Miguel Rebosio lloró en entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tras recordar a su tío que le inculcó el fútbol

El exfutbolista no pudo ocultar las lágrimas al repasar todo lo que vivió con el hermano de su mamá. (Video: Enfocados)

Cada futbolista tiene una persona que fue importante en sus inicios. Para Miguel Rebosio lo fue su tío Miguel, a quien recuerda como ‘Charanguita’. El ‘Conejo’ lo tuvo como una figura paternal y, de hecho, gracias a él fue que incursionó en el fútbol. Por ello, hoy se emociona hasta el llanto cada vez que lo recuerda.

De hecho, en una nueva edición del programa ‘Enfocados’, el exdefensor de la selección peruana lloró al ser consultado por su tío ‘Charanguita’ en conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ya que hace menos de un año falleció.

“Mi tío Miguel, hermano de mi mamá, ya nos dejó hace casi ocho meses. Nunca tuvo un hijo. Él tenía un trabajo en el Callao, ganaba su dinero y a todos los sobrinos siempre nos compraba regalos en navidad, de pies a cabeza. Mi papá también, pero mi tío siempre era una figura paternal de parte de mamá. Se parecía a Fernando Cuéllar (exseleccionado nacional) y era de esquina. Recuerdo que iba a sus rumbas, a sus polladas, y se hacía pasar por Fernando Cuéllar para que le den sus cervecitas”, evocó.

“Mi tío era arquero y en los festivales de su empresa o del barrio, él siempre tapaba. Yo me ponía detrás de él para que no le hagan goles. Yo era malcriadito y cuando le metían gol, lloraban. Me decía ‘hijo, tranquilo, es parte del fútbol’ y siempre estaba detrás de él”, añadió.

Miguel Rebosio se formó en Cantolao. Crédito: Instagram

Miguel Rebosio se formó en Cantolao y, en una ocasión, cuando se aproximaba un importante campeonato en su categoría, el hermano de su madre tuvo un gran gesto: le compró unos chimpunes de una marca costosa para que pueda lucirse en la cancha.

“Mi papá me compró los Febo de esa época (zapatos de fútbol) y lo que estaban de moda eran los Power que comprabas en Bata. Eran caros. Recuerdo que tenía que jugar la Copa de la Amistad y mi tío me pregunta ‘¿qué chimpunes quieres?’ Le dije que no, que estaba bien los que tenía, pero igual fue y me compró las Power”, contó.

La persona que le hizo valorar la vida

Para Miguel Rebosio el fallecimiento de su tío representó una pérdida muy grande, porque fue le permitió crecer como persona. “Me dolió mucho, porque era el que me hizo valorar la vida”, dijo y contó una anécdota muy especial. El ‘Conejo’ recordó la vez en la que le compró un buzo y unas zapatillas nuevas para un desfile, pero él se las puso el mismo día para jugar fútbol. “La manché de arena y tierra”, narró.

Miguel Rebosio representó a la selección peruana de fútbol. Crédito: Getty Images

Tras lo sucedido, ‘Charanguita’ le resondró y le dejó una reflexión importante que le marcó. “Tienes que saber valorar. Podemos ser muy humildes, pero no somos sucios ni nada. Sácate esa tontería. Primero lo primero”, le dijo.

Fueron estas enseñanzas las que hicieron que Miguel Rebosio obtenga valores importantes que le benefició en su carrera. El ‘Conejo’ no solo representó a la selección peruana de fútbol, sino que ganó títulos nacionales y también fue protagonista en dos trofeos de la Copa del Rey de España con el Real Zaragoza.

“Siempre le he tenido un respeto y un cariño. No era momento de que él nos dejara, porque siempre que voy a ver a mi mamá, se pone a llorar al ver su foto. Yo me pongo fuerte por mi mamá”, dijo mientras se quebraba en llanto y Farfán con Guizasola le consolaban.