Nolberto Solano lamenta que Renato Tapia se ausentará de la Copa América 2024: “Es una pena que se haya desperdiciado un futbolista así”

Tapia no se escapa del análisis de Solano con respecto a la Copa América 2024. - Crédito: FPF / GEC

Nolberto Solano ha intentado realizar un balance de la participación de la selección peruana en la Copa América 2024 durante un diálogo con El Comercio. Una de las situaciones a la que le dio mucho énfasis fue al caso Renato Tapia, uno de los capitanes del plantel que se apartó de la CA2024 por diferencias con la Federación Peruana de Fútbol al no recibir una confirmación de que iba a estar “protegido ante los riesgos” de lesionarse en Estados Unidos.

“Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, detalló Tapia en un extenso comunicado propalado en sus redes sociales. “Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”, remarcó.

Renato Tapia sostuvo diferencias con el presidente Agustín Lozano por no garantizarle la compra de un seguro para disputar la CA2024. - Crédito: Composición Infobae

Al respecto, Solano primero quiso hacer un paralelismo con la era Gareca asegurando que “son escenarios que gracias a Dios pudimos sacar adelante, con Yotún se pudo resolver. Ya aquí cuando hay un teléfono malogrado y estas cosas, es lo peor que puede pasar”.

Añadió que “Tapia forma parte de la columna vertebral de la selección, además es un líder, dejarlo creo que ha sido un golpe duro para todos. Son escenarios que con experiencia se pudo manejar mejor, es una pena que se haya desperdiciado un futbolista así”.

El técnico de la selección contó que conversó con le jugador, pero que nada fue suficiente. (Video: Movistar Deportes)

A Nolberto, en ese contexto, le genera un poco de preocupación cómo será el reencuentro entre Tapia y Fossati con miras a la reanudación de las Eliminatorias 2026. De alguna manera cree que el centrocampista quedó con una imagen desdibujada por no haberse instalado un clima de armonía en la interna; algo que sí sucedía cuando el ‘Tigre’ estaba instalado en la zona técnica de Perú.

”Ricardo siempre decía que era importante vivir en una armonía dentro de la selección, obviamente el núcleo más importante eran los futbolistas, hay que darles todo, siempre todas las comodidades para que representen al país de la mejor manera y eso siempre se cuidó, desde el jardinero, el médico, todo, sino vives en esa armonía, ya las cosas empiezan a verse mal y eso se refleja en la cancha también.”

Renato Tapia es uno de los capitanes de Perú. - créditos: Getty Images

“No tenemos mucho jugadores”

El caso Tapia caló hondo en la selección peruana. A Paolo Guerrero, capitán histórico, le afectó su ausencia por el nivel que le otorgaba al plantel: “A mi me hubiese gustado que Renato esté, porque no tenemos muchos jugadores seleccionables, además es un jugador que la selección necesita, un futbolista muy importante lo he dicho varias veces y me hubiese encantado que esté participando de la Copa América”.

En esa misma frecuencia, el ‘9′ de Perú indicó que “en ese momento esperábamos que pueda resolver su situación, luego pasaron unos días y el profe [Jorge Fossati] había hablado con Renato, pero nosotros como jugadores no podíamos hacer nada, pero creo que fue claro con nosotros y nos dijo que Renato había tomado su decisión”.

Actualmente, Tapia se encuentra en condición libre después de haberse desligado del Celta de Vigo, institución donde permaneció por cuatro años. Por ahora, analiza distintas opciones para prolongar su carrera en el exterior. Las propuestas que se le han presentado provienen de España, Inglaterra y Arabia Saudí.