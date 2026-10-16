Perú

Cortes de luz, 17 de octubre: conoce qué calles de Lima se quedarán sin servicio eléctrico este sábado

El cronograma contempla avenidas principales, jirones y numerosas manzanas de zonas residenciales, según la información difundida por la empresa Pluz

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina
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Este sábado 17 de octubre, varios sectores de Lima Metropolitana tendrán cortes de luz durante la jornada. La programación contempla interrupciones que comenzarán a las 8:00 de la mañana y se prolongarán hasta la tarde o la noche, según el área comprendida.

Los distritos incluidos son Independencia y San Juan de Lurigancho, además de una zona identificada entre Independencia y San Martín de Porres. El cronograma detalla calles, avenidas, pueblos jóvenes y asentamientos humanos específicos, por lo que la suspensión no necesariamente afectará a todos los vecinos de estos distritos.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este sábado 17 de octubre?

Los horarios y las direcciones incluidas en la programación varían según el sector. Revisa la relación para identificar si tu vivienda o negocio está comprendido en la suspensión del servicio eléctrico.

Independencia y San Martín de Porres: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

La interrupción abarcará los siguientes puntos:

  • Calle La Estrella, cuadra 9.
  • Avenida Enrique Meiggs, cuadra 9.
  • Jirón República de Ecuador, cuadras 2, 4, 5 y 6.
  • Calle Capitán Ruy Díaz, cuadra 2.
  • Pueblo joven Villa María del Perpetuo Socorro, manzanas 4, 5 y 6.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

En este distrito, el corte comprenderá calles, avenidas y sectores residenciales específicos:

  • A. H. Las Palmeras: manzanas A, A prima, B, C, C1, D, R, R1, T, U, U15, V y V1.
  • Avenida Los Ciruelos, cuadra 10.
  • Jirón Los Cocalenos, cuadras 6 y 7.
  • A. H. Huanta I: manzana Q.
  • Andrés Avelino Cáceres, manzana A.
  • Calle Las Parquinsonias, manzanas D y E.
  • Jirón Los Pacaes, cuadra 9.
  • Avenida San Martín de Porres, cuadra 6.
  • Avenida Santa Rosa, cuadra 7.
  • Unidad 15 de la urbanización Canto Grande: manzanas E, M, Q, R, S, T, U, U15 y V.
  • Agrupación, manzana T, lote 13.

Independencia: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En Independencia, la programación incluye las siguientes vías y zonas residenciales:

  • Avenida 17 de Noviembre, cuadra 9.
  • Jirón 28 de Julio, cuadra 1.
  • Pasaje Alfonso Ugarte, cuadras 0 y 1.
  • Avenida Amancaes, cuadras 1 y 2.
  • Avenida Las Américas, cuadras 6, 7 y 8.
  • Avenida Los Niños Mártires, cuadras 4, 5 y 6.
  • Pasaje Los Andes, cuadra 1.
  • Pueblo joven Villa Canta: manzanas 74A, 75A, 83, 93A, A, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.
  • Jirón Simón Bolívar, cuadras 1 y 2.
  • A. H. Simón Bolívar: manzanas 94A, 94B, 95A y 95B.
  • Pueblo joven Independencia: manzanas 74A, 83, 83A, 83C, 93, 93A, 94, 94B, 95, 95B, 96, 103, 103A, 109, 110 y 113.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

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Para reducir las molestias durante la suspensión, se recomienda cargar previamente los celulares y las baterías externas, además de desconectar los equipos electrónicos sensibles para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando vuelva la electricidad.

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También es aconsejable mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos, y tener a mano una linterna. En los hogares donde se utilizan equipos médicos eléctricos, conviene prever una fuente de respaldo y coordinar las medidas necesarias con el proveedor de salud.

Antes del horario anunciado, los usuarios deben verificar las calles y manzanas incluidas en la programación para confirmar si su vivienda o establecimiento se encuentra dentro del área afectada.

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