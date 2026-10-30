Jessica Newton pierde a su mano derecha: Lutty Lobatón ahora trabaja con Luciana Fuster y este es su nuevo rol

La periodista puso atención en el futuro de ambas figuras dentro de los concursos de belleza tras conocerse el cambio en la dirección nacional del Miss Grand Perú. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La llegada de Luciana Fuster a la dirección nacional del Miss Grand Perú trajo consigo otro movimiento que llamó la atención en el mundo de los certámenes de belleza: Lutty, quien durante muchos años trabajó junto a Jessica Newton, ahora forma parte del entorno profesional de la exreina de belleza. Su incorporación no pasó inadvertida, pues se trata de una persona que conoce de cerca el funcionamiento de las organizaciones de misses y que habría tenido un papel importante en el equipo de la empresaria.

El cambio fue comentado en Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina destacó que Luciana no solo recibió la representación nacional del concurso internacional, sino que también cuenta con el respaldo de un antiguo colaborador de Newton. Para la conductora, su experiencia podría convertirse en un aporte importante en esta nueva etapa de la modelo, que ahora tendrá responsabilidades más allá de su trayectoria como candidata y ganadora del certamen.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero además está trabajando con Lutty, el que fuera el mano derecha de Jessica Newton durante muchísimos años. O sea, sabe el teje y maneje de las organizaciones, eh, de misses. Está muy empapado de este tema”, comentó la periodista.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

La observación apunta a un detalle relevante: el experto no sería un integrante nuevo en el ámbito de los concursos de belleza. Su permanencia durante años junto a Jessica Newton le habría permitido conocer los procesos de preparación de candidatas, la coordinación de actividades y el trabajo que se desarrolla detrás de una competencia internacional.

Ahora, ese conocimiento estará vinculado a los proyectos de Luciana Fuster, quien atraviesa una etapa distinta desde que fue anunciada como nueva directora nacional del Miss Grand Perú. La modelo pasó de representar al país en el certamen a asumir una responsabilidad dentro de la organización que anteriormente estaba bajo la dirección de Newton.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Lutty también trabaja con Luciana Fuster en su academia de modelaje

Uno de los detalles que Magaly Medina resaltó es que la colaboración entre Lutty y Luciana no estaría limitada a la dirección del Miss Grand Perú. Según comentó la conductora, el antiguo integrante del equipo de Jessica Newton también estaría trabajando con la modelo en su academia de modelaje, proyecto que ella comenzó a desarrollar este año.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eh, ella, eh, además está trabajando, dice, con Luciana Fuster en su academia de modelaje, la que, eh, ella comenzó recién este año, si no me equivoco, a hacer su, su academia de modelaje”, señaló durante su programa.

La academia representa otra faceta de los proyectos profesionales de la exchica reality. Después de su experiencia en los concursos de belleza, la modelo comenzó a desarrollar una iniciativa vinculada con la formación y preparación de personas interesadas en el modelaje. En ese contexto, contar con alguien que conoce el funcionamiento de este ambiente puede resultar importante para organizar sus actividades.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

La participación de Lutty adquiere relevancia por su experiencia previa en el equipo de Newton. Durante años estuvo relacionado con el trabajo de las candidatas y con la dinámica de una organización que ha preparado a distintas representantes peruanas para concursos internacionales.

Aunque no se han detallado públicamente todas las funciones que desempeñará en el nuevo equipo de Luciana, Magaly resaltó precisamente su conocimiento del sector. La conductora consideró que su experiencia podría facilitar el trabajo de la modelo en esta nueva etapa, especialmente ahora que tendrá que asumir responsabilidades como directora nacional.

Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

Nicole Akari destaca la experiencia de Lutty y su salida del equipo de Jessica Newton

La incorporación de Lutty también fue comentada por Nicole Akari, quien destacó el conocimiento que habría adquirido durante los años que trabajó junto a Jessica Newton. Para la especialista, su participación en el entorno de Luciana representa un respaldo importante, debido a las tareas que anteriormente habría desarrollado dentro de la organización del Miss Perú.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.

“De hecho que sí. Está muy bien asesorada. Lutty tiene toda la experiencia y yo creo que por ahí Jessica se ha quedado sin una ficha bastante fuerte, ¿no? Porque Lutty era quien movilizaba todo, quien manejaba a las chicas”, manifestó la asesora de imagen peruana .

Akari consideró que su experiencia podría ser aprovechada en los proyectos que ahora desarrolla Luciana. Además, interpretó que el acercamiento entre ambas partes se habría construido progresivamente, primero con la academia de modelaje y luego con el anuncio de la dirección nacional del Miss Grand Perú.

“Yo creo que Lutty hizo bien. Ha ido despacio con lo de la academia, con lo de Luciana y hoy por hoy armar todo esto de, del Miss Grand y dar la bomba, yo creo que ha sido una jugada bastante estratega y eso me encanta”, agregó.

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Luciana Fuster suma a su equipo al excolaborador de Jessica Newton: Lutty tendrá un papel clave en sus nuevos proyectos. Captura: Magaly TV La Firme.