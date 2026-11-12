Perú

Clima en Cuzco: la predicción para este 12 de noviembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Cuzco este jueves 12 de noviembre:

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves 12 de noviembre, se prevé que en Cuzco habrá un 55% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22.5 centígrados y una mínima de 7.6°. La nubosidad será del 76% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

¿Cómo es el clima en Perú?

La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

PUBLICIDAD

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’

Conoce la combinación ganadora del último sorteo, qué bolilla salió en la Boliyapa y los detalles de los dos ganadores que se llevaron S/ 50 mil en el ‘Sí o Sí’

¿Ganaste La Tinka? Mira los números del sorteo del 11 de noviembre, la Boliyapa y el ‘Sí o Sí’

Carlos Alcántara revela las fuertes peleas con su esposa antes de separarse tras 31 años: “Empecé a vivir en el cuarto de huéspedes”

El protagonista de “Asu Mare” contó que los conflictos cotidianos elevaron el tono en casa y temió que el desgaste de 31 años terminara en una situación violenta para ambos

Carlos Alcántara revela las fuertes peleas con su esposa antes de separarse tras 31 años: “Empecé a vivir en el cuarto de huéspedes”

Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

El cumbiambero inició en enero un tratamiento y controles especializados para recuperar su capacidad reproductiva, luego de seis años usando testosterona y Winstrol, según contó su preparador físico en televisión

Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

Magaly Medina expresa su emoción por la llegada del papa León XIV al Perú: “Todos estamos un poco conmovidos”

La presentadora abrió su espacio televisivo con un mensaje sobre Robert Prevost, nacionalizado peruano y chiclayano por adopción, y anunció que seguirá los detalles de su visita apostólica durante los próximos días

Magaly Medina expresa su emoción por la llegada del papa León XIV al Perú: “Todos estamos un poco conmovidos”

León XIV recuerda sus años en Perú y comparte una reflexión a las autoridades peruanas: “Desear que todos puedan vivir dignamente”

El sumo pontífice publicó dos mensajes en sus redes sociales después de llegar al país. Recordó los años que compartió con la población peruana, agradeció a quienes le abrieron las puertas de sus hogares y aseguró que este regreso tiene un significado especial

León XIV recuerda sus años en Perú y comparte una reflexión a las autoridades peruanas: “Desear que todos puedan vivir dignamente”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara revela las fuertes peleas con su esposa antes de separarse tras 31 años: “Empecé a vivir en el cuarto de huéspedes”

Carlos Alcántara revela las fuertes peleas con su esposa antes de separarse tras 31 años: “Empecé a vivir en el cuarto de huéspedes”

Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

Magaly Medina expresa su emoción por la llegada del papa León XIV al Perú: “Todos estamos un poco conmovidos”

Kenji Fujimori niega ante Andrea Llosa las denuncias de Susana Higuchi contra Alberto Fujimori

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y no tiene dinero que ganó con marcas: “¿Quién te está sangrando?”

DEPORTES

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura

André Carrillo se quiebra al recordar el gol que le dio a Al Hilal la Champions League asiática: “Hasta me pongo a llorar”

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan a octavos de final del Challenger de Lima 2026: rivales y programación

La dura crítica de Allison Azabache contra la Liga Femenina por el horario de la final vuelta entre Alianza Lima y Universitario

Erick Noriega con nuevo valor en Gremio: su ficha se fija en 10 millones de euros en caso de negociaciones con clubes del ‘Viejo Continente’