Perú

Kábala del jueves 29 de octubre: Revisa aquí los números ganadores y el nuevo pozo en juego

El Pozo Buenazo quedó vacante tras no registrarse ganadores con las seis bolillas principales, incrementando el acumulado para la edición del sábado

El sorteo N° 2036 puso en juego más de 1.6 millones de soles que no encontraron dueño. El premio mayor se acumula y promete una fuerte convocatoria para la próxima edición. América TV.
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La expectativa por capturar la fortuna volvió a instalarse en miles de hogares peruanos durante la noche de este jueves 29 de octubre. El reconocido juego de lotería Kábala, administrado bajo el respaldo absoluto de La Tinka S.A., llevó a cabo una nueva edición de su sorteo tradicional poniendo a disposición del público un atractivo Pozo Buenazo acumulado de S/ 1,647,778.

Minutos antes de las 23:00 horas, las urnas electrónicas de la compañía se pusieron en marcha bajo un estricto protocolo de transparencia. Las esferas del juego principal comenzaron a seleccionarse de manera aleatoria ante las pantallas, dictando el destino de los boletos validados tanto de forma física en los módulos autorizados como a través de la plataforma virtual oficial de la empresa.

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La combinación definitiva de números ganadores de esta edición quedó conformada por las bolillas 03, 11, 19, 25, 28 y 37. De acuerdo con el reporte oficial de la institución tras el escrutinio, el premio mayor se resistió a ser conquistado en su totalidad, lo que mantendrá la curva de crecimiento del dinero acumulado de cara a las siguientes programaciones.

Kábala: Resultados del sorteo N° 2036 del jueves 29 de octubre. Captura: La Tinka Web.
Kábala: Resultados del sorteo N° 2036 del jueves 29 de octubre. Captura: La Tinka Web.

Sorteo ‘Chau Chamba’ del jueves 29 de octubre y distribución de premios

La emoción no concluyó con la jugada principal, pues de inmediato se dio paso al popular sorteo complementario conocido como ‘Chau Chamba’. Esta modalidad alternativa se ha convertido en una de las favoritas de los jugadores peruanos debido a su atractiva propuesta de entregar un sueldo mensual de cinco mil soles durante un periodo de diez años para quien consiga el puntaje perfecto.

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En esta oportunidad, la urna arrojó una combinación integrada por los números 02, 09, 22, 30, 32 y 38. El reporte final de la empresa administradora determinó la entrega de premios menores de escala fija a quienes se quedaron a pocos aciertos de la gloria absoluta.

Kábala: Resultados del sorteo N° 2036 del jueves 29 de octubre. Captura: La Tinka Web.
Kábala: Resultados del sorteo N° 2036 del jueves 29 de octubre. Captura: La Tinka Web.

Nuevo Pozo Buenazo de Kábala y el cobro de ganancias

Al confirmarse que el premio mayor quedó vacante en la edición número 2036, el monto global experimentó un nuevo incremento automático. La empresa anunciará el nuevo valor acumulado para el próximo sorteo, programado para el sábado 31 de octubre, donde se estima que la cifra a repartir seguirá superando con creces el millón y medio de soles, asegurando una fuerte convocatoria de compradores en los canales virtuales y puntos de venta tradicionales repartidos por todo el país.

Kábala: Resultados del sorteo N° 2036 del jueves 29 de octubre. Captura: La Tinka Web.
Kábala: Resultados del sorteo N° 2036 del jueves 29 de octubre. Captura: La Tinka Web.

Cuándo se juega la Kábala

Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábados. Los números ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala: 30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles. 90 días si el premio es mayor al millón de soles. 180 días si el premio es menor a los 5.000 soles. Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Cómo se juega Kábala?

  • Para jugar el sorteo Kábala se tiene que ingresar a la página de internet, donde se podrá escoger la apuesta con un costo mínimo de un sol.
  • El siguiente paso en el juego es elegir seis númerosdiferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.
  • Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.
  • Si por algún motivo hay un error al escoger la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.
  • Cuando se haya elegido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.
  • Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores.
  • Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.
  • Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

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