Extorsión en colegio del Cercado de Lima: delincuentes exigen S/20 mil a directora de inicial

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La directora del colegio de educación inicial N.° 029 Rosa de Santa María, situado en Barrios Altos, denunció que recibió mensajes de extorsión en su teléfono personal. Los autores le exigieron S/20 mil como cuota inicial, según informó RPP. El caso involucra a una institución educativa del Cercado de Lima y activó las medidas previstas por el sector Educación ante amenazas contra integrantes de la comunidad escolar.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, indicó que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) aplicó el protocolo del Ministerio de Educación (Minedu) después de conocer la denuncia.

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El funcionario pidió reserva sobre las diligencias policiales y señaló que esa medida busca proteger a la directora, a su familia y a quienes podrían resultar afectados por las amenazas.

“Nos ha pedido la Policía guardar la reserva del caso para resguardar la vida de la profesora o los probables efectos que pueda tener. […] Esperemos que se concluyan pronto [las investigaciones] para mantener la tranquilidad de la familia de la profesora y de la familia de la directora, las cuales vienen recibiendo amenazas”, precisó Gonzales Torres. El representante de la DRELM no ofreció otros detalles sobre la investigación en curso.

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De acuerdo con la información difundida, la directora del plantel Rosa de Santa María recibió las comunicaciones en un número de uso personal. No se precisó cuántos mensajes llegaron, cuándo fueron enviados ni la identidad de las personas que exigieron el dinero. La denuncia quedó bajo conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El reporte se conoce durante la semana de gestión y vacaciones de los estudiantes. Mientras tanto, el personal docente realiza labores de coordinación y planificación antes del retorno a las aulas. La autoridad educativa indicó que mantendrá contacto con la Unidad de Gestión Educativa Local y con la comunidad del colegio para aplicar las acciones que correspondan.

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Los colegios particulares han ordenado clases virtuales para sus alumnos. Foto: Andina

Clases seguirán desde el lunes con una directora temporal

La DRELM afirmó que las clases presenciales continuarán el lunes con una directora temporal. “La DRELM va a garantizar las clases a partir del lunes. Vamos a estar todo el personal ahí de la UGEL y de la DRELM para garantizar las clases. Vamos a tener una directora temporal”, detalló Gonzales Torres. La entidad señaló que desplazará personal para acompañar el reinicio de las actividades.

Las amenazas contra colegios forman parte de una problemática que alcanza a instituciones públicas y privadas de Lima Metropolitana. El exjefe de la DRELM Marco Tupayachi informó que, hasta mayo de 2026, se habían registrado cerca de 38 casos en la capital.

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“Son más instituciones públicas que privadas” las que han sido blanco de extorsión en Lima Metropolitana, afirmó. La cifra corresponde a datos citados sobre denuncias conocidas por las autoridades educativas.

Los métodos descritos incluyen mensajes intimidatorios enviados a chats escolares y la colocación de casquillos de bala en ingresos de centros educativos. También se registró una amenaza de tiroteo durante una reunión virtual de padres en un colegio privado del Cercado de Lima. Ante estos hechos, se han instalado cámaras conectadas a la central policial 105, botones de pánico y agentes escolares.