Reimond Manco se rindió a Paolo Guerrero en la selección peruana: “Es convocable y lo será hasta el día que se retire”

El 'Rei' se refirió a la presencia del 'Depredador' en la 'bicolor', así como de otros jugadores que debieron ser llamados. (Video: El Futbolero Perú)

La selección peruana está a pocos días de enfrentar el amistoso ante Paraguay en el estadio Monumental. De hecho, bajo la atenta mirada del técnico Jorge Fossati, el grupo de la ‘bicolor’ ha venido entrenando en las instalaciones de la Videna. Uno de los jugadores de quien se ha hablado bastante en los últimos días por su posible presencia en la Copa América 2024 es Paolo Guerrero. En ese sentido, Reimond Manco se rindió al ‘Depredador’ y consideró que es y será un futbolista convocable hasta que se retire.

Antes de ello, el ‘Rei’ se refirió a los elementos que deberían ser llamados a la ‘blanquirroja’. “Creo que todos los que ha llamado se lo han ganado, están pasando por un buen momento. Como siempre lo he dicho, la selección es el equipo del país, es el equipo que a los que llaman tienen que ser jugadores que estén pasando por un gran momento futbolístico o haber terminado una temporada en un gran momento”, comentó para ‘El Futbolero Perú'.

De la misma manera, aseguró que los que militan en el exterior tienen que estar sí o sí, nombrando algunos ejemplos. “La verdad es que los del extranjero tienen que estar. No somos un país tan rico de tener jugadores en el extranjero. Y los que están allá normalmente vienen jugando y marcando la diferencia. Da gusto que convoquen a Tapia, a Advíncula. No por haber jugado aquel Mundial, sino porque se lo siguen ganando con la actualidad que tienen cada uno en sus equipos. Hay otros casos como Marcos López, que terminó jugando en Feyenoord a pesar de haber sido duramente criticado, eso hace que sea un jugador recontra convocable. No estamos para regalar absolutamente nada”, señaló.

Pero no solo para los de afuera, sino también que el actual volante de Unión Comercio destacó el nivel de Aldo Corzo. “En el torneo local, lo de Corzo es inevitable. Es un jugador muy parejo, ha sido un pilar en la zaga de Universitario, y así con todos los jugadores que están pasando por un gran momento”, precisó.

Oliver Sonne, Renato Tapia junto a otros jugadores peruanos que se desempeñan en el extranjero como Anderson Santamaría y Jesús Castillo. - créditos: FPF

Reimond Manco y sus elogios a Paolo Guerrero

Ahí fue cuando Reimond Manco mencionó a Paolo Guerrero y se deshizo de elogios, resaltando las virtudes que serán importantes en una competición como la Copa América que se realizará en Estados Unidos.

“Paolo Guerrero es el jugador que se le puede dar ese tipo de espera porque es un jugador que a nivel de selección siempre ha mostrado grandes partidos y nos ha dado demasiadas alegrías. Viene de una lesión, pero con él se puede esperar un gran rendimiento a nivel de selección. Aparte te da jerarquía, respeto de rivales y esa cuota goleadora que los ‘9′s necesitan y son tan impredecibles, cuando te pueden sacar un remate y hacer un gol”, declaró.

A pesar de que ha pasado por una lesión muscular que lo marginó de varios partidos en César Vallejo, hizo hincapié en que se trata de un futbolista convocable hasta que cuelgue los chimpunes.

“Creo que Paolo es un jugador convocable y va a serlo hasta el día que él decida retirarse de la selección o del fútbol”, sostuvo.

De esta manera, el ex’Jotita’ ha querido redimirse luego de las críticas que tuvo hacia el goleador de 40 años. Luego reconoció que se trataba de su ídolo.

Paolo Guerrero es el capitán de César Vallejo, con el que lleva 3 goles y 1 asistencia en 9 partidos. - créditos: Getty Images

Reimond Manco sobre los jugadores fuera de la lista de Perú

Por otro lado, Reimond Manco nombró a otros futbolistas que esperaba ver en la lista de Jorge Fossati. Y si bien esta nómina no está cerrada sino hasta después de los amistosos ante Paraguay y El Salvador, no habría mucha variación salvo alguna lesión o imprevisto de último momento.

“Me hubiese gustado ver a Catriel Cabellos de Alianza, que hizo una gran primera mitad del año. También a Iberico, que su liga no se ve mucho, pero tengo entendido viene haciendo grandes actuaciones. Y por qué no Ruidíaz, que es un jugador que ha sido duramente criticado por su bajo rendimiento en la selección, pero el fútbol es impredecible. Él está pasando por un gran momento y en Perú no podemos darnos el lujo de dejar afuera a un jugador de esa magnitud”, acotó.