay más surfistas peruanos compitiendo en París 2024?

Fueron tres los surfistas peruanos que viajaron a Francia para participar de los Juegos Olímpicos de París 2024: Lucca Mesinas , Sol Aguirre y Alonso Correa . No obstante, los dos primeros quedaron eliminados de la competencia.

Por su parte, Mesinas no logró replicar la hazaña de Tokio 2020, donde al igual que Alonso, clasificó hasta los cuartos de final. Mientras que, Sol no pudo avanzar de ronda debido a que no tuvo olas a su favor en las que hubiera podido demostrar su talento.