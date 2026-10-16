Perú

Extorsión en colegio del Cercado de Lima: delincuentes exigen S/20 mil a directora de inicial

La autoridad educativa activó el protocolo ante amenazas y anunció que las clases presenciales se retomarán el lunes con una directora temporal

colegios - extorsión - delincuencia - perú - 17 febrero
Guardar

La directora del colegio de educación inicial N.° 029 Rosa de Santa María, situado en Barrios Altos, denunció que recibió mensajes de extorsión en su teléfono personal. Los autores le exigieron S/20 mil como cuota inicial, según informó RPP. El caso involucra a una institución educativa del Cercado de Lima y activó las medidas previstas por el sector Educación ante amenazas contra integrantes de la comunidad escolar.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, indicó que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) aplicó el protocolo del Ministerio de Educación (Minedu) después de conocer la denuncia.

PUBLICIDAD

El funcionario pidió reserva sobre las diligencias policiales y señaló que esa medida busca proteger a la directora, a su familia y a quienes podrían resultar afectados por las amenazas.

“Nos ha pedido la Policía guardar la reserva del caso para resguardar la vida de la profesora o los probables efectos que pueda tener. […] Esperemos que se concluyan pronto [las investigaciones] para mantener la tranquilidad de la familia de la profesora y de la familia de la directora, las cuales vienen recibiendo amenazas”, precisó Gonzales Torres. El representante de la DRELM no ofreció otros detalles sobre la investigación en curso.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida, la directora del plantel Rosa de Santa María recibió las comunicaciones en un número de uso personal. No se precisó cuántos mensajes llegaron, cuándo fueron enviados ni la identidad de las personas que exigieron el dinero. La denuncia quedó bajo conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El reporte se conoce durante la semana de gestión y vacaciones de los estudiantes. Mientras tanto, el personal docente realiza labores de coordinación y planificación antes del retorno a las aulas. La autoridad educativa indicó que mantendrá contacto con la Unidad de Gestión Educativa Local y con la comunidad del colegio para aplicar las acciones que correspondan.

Colegios particulares
Los colegios particulares han ordenado clases virtuales para sus alumnos. Foto: Andina

Clases seguirán desde el lunes con una directora temporal

La DRELM afirmó que las clases presenciales continuarán el lunes con una directora temporal. “La DRELM va a garantizar las clases a partir del lunes. Vamos a estar todo el personal ahí de la UGEL y de la DRELM para garantizar las clases. Vamos a tener una directora temporal”, detalló Gonzales Torres. La entidad señaló que desplazará personal para acompañar el reinicio de las actividades.

Las amenazas contra colegios forman parte de una problemática que alcanza a instituciones públicas y privadas de Lima Metropolitana. El exjefe de la DRELM Marco Tupayachi informó que, hasta mayo de 2026, se habían registrado cerca de 38 casos en la capital.

“Son más instituciones públicas que privadas” las que han sido blanco de extorsión en Lima Metropolitana, afirmó. La cifra corresponde a datos citados sobre denuncias conocidas por las autoridades educativas.

Los métodos descritos incluyen mensajes intimidatorios enviados a chats escolares y la colocación de casquillos de bala en ingresos de centros educativos. También se registró una amenaza de tiroteo durante una reunión virtual de padres en un colegio privado del Cercado de Lima. Ante estos hechos, se han instalado cámaras conectadas a la central policial 105, botones de pánico y agentes escolares.

Temas Relacionados

Cercado de LimaColegioExtorsiónCrimen organizadoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario 0-0 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo ‘crema’ llega tras una gira por Chile y buscará sorprender al cuadro brasileño en el torneo continental que se disputa en Ecuador. Sigue las incidencias del cotejo

Universitario 0-0 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Campañas gratuitas para mascotas buscan concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna en Jesús María

Los organizadores ofrecerán antipulgas, limpieza de oídos, adopciones de animales con discapacidad y charlas del doctor Pancho Cavero, en respuesta a la situación que afecta a millones de ejemplares en el país

Campañas gratuitas para mascotas buscan concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna en Jesús María

Incendios forestales en Perú: 520 distritos están en riesgo muy alto y estas son las regiones más expuestas

El informe forma parte del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 y busca guiar la respuesta de los gobiernos locales

Incendios forestales en Perú: 520 distritos están en riesgo muy alto y estas son las regiones más expuestas

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

La mandataria pidió coordinación entre el Gobierno, las autoridades municipales y la población, y destacó la instalación de geomallas para proteger a 120.000 familias

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

El IGP reportó un nuevo movimiento telúrico en Lima la madrugada de este jueves, en un año marcado por la constante dinámica tectónica derivada de la subducción de la placa de Nazca

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Agus Padilla se disculpa tras pelea en vivo con Suheyn Cipriani: "Tengo que controlarme más con mis impulsos"

BT21 se viste de ponchos andinos tras la despedida de BTS en los conciertos de Lima

Cristian Zuárez se muestra apenado por la salud de Laura Bozzo, "Si necesitan que esté ahí, estaré"

DEPORTES

Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario antes de jugar con Palmeiras por fecha 1

El adverso presente de Gonzalo Bueno: regresó tras un mes de para por lesión y quedó eliminado en primera ronda del Bolivia Open

El rotundo aviso de Luis ‘Cuto’ Guadalupe a los demás equipos de la Liga 1 2026: “A Universitario nunca lo den por muerto”