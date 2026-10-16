Perú

Sicarios en motocicleta disparan contra conductor de transporte público y hieren a una pasajera en San Juan de Miraflores

Dos presuntos sicarios que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon contra la cabina alrededor de las 5:45 a. m. del viernes 16 de octubre

Elmer Cristian Rojas Juanca, de 31 años, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, mientras que una pasajera sufrió una lesión en la extremidad inferior derecha (Panamericana TV)
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Un ataque armado contra una unidad de transporte público dejó dos personas heridas la mañana de este viernes 16 de octubre en San Juan de Miraflores. El conductor de una coaster de la empresa de transportes Zevallos y una pasajera recibieron impactos de bala cuando dos presuntos sicarios, que se desplazaban en una motocicleta, interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra la cabina mientras circulaba por la avenida Los Héroes.

El atentado ocurrió alrededor de las 5:45 a. m., cuando la unidad trasladaba a varios usuarios por dicha vía. Según el reporte televisivo, los atacantes efectuaron dos disparos dirigidos hacia el chofer. Uno de los proyectiles alcanzó la pierna izquierda del trabajador, identificado como Elmer Cristian Rojas Huanca, de 31 años; el otro impactó en la extremidad inferior derecha de una mujer que viajaba a su lado.

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Las detonaciones provocaron momentos de terror entre los ocupantes de la coaster. Para evitar ser alcanzados por las balas, varios pasajeros se arrojaron al suelo y permanecieron agachados mientras se desarrollaba la agresión. La presencia de otras personas dentro del vehículo incrementó el riesgo durante el episodio, que tuvo como objetivo directo al transportista.

Elmer Cristian Rojas Juanca, de 31 años, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, mientras que una pasajera sufrió una lesión en la extremidad inferior derecha - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Elmer Cristian Rojas Juanca, de 31 años, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, mientras que una pasajera sufrió una lesión en la extremidad inferior derecha - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Pese a la lesión sufrida, Rojas Juanca habría conseguido continuar la marcha hasta el Hospital María Auxiliadora. El trabajador condujo hasta el establecimiento sanitario con la finalidad de recibir atención médica junto con la mujer afectada. Ambos llegaron al centro asistencial para ser evaluados por los profesionales de salud.

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De acuerdo con la información difundida durante el enlace periodístico, los dos heridos permanecían estables tras sufrir impactos en las piernas. Sin embargo, hasta ese momento no se había confirmado la identidad de la pasajera ni se habían proporcionado mayores detalles sobre su evolución. Se esperaba obtener información actualizada desde el hospital a medida que avanzara la mañana.

Ataque se suma a denuncias de extorsión en San Juan de Miraflores

El nuevo episodio de violencia se produce en un contexto de preocupación por las amenazas contra trabajadores del transporte público en Lima. Durante la transmisión, el reportero indicó que este hecho se suma a una serie de atentados relacionados con presuntas extorsiones en San Juan de Miraflores, problemática que mantiene en alerta a quienes prestan servicios de movilidad en el distrito.

Pese a estar herido, el conductor habría continuado la marcha hasta el Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica junto con la mujer afectada. Ambos permanecían estables, según el reporte televisivo - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Pese a estar herido, el conductor habría continuado la marcha hasta el Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica junto con la mujer afectada. Ambos permanecían estables, según el reporte televisivo - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La modalidad empleada consistió en interceptar una unidad de transporte y disparar directamente contra su conductor. Aunque los proyectiles habrían estado dirigidos hacia la cabina, una de las balas también alcanzó a una usuaria que viajaba junto al chofer, lo que evidencia el peligro al que quedaron expuestos los demás ocupantes.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de la agresión, identificar a los responsables y determinar si existe una relación con posibles cobros extorsivos contra la compañía de transportes Zevallos. Hasta el cierre del reporte televisivo, no se habían comunicado detenciones ni se conocían detalles oficiales sobre los presuntos autores del ataque.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que afrontan los transportistas y sus pasajeros ante hechos de violencia registrados durante las primeras horas del día. Mientras se esperan nuevos datos sobre la condición médica de los afectados, las investigaciones permitirán establecer las circunstancias del atentado y determinar las responsabilidades correspondientes.

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