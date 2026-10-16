Asesinan a balazos a hombre en plena avenida La Marina, en el Callao: lo atacaron mientras conversaba afuera de una obra

Un hombre de 38 años fue asesinado de al menos cuatro disparos en La Perla, Callao. La Policía investiga las circunstancias del ataque y analiza las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Fuente: Latina Noticias

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Un hombre de 38 años fue asesinado de al menos cuatro disparos a plena luz del día en la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao. El ataque ocurrió cerca de las 12:30 p. m. de este jueves 15 de octubre, en una zona comercial rodeada de restaurantes y negocios, frente a una obra de construcción y a pocos metros de una estación de bomberos.

La víctima fue identificada como Frank Alexis Ardiles Rodríguez. Según los primeros testimonios, conversaba con otras personas cerca de una construcción cuando un sujeto llegó caminando y le disparó varias veces antes de escapar. Los vecinos aseguraron que no escucharon las detonaciones, por lo que la Policía evalúa si el atacante utilizó un arma con silenciador.

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Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas o a un presunto conflicto relacionado con el cobro de cupos en obras de construcción civil. Los investigadores buscan acceder a las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos para reconstruir el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Agentes de la Policía Nacional del Perú resguardan la escena de un asesinato ocurrido en la avenida La Marina, en el distrito de La Perla. (Captura 24 Horas / Panamericana Televisión)

Hombre fue asesinado de cuatro disparos mientras conversaba

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, Ardiles Rodríguez habría estado conversando con otra persona y con el encargado de una obra de construcción civil. Según la reconstrucción difundida durante la cobertura periodística, ambos se encontraban cerca de la construcción cuando un tercer sujeto llegó caminando y se acercó a la víctima.

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El atacante disparó varias veces contra el hombre, quien recibió al menos cuatro impactos de bala y murió en el lugar. El crimen ocurrió poco después del mediodía, en un horario de alta circulación de peatones y vehículos por esta vía del Callao. La presencia de restaurantes y otros establecimientos comerciales obligó a trabajadores y clientes a buscar resguardo durante los momentos posteriores al ataque.

Los vecinos indicaron que no escucharon los disparos. Este detalle llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que se utilizara un silenciador, aunque ese extremo todavía debe ser corroborado. Según la información difundida por Latina Noticias y 24 Horas, el atacante escapó después de disparar, mientras que la persona que conversaba con la víctima también se retiró antes de la llegada de los agentes.

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Agentes policiales acordonan la escena del asesinato de Frank Alexis Ardiles Rodríguez en la avenida La Marina del distrito de La Perla, en Callao. (Captura Latina Noticias)

Policía investiga si asesinato en el Callao está relacionado con extorsiones a obras

La Policía Nacional del Perú investiga las circunstancias del asesinato y busca establecer qué motivó el ataque. Una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, mientras que otra línea de investigación considera un presunto conflicto vinculado con el cobro de cupos a obras de construcción civil en la zona.

Durante la cobertura de 24 Horas, se informó que los investigadores manejaban la posibilidad de que Ardiles Rodríguez hubiera acudido al lugar acompañado de otra persona para conversar con el encargado de una obra próxima a iniciar sus actividades. Según esa versión preliminar, el encuentro podría haber estado relacionado con una presunta exigencia de dinero. Sin embargo, las autoridades todavía deben esclarecer si ese fue el motivo del crimen y cuál era la relación entre las personas involucradas.

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Por su parte, algunos vecinos manifestaron su preocupación por las presuntas amenazas de bandas criminales contra obras de construcción en la avenida La Marina. Estos testimonios forman parte del contexto que los investigadores deberán evaluar, pero no permiten confirmar por sí solos que el asesinato responda a una disputa por extorsiones o que la víctima estuviera involucrada en el cobro de cupos.

Agentes de la Policía Nacional del Perú resguardan la zona comercial de La Perla donde un hombre fue asesinado a tiros en la avenida La Marina. (Captura Latina Noticias)

Cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables

Tras el ataque, los peritos de Criminalística inspeccionaron la escena del crimen y recogieron casquillos de bala dispersos en el suelo. La Policía también realizó diligencias para recabar información de las personas que se encontraban en los alrededores y establecer cómo se produjo el asesinato.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los negocios cercanos podrían aportar información sobre los movimientos del atacante antes y después de los disparos. Durante el reporte televisivo se indicó que uno de los establecimientos de la zona contaba con cámaras cuya información se esperaba obtener para ponerla a disposición de los investigadores.

El análisis de estas imágenes también podría ayudar a determinar si otras personas participaron en la preparación del ataque o facilitaron la fuga. Mientras continúan las diligencias, la Policía busca identificar a los implicados y esclarecer el móvil del asesinato en La Perla. Hasta el momento, las hipótesis sobre un ajuste de cuentas y el cobro de cupos permanecen bajo investigación.

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