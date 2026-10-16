Perú

‘Loco Joe’ más cerca de volver al Perú: abren cuadernillo de extradición contra presunto cabecilla de ‘Los Chimbotanos’

El presunto cabecilla de ‘Los Chimbotanos’ permanece detenido en Argentina. Interpol Lima espera una respuesta favorable para enviar un equipo policial y concretar su traslado al Perú.

Reporte periodístico sobre los avances en el proceso de extradición de alias ‘Loco Joe’ desde Argentina hacia el Perú, con énfasis en el papel de Interpol y los presuntos delitos que se le atribuyen. | Panamericana
Guardar

El proceso para que Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, regrese al Perú y afronte las investigaciones en su contra registra nuevos avances. El presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Chimbotanos’ permanece en Argentina, donde fue detenido el 4 de octubre, mientras las autoridades peruanas tramitan su extradición.

El coronel PNP Hans Ruiz, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, confirmó que ya se inició la apertura del cuadernillo de extradición. Sin embargo, precisó que el investigado continúa bajo las autoridades argentinas y que, por el momento, no existe una respuesta definitiva para concretar su traslado.

PUBLICIDAD

¿Qué falta para que ‘Loco Joe’ sea extraditado al Perú?

Las diligencias están a cargo de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, que debe avanzar con los procedimientos correspondientes para solicitar y concretar la entrega del investigado a la justicia peruana.

Ni bien tengamos alguna respuesta positiva para ejecutar la extradición activa, Interpol Lima de inmediato va a proceder a nombrar un equipo e ir a Argentina para traer a ese individuo”, declaró el coronel Hans Ruiz.

La declaración confirma que el procedimiento se encuentra en marcha, pero todavía no permite establecer una fecha para el retorno de Marín. La entrega dependerá de las decisiones de las autoridades competentes y del cumplimiento de los requisitos legales en ambos países.

PUBLICIDAD

Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, fue detenido el 4 de octubre en Puerto Iguazú. Composición: Infobae
Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, fue detenido el 4 de octubre en Puerto Iguazú. Composición: Infobae

El investigado fue detenido en Puerto Iguazú, Argentina, el 4 de octubre, durante un operativo policial internacional. Tenía una Notificación Roja de Interpol por un caso de homicidio calificado y, según los reportes sobre su captura, habría intentado ocultar su identidad con el documento de un ciudadano peruano asesinado en Comas.

¿Cuánto demora un proceso de extradición entre Perú y Argentina?

De acuerdo con la información difundida por Panamericana Televisión, los procedimientos de extradición de ciudadanos desde el Perú hacia Argentina suelen tomar entre 30 y 60 días, en promedio. No obstante, este plazo no garantiza que todos los casos concluyan en ese periodo ni permite determinar cuándo será entregado ‘Loco Joe’.

Las gestiones requieren coordinación entre las autoridades judiciales y policiales de ambos países. Interpol facilita el intercambio de información y la localización de personas buscadas internacionalmente, pero la extradición debe cumplir con los procedimientos judiciales correspondientes.

Alias ‘Papá’, tío de ‘Pequeño J’, también afronta un proceso de extradición

En paralelo, las autoridades trabajan en el procedimiento para trasladar a Argentina a Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como alias ‘Papá’ o ‘Serranacho’, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’.

Valverde Rodríguez fue detenido en Huachipa, Lima, y es requerido por la justicia argentina por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025. El caso involucra los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Según la información difundida, Interpol Buenos Aires trabaja en los detalles de su extradición. El Poder Judicial peruano dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra el investigado, mientras avanzan las gestiones para su eventual entrega a las autoridades argentinas.

Temas Relacionados

Loco JoeArgentinaInterpolperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 16 de octubre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 16 de octubre

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno abandonaron la sesión sobre delegación de facultades al Ejecutivo y advirtieron que solo volverán si la comisión que preside Carlos Mesía respeta el Reglamento y las competencias de ambas cámaras

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Latinoamericanos dejan de venir al Perú: Turistas extranjeros marcan nueva caída en agosto

Si Perú sigue sin superar las cifras de visitantes extranjeros será otro año en que no recupere su turismo prepandemia, a diferencia de otros países de la región

Latinoamericanos dejan de venir al Perú: Turistas extranjeros marcan nueva caída en agosto

Tarjeta del Metropolitano: dónde comprarla, cómo recargarla y qué hacer si la pierdes

Conocer cómo funciona la tarjeta del Metropolitano permite evitar inconvenientes al ingresar a las estaciones, consultar las opciones de recarga y saber qué hacer si el plástico se pierde, se bloquea o deja de ser reconocido por el lector

Tarjeta del Metropolitano: dónde comprarla, cómo recargarla y qué hacer si la pierdes

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada emocionante en la lucha por el título: Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos, Universitario visita a Alianza Atlético, Alianza Lima choca con Atlético Grau, y mucho más

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Senado suspende “hasta nuevo aviso” el debate de facultades por conflicto entre oficialismo y oposición

Perú y Venezuela coordinan expulsiones de ciudadanos venezolanos indocumentados: cómo se ejecutará el plan ‘Vuelta a la patria’

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Cantante de Los Villacorta fue detenido tras atropellar a ciudadano ruso de 77 años en Trujillo

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

DEPORTES

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Mia Shalit, la guardiana del arco de Universitario: peruana evitó una goleada en el debut por Copa Libertadores Femenina 2026

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”