Tras su paso por Perú, Indy Fontaine estrena remix de “Como Pa’ Mí” junto a El Cata

Indy Fontaine presenta el remix de “Como Pa’ Mí” junto al cantante dominicano El Cata, conocido por sus colaboraciones con Shakira.

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Indy Fontaine estrenó el remix de “Como Pa’ Mí” junto al cantante dominicano El Cata, conocido internacionalmente por sus colaboraciones con Shakira en canciones como “Loca” y “Rabiosa”. La nueva versión lleva el tema hacia el merengue urbano y refuerza la apuesta de la artista por los sonidos tropicales.

El lanzamiento llega además en un momento de mayor exposición para Fontaine. “Como Pa’ Mí” consiguió su segunda entrada en Tropical Airplay de Billboard, donde acumula siete semanas y actualmente se encuentra en el puesto 20, según información difundida por su equipo.

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La canción fue compuesta por Fontaine, El Cata y Guianko Gómez, quien también estuvo a cargo de la producción. La propuesta mezcla influencias caribeñas y una base de merengue urbano para contar una historia de atracción marcada por la imposibilidad de dejar de pensar en otra persona.

El Cata se suma a la nueva versión

La participación de El Cata incorpora al proyecto a una figura vinculada desde hace años con la expansión internacional del merengue urbano.

“Como Pa’ Mí” marca la colaboración entre Indy Fontaine y El Cata y apuesta por una mezcla de sonidos tropicales y merengue urbano.

El artista dominicano trabajó con Shakira en “Loca” y “Rabiosa”, dos temas incluidos en la etapa del álbum Sale el Sol. En ambos casos, su participación ayudó a acercar elementos del sonido dominicano a una audiencia global.

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Ahora, esa influencia aparece en “Como Pa’ Mí”, donde el cantante comparte créditos de composición e interpretación con Fontaine.

Para la cubanoestadounidense, el remix representa también una extensión de la versión original, que ya había logrado ingresar en la programación de radios tropicales de Estados Unidos.

De Billboard a Premios Juventud

“Como Pa’ Mí” es la segunda canción de Indy Fontaine que logra entrar en Tropical Airplay de Billboard. Su primera aparición en esa lista llegó con “Tú Tienes Algo”, colaboración con el cantante de salsa Charlie Cruz.

Ese tema le permitió además obtener su primera nominación en Premios Juventud 2026, dentro de la categoría Tropical Hit. La ceremonia se realizó este año en Marbella, España, donde Fontaine también participó de las actividades vinculadas a la gala.

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Indy Fontaine llevó “Como Pa’ Mí” hacia los ritmos tropicales. El tema consiguió su segunda entrada en el listado Tropical Airplay de Billboard.

La artista viene desarrollando su carrera entre la música tropical, la salsa y otros sonidos latinos, mientras amplía su presencia en plataformas digitales. Según las cifras difundidas por su equipo, supera los dos millones de suscriptores en YouTube y mantiene audiencias activas también en TikTok, Instagram y Spotify.

El remix de “Como Pa’ Mí” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y se suma a los lanzamientos con los que Fontaine busca fortalecer su presencia dentro del circuito de música tropical latina.

Indy Fontaine y su reciente paso por Perú

El lanzamiento del remix también llega pocos meses después del primer paso de Indy Fontaine por escenarios peruanos. En agosto de 2026, la cantante llegó al país como artista invitada de Alex Ubago y abrió sus conciertos en Arequipa y Lima, donde presentó parte del repertorio con el que viene desarrollando su carrera dentro de la música latina.

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La visita marcó su primer encuentro directo con el público peruano y antecedió al lanzamiento de la versión original de “Como Pa’ Mí”. Fontaine ha señalado además su interés en continuar ampliando su presencia en Latinoamérica, con Perú entre los mercados donde viene promocionando su música.

Ahora, con El Cata incorporado al tema, la artista vuelve sobre “Como Pa’ Mí” con una versión de mayor acento caribeño. El remix ya se encuentra disponible en plataformas digitales y se suma a una etapa en la que Fontaine busca fortalecer su presencia dentro del circuito tropical latino.