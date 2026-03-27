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Presidente de Géminis traslada la presión a Alianza Lima a puertas del duelo por semifinales: “Ya hemos sido campeones nacionales”

Luis Linares enalteció a la institución que preside y subrayó el palmarés del club de Comas. Acerca de la continuidad de Natalia Málaga, aseguró que la “única posibilidad que no se quede es que un equipo le ofrezca el doble”

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Directivos y miembros del plantel de Deportivo Géminis celebraron la clasificación a semifinales. Crédito: Instagram Géminis.
Directivos y miembros del plantel de Deportivo Géminis celebraron la clasificación a semifinales. Crédito: Instagram Géminis.

Deportivo Géminis selló su boleto a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley luego de una temporada de ausencia entre los cuatro mejores elencos del torneo. El conjunto dirigido por Natalia Málaga dio una muestra de autoridad en el tercer juego definitorio ante Atlético Atenea y ahora se medirá ante el poderoso Alianza Lima por un pasaje a la gran final nacional. En ese sentido, el presidente de las ‘guerreras’, Luis Linares, trasladó la presión a la entidad de La Victoria, favorita en el papel.

En diálogo con ‘Radio Ovación’, la máxima autoridad de Deportivo Géminis inició su intervención con un repaso de las vitrinas del club: “Géminis a lo largo de la historia siempre ha estado metido en semifinales y finales. Tenemos tres títulos nacionales (2007/08, 2009/10 y 2011/12), cinco subtítulos y tres medallas de bronce, esto nos vuelve un equipo medallero”.

Linares resaltó la nueva clasificación de Géminis, pues representa “volver a nuestra esencia” de alcanzar instancias importantes. Dada la experiencia histórica del sexteto que ahora dirige Natalia Málaga, el máximo dirigente aseguró que “a partir de ahora para nosotros no hay presión”. Por lo tanto, se traslada al conjunto que tiene a cargo Facundo Morando, vigente bicampeón nacional.

El equipo de Natalia Málaga derrotó 3-0 en sets y ganó el 'extra game' de cuartos de final - Crédito: Latina.

“Todos entramos en la misma condición, el que esté mejor en su momento va a ganar. La presión no es para Géminis, ya hemos sido campeones nacionales”, concedió. Conviene mencionar que las ‘íntimas’ impusieron condiciones en los dos juegos que sostuvieron ante las ‘guerreras’ en la temporada: 3-0 en la primera ronda; y 3-1 en la segunda.

La continuidad de Natalia Málaga

Con apenas dos partidos disputados, Otávio Machado fue cesado de sus funciones como director técnico de Deportivo Géminis. El citado Luis Linares concedió que la plantilla no estaba conforme con la metodología del adiestrador brasileño y se llegó un acuerdo para resolver el contrato.

El cambio en el conductor del barco devino en el nombramiento de Natalia Málaga. La curtida seleccionada peruana asumió las riendas del club de Comas y lo llevó a un siguiente nivel de competencia con una semifinales de temporada incluidas.

La entrenadora peruana dejó mensaje a sus detractores. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Por lo tanto, la intención del directivo es que Natalia continúe al mando del plantel para la próxima temporada. “Confié en ella, en su trabajo y sabía que ella iba a empujar a un equipo joven, con una plantilla muy reducida, pero hizo la magia que ella saber hacer”, reconoció Linares. “Yo quiero que se quede Natalia y la única posibilidad que no se quede es que un equipo le ofrezca el doble”, concluyó.

Programación del Alianza Lima vs Géminis: semifinal ida

Alianza Lima y Deportivo Géminis medirán fuerzas en la primera semifinal el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador, que lucirá abarrotado por la presencia de ambas hinchadas.

Dónde ver Alianza Lima vs Géminis

Latina TV posee los derechos exclusivos de la Liga Peruana de Vóley y transmitirá el Alianza Lima vs Géminis por televisión (canal 2), en su página web y a través de su aplicación, permitiendo distintas alternativas para seguir los duelos.

La Federación Peruana de Vóley también ofrecerá la señal de los partidos en su portal oficial. Además, la Liga Peruana de Vóley difundirá los cotejos en directo desde su página oficial de Facebook, ampliando el acceso para los seguidores del torneo.

Infobae Perú cubrirá íntegramente esta primera semifinal en su web, con información previa, el punto a punto, declaraciones y todos los detalles relevantes del enfrentamiento entre ‘blanquiazules’ y ‘guerreras’.

Figura de Géminis mostró su molestia por críticas excesivas y dejó advertencia a Alianza Lima.
Figura de Géminis mostró su molestia por críticas excesivas y dejó advertencia a Alianza Lima.

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