Eva Ayllón obsequió al cantante kazajo un huayruro y un disco autografiado durante su reunión en la capital peruana.

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La cantante peruana Eva Ayllón y el artista kazajo Dimash Qudaibergen protagonizaron un emotivo reencuentro en Lima, seis años después de conocerse en Nueva York, en el marco de la primera visita del cantante a Perú. El encuentro se produjo el 26 de noviembre, un día después de que Dimash llegara a la capital peruana para presentarse como parte del cierre de su gira latinoamericana Dimensions World Tour.

Durante la reunión, Eva Ayllón le obsequió al artista un huayruro como amuleto de buena suerte y un disco autografiado, gestos que el cantante recibió con visible emoción. “No tengo palabras para describir la inmensa emoción que sentí al volver a verte y, sobre todo, al poder abrazarte nuevamente, mi querido Ángel (...) Hay encuentros que se guardan para siempre en el corazón. Qué felicidad volver a tenerte cerquita”, escribió la cantante en la publicación que compartió en Instagram.

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La intérprete también aprovechó el mensaje para invitar a sus seguidores a asistir al concierto del artista, programado para el 1 de diciembre en Costa 21, y señaló que quedaban las últimas entradas disponibles a través de Teleticket. La publicación sumó reacciones de figuras del espectáculo peruano, entre ellas la comentarista Mónica Delta, quien escribió “Que lindo!!”.

La cantante peruana Eva Ayllón y el intérprete kazajo Dimash Qudaibergen sostuvieron un encuentro en Lima previo al concierto del artista en la capital peruana. Durante la reunión, ambos conversaron en una sala acompañados por una asistente, intercambiaron saludos y la intérprete criolla le hizo entrega de obsequios, entre ellos un disco autografiado, en el marco de la gira internacional del vocalista. Video: Instagram Eva Ayllón

La intérprete también le pidió que se cuidara, al considerarlo una persona muy valiosa para el mundo, según el registro del encuentro que ambos compartieron en redes sociales. El abrazo entre ambos artistas, capturado en video, se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los seguidores de la cantante criolla en las últimas horas.

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Cómo y cuándo se conocieron

El vínculo entre ambos artistas se remonta a 2019, cuando Ayllón se declaró seguidora pública de Dimash tras un episodio personal difícil. La cantante relató que escuchó la interpretación que el kazajo hizo de la canción “S.O.S.” un día después del fallecimiento de su madre, y encontró en esa música un consuelo durante el proceso de duelo que atravesaba en ese momento.

Ese mismo año, la intérprete de “Esta es mi tierra” viajó hasta Nueva York para asistir a uno de los conciertos del artista y conocerlo en persona detrás del escenario. Ese primer encuentro marcó el inicio de una amistad que ambos sostuvieron a la distancia durante los años siguientes, pese a la escasa coincidencia de sus agendas y la distancia geográfica entre Perú y Kazajistán. La relación se mantuvo activa a través de mensajes y seguimiento mutuo en redes sociales, hasta el reencuentro registrado esta semana en suelo peruano, que ambos describieron como un momento largamente esperado.

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Eva Ayllón y Dimash Qudaibergen se reencontraron en Lima seis años después de conocerse en Nueva York.

¿Quién es Dimash Qudaibergen?

Dimash Qudaibergen nació en 1994 en la ciudad de Aktobé, Kazajistán, y se formó académicamente en música clásica y contemporánea. El cantante, compositor y multiinstrumentista saltó a la fama internacional tras su participación en distintos concursos televisivos de canto en Asia y Europa, plataformas que le permitieron proyectar su carrera a nivel global y consolidar una base de seguidores que se extiende por varios continentes.

Uno de los rasgos que distingue al artista kazajo es su rango vocal, considerado uno de los más amplios de la industria musical actual. Esa capacidad le permite transitar desde notas de bajo extremadamente graves hasta registros de silbido muy agudos dentro de una misma interpretación, una característica técnica que suele mencionarse como su principal sello distintivo entre especialistas y público general.

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En su repertorio, Dimash combina pop, ópera y música tradicional de su país natal, con temas interpretados en distintos idiomas, entre ellos kazajo, ruso, inglés, francés, mandarín, italiano y español. Esa versatilidad lingüística y estilística forma parte de la propuesta que ha presentado en los distintos escenarios de su gira actual, pensada como un recorrido por diferentes tradiciones musicales. Su base de seguidores a nivel mundial se conoce bajo el nombre de “Dears”, una comunidad que ha acompañado de cerca cada etapa de la gira Dimensions World Tour desde su arranque en Europa.

La cantante peruana Eva Ayllón mantuvo una reunión en Lima con el intérprete kazajo Dimash Qudaibergen en el marco de su visita a Perú. Durante el encuentro, registrado en video con la asistencia de una intérprete, la artista criolla le obsequió una semilla tradicional de huayruro como amuleto y un disco autografiado. El diálogo se llevó a cabo en la antesala de la presentación de Qudaibergen en la capital peruana como parte de su gira Dimensions World Tour. Video: Instagram showbizz_oficial

La primera presentación del artista en Perú

El reencuentro con Eva Ayllón se dio en la antesala del primer concierto que Dimash ofrecerá en territorio peruano. La presentación está programada para el martes 1 de diciembre en el Multiespacio Costa 21, en el distrito de San Miguel, como parte de la etapa latinoamericana de su gira Dimensions World Tour, que antes de llegar a Lima recorrió ciudades como Cracovia, en Polonia, y Düsseldorf, en Alemania.

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El show, que según los organizadores tendrá una duración aproximada de dos horas y comenzará a las 8:30 p.m., se desarrollará en un recinto al aire libre ubicado frente al litoral de la Costa Verde. La venta de entradas para el concierto, distribuidas en distintas zonas y con promociones especiales, se habilitó a través de la plataforma Teleticket desde finales de agosto, en medio de una demanda alta que acercó la disponibilidad de localidades al agotamiento previo a la fecha del espectáculo.

Con esta presentación, Dimash Qudaibergen suma a Perú entre los países que forman parte de su gira mundial, en una visita que, además del debut artístico en el país, permitió al cantante reencontrarse con una de las voces más reconocidas de la música criolla peruana, con quien mantiene una amistad construida a partir de un episodio personal compartido años atrás.

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