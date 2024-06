“Para la Copa América no”: Pedro García pidió excluir a Christian Cueva con contundente argumento

El técnico Jorge Fossati dio conocer la lista final de convocados de la fecha FIFA previo a la Copa América 2024 y la gran sorpresa fue la presencia del mediocampista Christian Cueva en la nómina. Esto generó diversas reacciones, algunos a favor y otros en contra; lo cierto es que ‘Aladino’ se encuentra entrenando con la selección peruana tras superar una sensible lesión a la rodilla, que lo mantuvo sin actividad futbolística por un tiempo prolongado.

El llamado del exjugador de Alianza Lima abrió el debate y provocó expectativa por conocer si irá o no a la competencia continental, la cual se llevará a cabo llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos.

Sobre el particular, el periodista Pedro García dio su tajante opinión sobre si Cueva debe participar del certamen de selecciones. Sin embargo, antes de dar su posición le deseó lo mejor en su carrera futbolística. Aplaudió que se esté poniendo a punto para recuperar el nivel que generó tantas alegrías y una clasificación al Mundial Rusia 2018.

“Yo voy a ser muy feliz el día que Cueva sea un futbolista otra vez que compita, que juegue y que sea el mismo futbolista que hemos conocido. Me va a dar mucha felicidad que se reconvierta y que juegue, y que sea feliz jugando. Le deseo la felicidad, la trascendencia, y una recta final de carrera espectacular, se lo deseo sinceramente”, comentó el periodista deportivo en su programa ‘Al Ángulo’.

Christian Cueva fue agradecido con el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, por recibirlo en la Videna

Christian Cueva fuera de la Copa América

Después de sus buenos deseos para Christian Cueva, Pedro García dio su postura y explicó porque no debe ser considerado en la lista final que representará a la selección peruana en la Copa América 2024. Considera que el volante no está preparado para jugar un partido completo debido a que no está bien físicamente. Además, cree que no sería justo que un futbolista que sí está en buenas condiciones quede afuera por meter al ‘10′ de la ‘bicolor’.

“Ahora, hoy, pienso que no debe ir a la Copa América por una razón clínica, física, y hasta por ética. La cosa clínica tiene que ver con que se está recuperando de una lesión, quién podría afirmar que está recuperado. No se puede, se verá en el camino, se verá cuando empiece a competir, y hoy no está compitiendo. La razón física es que, evidentemente, Cueva no puede jugar 90 minutos. A la gente que le encantaba Gareca, decía ‘el que no pueda jugar los 90 o 120 minutos no puede estar’, por esa razón Claudio Pizarro no fue al Mundial. Así que los que tienen el catecismo de Gareca, tienen que seguir en la misma línea y Cueva no está para 90. Y la razón ética, si Cueva entra y uno que si está para 90, si está para friccionar y si está sano; va a quedar afuera”, disparó el comunicador.

Christian Cueva ha entrenado a la par de sus compañeros de la selección peruana. - créditos: FPF

García resaltó que ese conflicto entre los jugadores por la inclusión de Cueva podría jugarle en contra al entrenador uruguayo, Jorge Fossati, para las próximas competiciones. No obstante, consideró que es beneficioso para ‘Aladino’ estar acompañando al ‘equipo de todos’.

“A Fossati no le viene bien que un jugador quede disconforme porque se va a su casa jodido. Si le va a costar a Fossati la molestia de un jugador, ya no es conveniente llevar a Cueva. Estoy de acuerdo que esté en Videna entrenándose, conviviendo, siendo parte del grupo, retomando el camino correcto de un futbolista, comiendo bien, haciendo gimnasio; y bajo la atenta mirada de Fossati. Cueva otro día, para la Copa América no”, concluyó.