Malúh Oliveira reaparece en gran nivel con Universitario tras meses sin protagonismo: “Pasé por momentos muy duros esta temporada”

Malúh Oliveira regresó de foma triunfal a la competencia en Universitario. Crédito: Instagram Malúh Oliveira.

Universitario de Deportes inició con el pie derecho su camino hacia las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El sexteto a cargo de Francisco Hervás sorprendió a su similar de Regatas Lima con la inclusión de Malúh Oliveira. La atacante brasileña regresó a la competencia tras mantenerse como reserva a lo largo de la temporada y se despachó con un rendimiento positivo sobre la pista del Polideportivo de Villa El Salvador.

“Estoy muy contenta por volver. Entrené muy duro para este momento y felizmente ya estoy aquí. Ahora tengo que enfocarme en el juego, no tengo tiempo que perder”, apuntó a pie de pista la opuesta de 33 años en diálogo con los medios de comunicación.

La ausencia de Oliveira en el equipo titular de Universitario generó rumores en los fanáticos de ‘las pumas’ acerca de una posible enemistad con el entrenador ‘Paco’ Hervás y el Jefe Polideportivo de Universitario, Fabrizio Acerbi. Ambos se encargaron de desmentir esas versiones y adujeron que los problemas físicos de Malúh mermaron su participación en el sexteto titular.

Maluh Oliveira ingresó en muletas en la Noche de las Pumas 2025.

“Estuve mucho tiempo fuera y pasé por muchas cosas esta temporada, momentos muy duros”, reconoció. ”Pero ahora puedo ayudar a Universitario”, y así lo hizo en el primer duelo de cuartos de final. Maria Luisa Silva Ramos de Oliveira conectó seis puntos claves a lo largo de los cuatro sets ante las ‘chorrillanas’.

“Estaba enfocada desde que llegué. Me preparé para volver y estar al cien por ciento cuando el equipo me necesite. Estoy lista y con mucha energía. Estamos muy bien. Siempre hay estrés y nerviosismo, pero tenemos la confianza de ganar”, concluyó.

‘Paco’ Hervás subraya la calidad de Malúh Oliveira

‘Paco’ Hervás fue directo a la hora de desvirtuar las “historias” que se crearon alrededor de la ausencia de Malúh Oliveira. El estratega español afirmó que la jugadora brasileña se mantuvo fuera de las canchas y de su consideración exclusivamente por un tema físico.

“Malúh es una jugadora fantástica. Sufrió una lesión y tuvimos que operarla después del Atenea Open, lo que implicó un proceso de recuperación prolongado. Cuando ya se estaba recuperando y pudo volver a jugar, tuvo una recaída en la rodilla, por lo que fue necesario detenerla nuevamente para que pudiera rehabilitarse. Nuestra prioridad es no poner en riesgo la salud de ninguna jugadora”, concedió el DT a ‘Somos Vóley’.

El técnico español contestó si la brasileña será titular en Universitario. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Sin embargo, las declaraciones de Hervás no van de la mano con lo que expresado por Malúh Oliveira en enero de este año. A través de sus historias en Instagram, la opuesta señaló que no presentaba ninguna dolencia y estaba en nivel óptimo para competir.

“Su rendimiento es resultado del trabajo diario; nunca ha bajado la guardia y está siempre lista para jugar. Esa es la clave. Todas las jugadoras quieren estar en la convocatoria y jugar, aunque no siempre es posible para todas. Ellas lo comprenden y a partir de ahí seguimos trabajando”, añadió Hervás.

Programación del Universitario vs Regatas

Este partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera:

México / 18:00 horas

Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami) / 19:00 horas

Bolivia y Venezuela / 20:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay / 21:00 horas

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: partido de vuelta

Latina TV posee los derechos exclusivos para transmitir la Liga Peruana de Vóley. Por este motivo, el duelo entre Universitario y Regatas Lima por los cuartos de final estará disponible en señal abierta a través del canal 2, así como en su sitio web y aplicación oficial.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también habilitará el encuentro en su portal “www.fpvorg.pe”. Además, la cuenta oficial de Facebook de la liga emitirá las acciones en vivo para que los aficionados sigan de cerca el encuentro entre ‘celestes’ y ‘cremas’ en esta instancia.

Infobae Perú realizará una cobertura integral de este choque de ida. Su portal digital presentará información previa, un seguimiento punto a punto de las incidencias, declaraciones de las protagonistas y todos los detalles de la jornada.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.