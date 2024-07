‘Chemo’ del Solar reveló contactos de la FPF con arquero de madre peruana que juega en el Milan: “Está dispuesto a venir”

'Chemo' Del Solar dio a conocer que la FPF se contactó con Paolo Doneda, portero del Milan con madre peruana, y que manifestó su deseo de jugar por la selección (L1 Max)

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) continúa trabajando intensamente en la captación de futbolistas nacidos y formados en el exterior, pero de nacionalidad peruana que puedan representar a la selección. Uno de los más implicados en esta tarea es José Guillermo Del Solar, quien ocupa el cargo de jefe de la Unidad Técnica de Menores.

‘Chemo’ dio a conocer el nombre de varios chicos que fueron captados los últimos meses y que tuvieron la posibilidad de venir al Perú para participar de entrenamientos o partidos amistosos con las selecciones de categorías inferiores. Estos son los casos de Aitor Aranguren; extremo de 18 años que milita en el Deportivo Alavés, Enrique Peña, volante ofensivo de 19 años del Real Valladolid y Nicolás Cairo, mediocampista de 16 años del Sassuolo:

“Ha venido un chico, Aitor Aranguren, un español de mamá peruana, que vino a jugar un partido contra Colombia. Marcó un gol y lo hizo bastante bien. Hay otro chico de España, Enrique Peña, que juega en el Valladolid que también ha venido. Hay un chico de apellido Cairo, que ya vino a jugar con nosotros con la selección Sub 17 que está preparando Pablo Zegarra, que juega en el Sassuolo”, declaró a Liga 1 Max.

El exDT de la ‘bicolor’ también destacó los frutos del trabajo del equipo que laboraba con Juan Reynoso, quien captaron a los alemanes Felipe Chávez del Bayern Múnich y a Philipp Eisele del Eintracht Frankfurt:

“Tenemos a dos chicos alemanes. que son un poquito menores, son categoría 2007, Felipe Chávez y Philipp Eisele. Pero ellos no fueron detectados por nosotros, fueron detectados desde antes por la persona que trabajaba con Juan Reynoso, ya los habíamos traído el año pasado. Tenemos que aclararlo y decir las cosas como son”, añadió.

“Hay un portero de raíces peruanas en el Milan”

‘Chemo’ Del Solar reveló el último futbolista ‘descubierto’ por el equipo de ‘scouting’ de la FPF. Se trata de Paolo Doneda, portero italiano de madre peruana que ataja en el Milan y que tiene intenciones de jugar por Perú:

“Hemos localizado a un arquero, categoría 2007, es un chico que va a cumplir los 17 años pronto, que juega en el Milan, de apellido Doneda, de mamá peruana y que está dispuesto a venir con nosotros. Ya nos hemos puesto en contacto con él y nos han dicho que sí, que les interesa venir a jugar con nosotros”, señaló.

Paolo Doneda se proclamó campeón de Italia con la Sub 17 del Milan

No obstante, Del Solar dejó en claro que no necesariamente todos los futbolistas con nacionalidad peruana serán considerados para la mayor. En su opinión, militar en ligas del exterior no basta, ya que también deben ver su rendimiento en el campo y analizar diversos factores como su adaptación:

“Están apareciendo chicos, pero hay que ver el nivel que tienen. No se trata solamente de jugar al fútbol, hay un cambio, ellos están acostumbrados a otras cosas: tienen otra educación, es otra cultura. No todos van a rendir como quisieras. Hay un montón de factores que pueden alterar su rendimiento al momento de llegar acá”, finalizó.

Paolo Doneda tiene contrato con el Milan hasta 2025, cuando cumpla los 18 años

¿Quién es Paolo Doneda?

Paolo Doneda nació en Milán el 18 de mayo del 2007, sus padres son el italiano Franco Doneda; quien le inculcó el hinchaje por el AC Milan, y su madre es la peruana Cynthia Díaz, oriunda de Huancayo.

En una entrevista a La República en 2021, el joven de 16 años reveló que no cierra las puertas ni a Perú ni a Italia y que su principal sueño es ganar la Champions League con los ‘rossoneros’:

“Yo me siento tan peruano como italiano. Me sentiría muy orgulloso si me llamara Perú o Italia. Quiero llegar al primer equipo del Milan y ganar la Champions League, es mi sueño”, declaró.