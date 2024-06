Mauricio Larriera, extécnico de Alianza Lima, fue despedido de Newell’s: duró solo un semestre

Mauricio Larriera dejó de ser entrenador de Newell's tras malos resultados en Liga Profesional Argentina.

Mauricio Larriera volvió a recibir una mala noticia. Este miércoles 5 de junio, el uruguayo dejó de ser entrenador de Newell’s luego de la derrota 2-0 ante Banfield por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina.

Medios de comunicación del país ‘gaucho’ confirmaron su salida del conjunto ‘rojinegro’. El estratega de 53 años llegó el pasado 6 de diciembre del 2023 y dirigió un total de 20 partidos, en los cuales consiguió 10 victorias.

Larriera habría solicitado a la directiva dirigir un último compromiso para revertir su situación, pero recibió una respuesta negativa. Fue así como culminó su segunda etapa en el club rosarino en apenas un semestre.

Newell’s confirmó salida de Mauricio Larriera

Luego de que se difundan las informaciones de los diferentes medios argentinos, Newell’s publicó comunicado confirmando la salida de Mauricio Larriera a través de sus redes sociales. Además, le agradeció por su trabajo y le deseó lo mejor de cara a sus siguientes retos.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha se ha tomado la determinación de finalizar el vínculo que unía a la institución con el director técnico del primer equipo Mauricio Larriera. El Club le desea a él y su cuerpo técnico el mayor de los éxitos en el futuro profesional, además de agradecerle el trabajo realizado”, informó la institución.

Newell's confirmó la salida de Mauricio Larriera mediante comunicado.

Larriera corrió con la misma suerte en Alianza Lima

Mauricio Larriera volvió a sufrir un duro golpe en su carrera como DT. Su despido en Newell’s tiene muchas cosas similares a su destitución en Alianza Lima a finales del año pasado.

El ‘charrúa’ había tenido números positivos en su estadía en Matute- 7 triunfos en 13 encuentros- no obstante, la caída ante su clásico rival, Universitario, en la final por Liga 1 fue un detonante para que la directiva ‘blanquiazul’ tome la firme decisión.

Al igual que en la ‘lepra’, Larriera tenía contrato vigente con Alianza. Incluso la directiva, en ese momento encabezada por José Bellina, señaló que continuaría en su puesto, sin importar lo que pasaría en la definición contra los ‘cremas’. Algo que, claramente, no ocurrió.

También se podría comparar el tiempo que permaneció en ambas instituciones. El uruguayo duró exactamente tres meses en La Victoria, mientras que pasó casi seis meses en Rosario. No consiguió quedarse durante una temporada completa.

Mauricio Larriera dejó Alianza Lima en diciembre y lo reemplazó Alejandro Restrepo.

Larriera y su polémica con Bryan Reyna

En la recta final de su etapa en Alianza, Mauricio Larriera protagonizó una polémica con uno de sus jugadores, Bryan Reyna. Y es que el propio atacante expuso su mala relación con el DT uruguayo luego de perder el título ante Universitario.

El ‘Picante’, como lo conocen, se mostró furioso por su suplencia en el duelo decisivo contra los ‘merengues’ y reveló que el estratega extranjero no le habló desde que llegó. Sus declaraciones desataron los malos comentarios contra el entrenador. e y tampoco puedo hablar con él ahora”, e.

“Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier... en estos partidos y no es posible, para mí, arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier... ahora, las cosas están así y ya está. En todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco puedo hablar con él ahora”, expresó.