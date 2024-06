Jorge Fossati lanzó duro comentario por críticas contra Perú: “El aficionado está contaminado por gente que compararía con el basurero”

Jorge Fossati se refirió a los críticos de la selección peruana en la previa del duelo contra Argentina por Copa América 2024. Canal N

La selección peruana definirá su futuro en la Copa América 2024 ante su similar de Argentina el sábado 29 de junio en el marco de la fecha 3 del grupo A. El encuentro se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la ‘bicolor’ irá en busca de la victoria para soñar con la clasificación a los cuartos de final, aunque el rendimiento ha dejado mucho que desear, generando diversas críticas de los hinchas y la prensa. En ese sentido, Jorge Fossati lanzó duros comentarios al respecto.

“No estoy por dentro de lo que hablan o dejan de hablar. Antes era un número reducido los que opinaban de fútbol (los periodistas) y eso se amplió con las redes sociales, pensando que se sabe de fútbol. Soy el primero en hacer ‘mea culpa’”, declaró en primera instancia en conferencia de prensa.

Ahí fue cuando el técnico uruguayo se refirió con firmeza a los cuestionamientos de parte de un grupo de personas a las que considera que solo hacen daño al elenco nacional.

“Conozco la realidad del Perú y pienso que el aficionado está bastante contaminado por gente que la compararía con el basurero porque solo lleva y trae basura, buscando obtener diferencias para sí mismo e intereses personales, pero que nada le importa cómo le vaya a la selección. Claro, escuchas que te dicen que todo es feo, malo, es muy difícil salir de ese pantano”, precisó.

La selección peruana ha recibido varias críticas por su rendimiento en la Copa América 2024. - créditos: FPF

Por el contrario, Jorge Fossati valoró las muestras de cariño que ha recibido de parte de los fanáticos peruanos. Al mismo tiempo, reconoció que su discurso de que la Copa América le iba a servir para armar el equipo base para enfrentar las Eliminatorias Sudamericanas.

“Al aficionado no tengo más que agradecimiento. El cariño que recibimos en Perú y en Estados Unidos es impresionante. ¿Cómo no poner todo nuestro esfuerzo para concretar lo que vinimos a buscar, buenos resultados en la Copa América? Nunca cambié el discurso y siempre dije que íbamos a querer ganar cada partido, pero que esto tenía que ser la base para sacar un equipo fuerte para encarar lo que falta de la Eliminatoria. La gran meta es de setiembre para adelante. Desde el primer día que acepté la selección lo dije, porque creo en el trabajo y las cosas se van logrando paulatinamente y esto no es magia. No se puede, de un día para el otro, cambiar una realidad”, sostuvo.

El performance de la selección peruana no ha convencido, ya que el juego ha estado alejado de su estilo histórico, además de que el esquema propuesto por el DT ‘charrúa’ no ha calado de manera rotunda en los futbolistas. La consigna es salir del último lugar del proceso clasificatorio, donde tiene 2 puntos.

El saldo de Jorge Fossati al mando de la selección peruana es de tres victorias, dos empates y una derrota. - créditos: EFE/Paolo Aguilar

Jorge Fossati y la ausencia de Lionel Messi en Perú vs Argentina

Otro de los temas que Jorge Fossati habló estuvo relacionado a la ausencia de Lionel Messi en el Perú vs Argentina. La ‘Pulga’ quedó sentida del último choque con Chile, por lo que quedó descartado ante la ‘blanquirroja’.

El estratega Lionel Scaloni, también ausente por suspensión, mandará a la cancha un once alterno. En esa línea, el exentrenador de Universitario admitió que esa baja cambia sus planes.

“Sin duda, cambia el hecho de que juegue o no juegue un jugador considerado de los mejores del mundo y con muy buenas razones. Yo dije ‘cambia’, no quiero decir que perjudique o por un lado no tener a tu figura principal, por ahí puede influir. Pero por otro lado por ahí hace que aparezca más la búsqueda del juego colectivo y no estar tan atraído por dársela a quien tú sabes que la agarra y por ahí resuelve todo. Nosotros tenemos que que tomar las mismas precauciones juegue Lionel (Messi) o no juegue”, acotó.

Jorge Fossati habla sobre la ausencia de Lionel Messi en la previa al Perú vs Argentina por Copa América 2024. Canal N