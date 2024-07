‘Pipa’ Carranza brilló en Perú y ahora triunfa como preparador de arqueros a nivel de selecciones: su experiencia con Ecuador en el Mundial Qatar 2022 y qué piensa de Pedro Gallese

Diego Carranza, conocido como el ‘Pipa’ por sus seguidores, es uno de los arqueros más recordados del torneo peruano. Durante quince años jugó en la Liga 1, destacándose como subcampeón en 2012 y 2013, y alcanzando los cuartos de final de la Copa Libertadores 2013, todo ello con el equipo Deportivo Garcilaso, ahora conocido como Cusco FC.

El argentino llegó a Perú con la intención de construir su futuro y logró consolidar una carrera que es ampliamente reconocida. A lo largo de su trayectoria, jugó en varios equipos: Coronel Bolognesi (2001-2004), FBC Melgar (2004-2007), Sport Boys (2010-2011), Real Garcilaso (2012-2015) y Alianza Atlético (2016-2017).

Carranza se retiró del fútbol profesional a los 35 años para seguir su sueño de convertirse en entrenador. Su carrera como técnico lo llevó a formar parte del comando técnico de Ecuador, equipo que clasificó al Mundial de Qatar 2022 y a la Copa América 2021. Recientemente, también participó con la selección de Costa Rica en el torneo continental de Estados Unidos.

Diego Carranza es clave para Gustavo Alfaro en el cuerpo técnico de Ecuador.

- Eres uno de los arqueros más recordados del Perú, que ahora estuvo en la Copa América con la selección de Costa Rica...

Es recíproco el sentimiento con toda la gente del Perú por todos los años que estuve por allá, siempre lo hacen saber, me pone muy feliz. Satisfecho con el trabajo realizado. Más allá que tal vez no haber cumplido lo que todos esperaban, nosotros sabíamos que iba a ser difícil por el grupo que nos había tocado, pero para nosotros como cuerpo técnico fue una Copa muy buena que nos deja cosas positivas.

- Costa Rica estuvo en el ‘grupo de la muerte’ con Brasil y Colombia...

Desde que nosotros vimos el sorteo, nos dimos cuenta que iba a ser un grupo sumamente difícil, porque cuando llegamos teníamos que hacer un recambio generacional. Siempre los recambios cuestan y llevan tiempo porque es muy complicado poder adaptar y los jugadores que no han podido estar en la selección mayor... y de pronto hacerlo de un momento a otro, soltarlos a la cancha no es nada sencillo. Por ahí, si los recambios generacionales no van de la mano con los resultados todo es más difícil. Brasil que ya todos conocemos, Colombia que lleva como 25 partidos sin perder y que ha ganado partidos muy importantes y Paraguay que más allá que no viene bien, siempre es una selección muy dura.

- ¿Cuánto tiempo llevas en el comando técnico de Costa Rica?

Son ocho meses aquí, no solo mi rol es como preparador de arqueros; también como asistente. Tengo a mi cargo todo lo que es balones detenidos o pelotas paradas como se quiera llamar, y esas son cositas importantes que suma para el futuro.

- Claudio Vivas también pertenece al grupo de trabajo de Costa Rica...

Claudio es el secretario técnico y director de todas las selecciones de Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Perú. Nos ponemos muchas veces a hablar de fútbol, nos llevamos muy bien con Claudio.

- Dentro de la Copa América 2024, ¿viste la actuación de Perú?

Si bien es cierto no hay mucho tiempo para poder revisar otros partidos, yo siempre que puedo estoy pendiente no solo de la selección sino también de la liga porque me gusta, porque viví mucho tiempo y lo conozco. Pude ver algo, fue un grupo duro que le tocó, no hay que olvidarse de eso, por ahí no fueron los resultados que esperaban, pero hay algunos aspectos que han venido mejorando.

- La selección peruana tuvo una participación que fue muy criticada...

El recambio generacional se viene pidiendo hace mucho tiempo atrás, se viene hablando de eso. Entiendo que la afición lo viene pidiendo y creo que hay que respetar el proceso de los entrenadores. Fossati hace poco que está, no es sencillo, sabemos que Perú es un país futbolero y obviamente quiere resultados. Hay que darle una chance, es un trabajo que debes estar en todos lados: en divisiones menores, Sub 20, Sub, 23.

- ¿Qué opinas del sistema de juego 3-5-2 de Jorge Fossati?

Si mal no recuerdo en Universitario se manejaba de esa manera, entonces siente que este sistema lo puede llevar adelante. Pasa por un tema de poder bancar al entrenador, su proyecto, su idea. Hay que esperar, ojalá que pronto lleguen jugadores que le den frescura y lo que tiene tiempo tengan eses plus que la selección necesita.

- ¿El mejor Perú fue con Ricardo Gareca?

Impresionante los partidos que Perú jugaba de local y visita, era un equipo totalmente diferente. No sé de qué manera trabajó, pero se notaba que había un trabajo. A nosotros que estábamos en Ecuador nos gana en la altura con un planteamiento muy inteligente. Ricardo le hizo muy bien al fútbol peruano. Yo creo que debió seguir porque hizo muy buenas cosas, el hombre se va por muchos motivos que no estaba de acuerdo, y a ese tipo de entrenadores hay que respetarlo.

Copa América 2024 - Paraguay Costa Rica - Resumen

- ¿Qué tal la experiencia de estar en el Mundial Qatar 2022 con Ecuador?

Con Ecuador estuvimos en la Copa América de 2021, esa que la gente no podía ir por el tema de pandemia, y ahora en esta Copa también con Costa Rica. Son muy lindas competiciones y sobre todo al nivel sudamericano y centroamericano. Un Mundial es totalmente diferente, antes cuando era futbolista uno soñaba con estar ahí. Bueno, como futbolista no se pudo, pero ahora dentro de un cuerpo técnico, sí. Se me pone la piel de gallina porque son sensaciones únicas. Ecuador hizo un gran Mundial y el equipo estuvo a la altura en esa competición.

- ¿Te hubiese gustado que Perú clasifique a ese Mundial?

Queríamos todos que Perú pueda acceder al mundial, yo en especial, pero el equipo de trabajo de Ecuador también. La verdad que te golpea, más allá que Perú es mi segunda casa. Fue duro, un golpe duro.

- ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a pertenecer a un comando técnico de selección?

Fue todo muy rápido. Yo me retiré con 35 años y luego de ocho años después, tengo dos Copas Américas, un Mundial, dos selecciones, tres equipos... me pasó muy rápido todo. Yo había empezado a hacer un curso de entrenador por el 2009 o 2010 cuando jugaba en Perú. Es algo que siempre me gustó y me apasionó. Inicié los cursos y en el último año, en 2017, tengo la posibilidad de hablar con Mariano Soso que había sido mi entrenador en Garcilaso. Mariano me hizo saber que cuando termine mi carrera, me una a su equipo de trabajo, es como que picó el bichito de dedicarme al fútbol desde el otro lado. Trabajé con Mariano en Gimnasia de La Plata, equipo de primera división en Argentina, después me fui al Emelec con Mariano también.

- ¿Cuáles son tus objetivos a corto o largo plazo?

A corto plazo cumplir con los objetivos que tenemos en Costa Rica, seguir fortaleciendo y mejorando a la selección, nutrirles de jugadores y que tenga un balance importante. Terminando este proceso, me gustaría ejercer como entrenador y buscar mis posibilidades. Quiero empezar mi camino solo y fortalecer bien porque no es una carrera sencilla.

- ¿Te llamaron de algún club de la Liga 1 de Perú?

Tuve la oportunidad de dos equipos en realidad, eran de provincia, antes de venir a Costa Rica. No llegamos a un acuerdo, no tiene que ver de cuestiones económicas porque no habíamos tocado el tema de dinero, sino de la posibilidad de contar con un cuerpo técnico amplio en su momento. No pudo ser así, las condiciones no eran las mejores, era mi primer reto como entrenador. Duele decirlo, pero los equipos peruanos no pueden avanzar en la Sudamericana, Libertadores y para eso necesitas seriedad, gente que quiera trabajar, gente que entiende que se debe invertir en divisiones menores. No se da el proceso regeneracional porque no hay de dónde sacar jugadores.

- ¿Cuál fue tu mejor temporada como futbolista?

Yo siempre nombro la temporada 2012, 2013 y 2015... siempre con Garcilaso porque a título personal me tomó con mucha experiencia. Yo creo que los arqueros a partir de los 28 o 29 años empiezan a tener ese aplomo que el arquero necesita y que no tienen los jugadores. Me sentí cobijado con un grupo espectacular que entendía, que le gustaba luchar, entrenar y que luchaba de igual a igual a cualquiera y no solo a nivel local sino también internacional.

- ¿El mejor entrenador que te tocó?

Tuve buenos entrenadores, saqué un poco de todos. Tuve la oportunidad de trabajar con Sampaoli, Mosquera, Teddy Cardama, Raffa Castillo, Franco Navarro, Petróleo García nos ayudó mucho, no sé si a muchos le gustaba la forma, pero aprendimos mucho. Con Mariano Soso fue la mejor versión de fútbol que logramos, a partir de él empecé a ver el fútbol de otra forma.

- ¿Roberto Mosquera fue quien te aconsejó nacionalizarte para que tengas chances en la selección peruana?

Sí, fue Roberto, el momento que hablé con él y era muy chico, tenía 21 años. Me había dicho porque se venía un Preolímpico porque podría tener oportunidades. No lo hice porque era realizar muchos trámites, pero lo hice en el 2012 estando en Garcilaso y tuve una chance de ir a la selección en 2015... Gareca estaba como entrenador, no se dio, pero estaba cerca.

- ¿Quién fue el delantero que más goles te anotó?

Me han hecho muchos goles, me acuerdo que en la época que sale Farfán de Alianza, yo estaba en Bolognesi y cada vez que nos enfrentábamos me hacía goles. Siempre me hizo goles. ‘Checho’ Ibarra también me hizo goles, era difícil, complicado, jodido dentro del campo, peleador, discutía y yo era un fosforito. Junior Ross también me hizo goles importantes, ‘Charapa’ Rengifo complicado. Bernardo Cuesta también, una vez nos encontramos y lo habían premiado por 100 goles en Melgar y me dijo ‘varios de estos te lo hice a vos’. Sufrí varios delanteros.

- ¿Alguna vez te llamaron de Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal?

Tuve una chance de ir a Alianza, pero no estaba nacionalizado y ellos querían que me nacionalice y mis papeles no salían. El arquero titular era George Forsyth y la idea era llegar para competir, no se dio porque ocupaba cupo. Luego tuve la oportunidad de ir a Cristal cuando llegó Mariano Soso, pero quedó solo en llamado. Supe que pasó, pero lo dejo ahí.

- ¿Qué crees que te faltó conseguir como futbolista?

No me quitó el sueño de ir a la selección porque había buenos arqueros. Me hubiese gustado llegar a Alianza. Después acariciamos el título nacional y no pudimos obtener con Garcilaso en 2012 y 2013, eso fue loco porque teníamos equipo.

- Consideras que estás en el top 5 de los mejores arqueros del Perú...

No, siempre sentí que lo mío era todo mucho esfuerzo, había muchas cosas que me faltaban y que lo aprendí en el camino. Fui creciendo mucho en el fútbol peruano porque llegué a los 18 o 19 años, me hice en Perú profesionalmente. Yo siempre fui estándar, cuando digo estándar es 5.50 en la escala del 1 al 10, siempre con esfuerzo, nunca negocié el trabajo y los valores son fundamentales. Yo trabajaba doble turno todos los días, tenía plan de nutrición, siempre me manejé de esa manera. No era ‘ufff’, me costaba mucho todo, no puedo quejarme. Igual, dije que seré mejor entrenador que futbolista y bueno tuve la posibilidad de ir a un Mundial, dos Copas Américaa, todo se fue cumpliendo.

- ¿Qué arquero peruano consideras el mejor?

Hay buenos arqueros. Pedro Gallese, por eso sigue estando en el arco de la selección porque lo merece. Tiene grandes actuaciones, hubiese estado bien si Gallese tapaba en un equipo europeo porque es un gran arquero. Diego Romero también demuestra mucho crecimiento, Renato Solís también.