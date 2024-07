‘Loco’ Vargas cuestionó a Paolo Guerrero y señaló su principal error en conflicto con César Vallejo: “La cag*”

Paolo Guerrero se enfrenta nuevamente con la Universidad César Vallejo para romper su vínculo contractual. En ese sentido, Juan Manuel Vargas, excompañero del ‘Depredador’ en la selección peruana, opinó de su polémico caso y señaló lo que el centrodelantero hizo mal.

Todo comenzó en el programa ‘Playzon Sports’. El ‘Loco’, en primera instancia, señaló que desconoce qué ocurrió entre el ‘nueve’ y su técnico Guillermo Salas. “Hay muchos temas, que dicen que habían hablado para que salga en banca, para que apoye al equipo, cómo es el tema, no se sabe”.

El periodista Pedro García se sumó a la conversación y afirmó que habían conversado previamente. “Guerrero le comunicó a Salas que no iba a jugar e iba resolver su contrato con el club. Salas le dijo ‘ya pero acompaña en banca’ y Guerrero aceptó”.

Paolo Guerrero se negó a entrar al campo pese a insistencia de Guillermo Salas en empate de Alianza Lima vs César Vallejo. - captura: L1 MAX

Vargas, ante el comentario de su compañero, señaló que él “no hubiera salido” en el banquillo del duelo ante Alianza Lima. Todos le dieron la razón en la mesa de debate, menos el exjugador Julio César Uribe, quien manifestó que “tienes que cumplir lo que has acordado”.

El ‘Diamante’ acotó que si el delantero y el estratega habían llegado a consenso, este último en mención no debió romperlo y exponerlo. A lo que el comunicador Horacio Zimmermann refutó con un argumento concreto.

“El primero que hace falta a su palabra es Paolo porque primero firmó, se quiso ir, luego aceptó quedarse hasta fin de año, ahora le comunica dos o tres días antes al club que se va”, expresó el conductor de TV. Juan Manuel intervino y respaldó su comentario. “Ahí es otro tema, ahí la caga”.

El exfutbolista de la Fiorentina continuó con su postura y sorprendió al mencionar que todo se trataría de “política”, refiriéndose al manejo de Richard Acuña, presidente de la UCV. “Es muy inteligente para hacer ese tipo de jugadas, porque él que está quedando mal es Paolo”.

‘Loco’ Vargas, por último, puso enfásis en lo que Paolo Guerrero no debió hacer. Para el exUniversitario, el deportista de 40 años tuvo que evitar ir al banco para no quedar expuesto y ser el tema de discusión en todos los programas de televisión.

“Aceptar estar en el campo, habiendo hablado que no va a entrar, él debió hacer, como experimentado que es, se debió quedar afuera. Cómo habrá sido, por buena gente, habrá dicho ‘ya profe acompaño, estoy ahí con los chicos’ y de ahí lo expone a nivel nacional porque ahora es comidilla de todos”, finalizó.

¿Paolo Guerrero jugará en Alianza Lima?

Hay negociaciones entre Paolo Guerrero y César Vallejo para llegar a un acuerdo. El club ‘poeta’ pide una suma de dinero para liberarlo, mientras que el futbolista estaría dispuesto a pagar para continuar con su carrera deportiva. Por lo que pronto, podría resolverse esta controversia.

En cuanto al futuro de ‘PG9′ no se sabe mucho. Y es que, supuestamente, su destino sería Alianza Lima; no obstante, no ha habido interés público por parte del club ‘blanquiazul’. Todo lo contrario. El gerente general sorprendió con sus declaraciones para RPP.

“Debe cumplir con las obligaciones que hoy en día tiene contractualmente. Como se lo exigiría a todos nuestros jugadores en lista o cualquiera de las personas que nosotros quisiéramos traer”, expresó Rafael Medina el pasado jueves.