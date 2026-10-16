‘Loco Joe’ más cerca de volver al Perú: abren cuadernillo de extradición contra presunto cabecilla de ‘Los Chimbotanos’

Reporte periodístico sobre los avances en el proceso de extradición de alias ‘Loco Joe’ desde Argentina hacia el Perú, con énfasis en el papel de Interpol y los presuntos delitos que se le atribuyen. | Panamericana

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El proceso para que Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, regrese al Perú y afronte las investigaciones en su contra registra nuevos avances. El presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Chimbotanos’ permanece en Argentina, donde fue detenido el 4 de octubre, mientras las autoridades peruanas tramitan su extradición.

El coronel PNP Hans Ruiz, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, confirmó que ya se inició la apertura del cuadernillo de extradición. Sin embargo, precisó que el investigado continúa bajo las autoridades argentinas y que, por el momento, no existe una respuesta definitiva para concretar su traslado.

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¿Qué falta para que ‘Loco Joe’ sea extraditado al Perú?

Las diligencias están a cargo de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, que debe avanzar con los procedimientos correspondientes para solicitar y concretar la entrega del investigado a la justicia peruana.

“Ni bien tengamos alguna respuesta positiva para ejecutar la extradición activa, Interpol Lima de inmediato va a proceder a nombrar un equipo e ir a Argentina para traer a ese individuo”, declaró el coronel Hans Ruiz.

La declaración confirma que el procedimiento se encuentra en marcha, pero todavía no permite establecer una fecha para el retorno de Marín. La entrega dependerá de las decisiones de las autoridades competentes y del cumplimiento de los requisitos legales en ambos países.

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Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, fue detenido el 4 de octubre en Puerto Iguazú. Composición: Infobae

El investigado fue detenido en Puerto Iguazú, Argentina, el 4 de octubre, durante un operativo policial internacional. Tenía una Notificación Roja de Interpol por un caso de homicidio calificado y, según los reportes sobre su captura, habría intentado ocultar su identidad con el documento de un ciudadano peruano asesinado en Comas.

¿Cuánto demora un proceso de extradición entre Perú y Argentina?

De acuerdo con la información difundida por Panamericana Televisión, los procedimientos de extradición de ciudadanos desde el Perú hacia Argentina suelen tomar entre 30 y 60 días, en promedio. No obstante, este plazo no garantiza que todos los casos concluyan en ese periodo ni permite determinar cuándo será entregado ‘Loco Joe’.

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Las gestiones requieren coordinación entre las autoridades judiciales y policiales de ambos países. Interpol facilita el intercambio de información y la localización de personas buscadas internacionalmente, pero la extradición debe cumplir con los procedimientos judiciales correspondientes.

Alias ‘Papá’, tío de ‘Pequeño J’, también afronta un proceso de extradición

En paralelo, las autoridades trabajan en el procedimiento para trasladar a Argentina a Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como alias ‘Papá’ o ‘Serranacho’, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’.

Valverde Rodríguez fue detenido en Huachipa, Lima, y es requerido por la justicia argentina por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025. El caso involucra los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

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Según la información difundida, Interpol Buenos Aires trabaja en los detalles de su extradición. El Poder Judicial peruano dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra el investigado, mientras avanzan las gestiones para su eventual entrega a las autoridades argentinas.