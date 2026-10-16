Cortes de luz, 17 de octubre: conoce qué calles de Lima se quedarán sin servicio eléctrico este sábado

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

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Este sábado 17 de octubre, varios sectores de Lima Metropolitana tendrán cortes de luz durante la jornada. La programación contempla interrupciones que comenzarán a las 8:00 de la mañana y se prolongarán hasta la tarde o la noche, según el área comprendida.

Los distritos incluidos son Independencia y San Juan de Lurigancho, además de una zona identificada entre Independencia y San Martín de Porres. El cronograma detalla calles, avenidas, pueblos jóvenes y asentamientos humanos específicos, por lo que la suspensión no necesariamente afectará a todos los vecinos de estos distritos.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este sábado 17 de octubre?

Los horarios y las direcciones incluidas en la programación varían según el sector. Revisa la relación para identificar si tu vivienda o negocio está comprendido en la suspensión del servicio eléctrico.

Independencia y San Martín de Porres: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

La interrupción abarcará los siguientes puntos:

Calle La Estrella, cuadra 9.

Avenida Enrique Meiggs, cuadra 9.

Jirón República de Ecuador, cuadras 2, 4, 5 y 6.

Calle Capitán Ruy Díaz, cuadra 2.

Pueblo joven Villa María del Perpetuo Socorro, manzanas 4, 5 y 6.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

En este distrito, el corte comprenderá calles, avenidas y sectores residenciales específicos:

A. H. Las Palmeras: manzanas A, A prima, B, C, C1, D, R, R1, T, U, U15, V y V1.

Avenida Los Ciruelos, cuadra 10.

Jirón Los Cocalenos, cuadras 6 y 7.

A. H. Huanta I: manzana Q.

Andrés Avelino Cáceres, manzana A.

Calle Las Parquinsonias, manzanas D y E.

Jirón Los Pacaes, cuadra 9.

Avenida San Martín de Porres, cuadra 6.

Avenida Santa Rosa, cuadra 7.

Unidad 15 de la urbanización Canto Grande: manzanas E, M, Q, R, S, T, U, U15 y V.

Agrupación, manzana T, lote 13.

Independencia: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En Independencia, la programación incluye las siguientes vías y zonas residenciales:

Avenida 17 de Noviembre, cuadra 9.

Jirón 28 de Julio, cuadra 1.

Pasaje Alfonso Ugarte, cuadras 0 y 1.

Avenida Amancaes, cuadras 1 y 2.

Avenida Las Américas, cuadras 6, 7 y 8.

Avenida Los Niños Mártires, cuadras 4, 5 y 6.

Pasaje Los Andes, cuadra 1.

Pueblo joven Villa Canta: manzanas 74A, 75A, 83, 93A, A, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.

Jirón Simón Bolívar, cuadras 1 y 2.

A. H. Simón Bolívar: manzanas 94A, 94B, 95A y 95B.

Pueblo joven Independencia: manzanas 74A, 83, 83A, 83C, 93, 93A, 94, 94B, 95, 95B, 96, 103, 103A, 109, 110 y 113.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Para reducir las molestias durante la suspensión, se recomienda cargar previamente los celulares y las baterías externas, además de desconectar los equipos electrónicos sensibles para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando vuelva la electricidad.

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También es aconsejable mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos, y tener a mano una linterna. En los hogares donde se utilizan equipos médicos eléctricos, conviene prever una fuente de respaldo y coordinar las medidas necesarias con el proveedor de salud.

Antes del horario anunciado, los usuarios deben verificar las calles y manzanas incluidas en la programación para confirmar si su vivienda o establecimiento se encuentra dentro del área afectada.