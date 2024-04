Carlos Zambrano y su nivel en Alianza Lima: “Sáquenme un solo partido en el que jugué mal en la liga peruana”

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima a inicios del 2023 tras ponerle fin a su etapa en Boca Juniors. - Crédito: Difusión

Carlos Zambrano aún tiene una espina clavada con Alianza Lima: ganar un título nacional con el club de sus amores. Lo acontecido en la definición de la temporada 2023 con el campeonato de Universitario de Deportes, en el estadio Alejandro Villanueva, fue un golpe duro para él -al igual que para el resto de la delegación- pero prefiere sacar conclusiones positivas de ese revés.

El ‘Káiser’, en una declaraciones a El Comercio, lamentó no haberse coronado campeón el año pasado por todo el esfuerzo desplegado a lo largo de la temporada. Eso sí, resalta que la campaña no debe verse empañada totalmente por haber caído en el último partido del curso de la Liga 1.

El 'Káiser' disputó la final nacional del 2023 en Matute. - Crédito: Difusión

“Fuimos los mejores del año y en la tabla acumulada se vio reflejado eso. Campeonamos el Apertura de lejos, caminando prácticamente. El equipo hizo muchas cosas buenas. De local perdimos solo un partido de los que jugamos en el año en el torneo local”, dijo.

“Pero solo se habló de la final, no de lo bueno que hicimos. Es una pena que solo hablen lo malo”, sumó Zambrano enfatizando que “a mí me crucificaron”. En esa misma frecuencia exhortó a sus defensores y detractores que exhiban alguna evidencia que demuestre que tuvo alguna presentación por debajo del nivel entre el Apertura y Clausura del 2023.

Doblete del defensa. Esta vez le pegó desde fuera del área en el Nacional. (Video: Liga 1 Max)

“Yo los pongo a prueba a todos: sáquenme un solo partido en el que jugué mal en la liga peruana, te aseguro que no hay. Todos los partidos en los que estuve en el campo fui el mejor, me sentí el mejor”, zanjó Carlos.

Zambrano, a nivel personal y volviendo a sus sueños personales, espera que pronto pueda formar parte de la historia aliancista con un título: “Me gustaría campeonar. No me importa si es con una final o no, o si el rival es la U o Cristal. Nunca me importó el rival”. Aunque quiere volver a refrendar un tema relacionado con la ‘U’: “Al final de todo, lo del año pasado tampoco lo veo como un fracaso. La gente y la prensa lo vieron así”.

Carlos Zambrano vive su segunda temporada en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La mirada a la Liga 2024

Intentando darle vuelta completa a la página, Carlos prefiere centrarse en el presente. Y si bien este es un poco desalentador en cuanto a la clasificación en el Apertura 2024, cree que posible ir al alza en un corto tiempo. “Comenzamos con el pie izquierdo la liga, regalamos muchos puntos, hubo muchos errores arbitrales también, algo que puede pasar porque somos humanos y nos equivocamos, pero eso también nos costó”, acotó.

“Ahora estamos intentando remar para mantenernos arriba en la tabla de posiciones. Es complicado, pero esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas. Debemos seguir trabajando porque estamos en el equipo más grande del Perú”, añadió.

El 'Káiser' sumó 20' minutos en el partido por la jornada 7° del Apertura 2024. | VIDEO: L1 MAX

El fixture de Alianza Lima