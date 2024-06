German Leguía respaldó convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana: “Jugando parado es lo mejor que hay”

Germán Leguía opinó sobre convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana.

La convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana, pese a que inicialmente es en calidad de invitado, ha generado mucha polémica. Algunos se han mostrado en contra, debido a que no está al 100% físicamente y lleva varios meses sin equipo, pero otros consideran que no se puede dejar fuera a un futbolista de su calidad.

Uno de los que mostró su respaldo a ‘Aladino’ fue Germán Leguía, quien cree que, finalmente Jorge Fossati terminará llevándolo a la Copa América, debido a que no cuentan con otro jugador de su calidad ni con sus características. El exmundialista incluso se animó a afirmar que, sin estar en su mejor nivel y con la rodilla sin operarse, el nacido en La Libertad es el más desequilibrante del equipo:

“Creo que va a terminar jugando. Tenemos a Piero (Quispe), que puede ser. Me van a matar, pero jugando parado, Cueva es lo mejor que hay, porque ahorita no hay nadie, ni nacionalizando hay un jugador como él. Van a tener que hacer lo que sea por recuperarlo”, declaró a Infobae Perú.

Christian Cueva le hace broma a Christian Cueva a su llegada a la VIDENA.

Muchos consideran que el reemplazo natural de Cueva es Piero Quispe, quien vive un gran presente en Pumas UNAM. Sin embargo, el popular ‘Cocoliche’ señala que en el planteamiento del ‘Flaco’, hay espacio para los dos, ya que no se parece al caso de Julio César Uribe y Teófilo Cubillas en el Mundial de España 82, en el que solo había espacio para uno en la mediapunta. Incluso afirmó que el ‘Chico Maravilla’ puede aprender de la experiencia de ‘Cuevita’.

“Para mí pueden jugar juntos, no es el caso de Uribe y Cubillas, que los dos eran top. Piero está aprendiendo y puede jugar con Cueva, que ya tiene mundial”, expresó.

Piero Quispe junto a Christian Cueva en el entrenamiento de la selección peruana - Créditos: Paula Elizalde / Infobae.

“No hay un nueve como Paolo”

Otro llamado polémico es el de Paolo Guerrero, debido a que ya tiene 40 años y en César Vallejo ha alternado buenos partidos, con lesiones que no le permitieron tener continuidad. Respecto a ello, Leguía mostró una postura similar a la de Cueva, afirmando que no tenemos otro nueve con la jerarquía del ‘Depredador’, y culpó al fútbol peruano de no producir más atacantes:

“No hay un nueve como Paolo, eso no está en discusión. Si tienes a Paolo, que tiene un nombre, hace poco destacó en la Sudamericana, significa que todavía lo puede hacer. Si lo tienes, lo usas. No es culpa suya estar ahí, es del fútbol peruano, que no saca jugadores”.

“No tenemos jugadores”

Siguiendo con su tónica, Germán Leguía, quien estuvo presente en la clausura de las III Olimpiadas del Colegio de Ingenieros del Perú, se mostró a favor de la convocatoria de Oliver Sonne y se quejó de que el Perú no produzca futbolistas que permitan hacer el recambio generacional:

“Si lo llama Fossati es por algo. Yo creo bastante en Fossati por lo que hizo en la ‘U’. Además, no hay. Cuando la gente habla, yo les pregunto que den nombres. No es que tengamos 40 jugadores. Ojalá le vaya bien a Sonne”.

No obstante, el exjugador de Universitario de Deportes cree que existe una excepción, que es José Rivera, de quien espera integre la lista final de 26 convocados a la Copa América,

“El ‘Tunche’ es el único que ha salido últimamente del fútbol peruano, los demás son una incógnita. No solo hace goles en el campeonato nacional, sino en la Copa Libertadores. Marca, corre, juega, le pega muy bien de afuera. Y siempre está ahí, el segundo gol a Chankas, que fue tan importante, estaba ahí. Es un jugador que a la gente le encanta y la contagia. Espero que le den la oportunidad en la Copa América”.

José Rivera sueña con integrar la lista de 26 jugadores convocados para la Copa América (FPF)

Por último, criticó los 6 cupos de extranjeros que cuentan los clubes de la Liga 1, y que estos tampoco le hayan prestado a sus jugadores a ‘Chemo’ Del Solar para los microciclos de la Sub 20. En su opinión, ellos tienen mucha culpa de la poca producción de talentos:

“Casi todos los equipos tienen 6 extranjeros, sin contar con los nacionalizados. ¿De donde vas a buscar jugadores? Ni es culpa de Fossati ni de ‘Chemo’, que pudo hacer algo, pero nunca le prestaron jugadores. El peruano contra el peruano”, concluyó.