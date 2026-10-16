Perú

Tres policías son detenidos por recibir coima para evitar denuncia de agresión sexual en Piura

La Fiscalía investiga a tres suboficiales de la comisaría de La Matanza por presuntamente coordinar pagos con dos hombres denunciados por abuso sexual contra una joven

Los agentes fueron intervenidos por la Fiscalía Anticorrupción tras ser acusados de solicitar dinero para frenar una denuncia por agresión sexual. Las imágenes muestran el operativo fiscal dentro de la dependencia policial y las declaraciones del corresponsal en vivo | ATV
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En Piura, tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos preliminarmente por su presunta participación en cobros ilegales para evitar que una mujer continuara con una denuncia por agresión sexual contra dos hombres. La investigación fiscal apunta a que los agentes habrían coordinado la entrega de dinero mediante transferencias por el aplicativo Yape, depósitos bancarios y pagos en efectivo.

Los efectivos pertenecen a la comisaría de La Matanza, ubicada en la provincia de Morropón. La intervención estuvo a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, con apoyo de unidades policiales especializadas en la lucha contra la corrupción.

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Tres policías bajo investigación por presunta ‘coima’

Según la hipótesis fiscal, los hechos habrían ocurrido entre el 23 y el 24 de marzo de 2026, cuando una mujer acudió a la comisaría de La Matanza para denunciar una presunta agresión sexual. Durante las diligencias, los investigadores identificaron a tres suboficiales que habrían coordinado con los dos hombres denunciados para que la ciudadana desistiera de continuar con el caso.

Los policías investigados fueron identificados como Dilmer Pacherrez Córdova, Jhon Henrry Crisanto Juárez y Omar David Aguirre Ipanaqué. En la investigación también figuran Víctor Hugo Sullón Antón y Héctor Alexander Ruiz Ramos, los dos civiles denunciados por la presunta agresión sexual.

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De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los pagos se habrían realizado mediante operaciones digitales y entregas de dinero en efectivo. La Fiscalía busca esclarecer cómo se habrían efectuado estas transacciones y qué participación tuvo cada uno de los investigados.

Dos hombres con camisetas grises están sentados en sillas de plástico, esposados de manos y sosteniendo folios de papel
Dos agentes policiales permanecen esposados y firman documentos tras ser detenidos por el presunto cobro de una coima en Piura. (PNP)

Fiscalía intervino la comisaría y otros inmuebles

Las diligencias incluyeron la intervención de la comisaría de La Matanza y el allanamiento de otros inmuebles vinculados con la investigación. Dos de los policías fueron intervenidos en la dependencia policial, mientras que el tercero fue ubicado en una vivienda.

La operación comprendió detenciones preliminares, registros e incautaciones, además de otras medidas autorizadas judicialmente para recabar elementos relevantes para el caso. Durante las diligencias, los investigadores incautaron teléfonos celulares, documentos y otros objetos que serán analizados.

La intervención fue dirigida por el fiscal provincial Jesús Alberto Aranguren Martínez, con participación del fiscal adjunto Carlos Pizarro. Tras su detención, los tres suboficiales fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura para continuar con las diligencias correspondientes.

Investigan el presunto uso de un patrullero policial

Otro aspecto bajo investigación es el posible uso de un vehículo policial en los hechos. Según la información difundida, los agentes habrían utilizado un patrullero para trasladar a la mujer desde la comisaría de La Matanza hasta la ciudad de Piura, fuera de la jurisdicción de la dependencia.

La Fiscalía busca determinar las circunstancias de ese desplazamiento y establecer si el vehículo fue utilizado para facilitar las presuntas coordinaciones irregulares o la entrega de dinero.

Los tres suboficiales son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Las diligencias fiscales deberán determinar si existió un acuerdo entre los efectivos y los dos civiles para interferir en el curso de la denuncia por agresión sexual.

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