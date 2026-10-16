Fernanda Pinto y su advertencia sobre Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley: “Este equipo peleará y dejará todo en la cancha”

Fernanda Pinto, una de las figuras del equipo peruano Sub 19. Crédito: Instagram USMP.

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Fernanda Pinto afrontará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 con una doble pertenencia. La atacante integrará la convocatoria de Perú Sub 19 como parte del proyecto de la Federación Peruana de Vóley (FPV), aunque también podrá actuar por la Universidad San Martín, club al que representa en el torneo nacional.

“En algunos partidos estaré con San Martín y en otros integraré el equipo Perú”, afirmó la voleibolista en declaraciones a ’Central Vóley’. La organización de las convocadas dependerá de la coordinación entre el comando técnico del seleccionado juvenil y las instituciones de la competencia.

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Pinto consideró que la inclusión del combinado nacional en la Liga Peruana de Vóley ofrecerá partidos de mayor exigencia para las integrantes de las categorías Sub 19 y Sub 17. El equipo juvenil participará como invitado entre los 12 elencos de la temporada, con el objetivo de ampliar el tiempo de juego de las deportistas antes de sus próximos retos internacionales.

“Esta experiencia será muy beneficiosa para todas. Nos dará mayor roce competitivo y nos ayudará a crecer como personas y deportistas. También nos permitirá conocer mejor el nivel de juego que existe en el país”, sostuvo la punta nacional.

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La deportista nacional es parte de los planes de Marcello Bencardino en el seleccionado y de Martín Ambrosini en las ’santas’. Crédito: Instagram Central Vóley.

La jugadora anticipó que el plantel tendrá una competencia compleja frente a clubes con voleibolistas de recorrido en la máxima categoría. Aun así, remarcó que el grupo buscará responder en cada presentación. “Es posible que no ganemos todos los partidos, pero este equipo Perú, conformado por jugadoras Sub 19 y Sub 17, peleará cada encuentro y dejará todo en la cancha”, expresó.

Pinto también destacó que la experiencia acumulada por varias integrantes del grupo en torneos fuera del país puede aportar al proceso. Perú obtuvo el subcampeonato en el Sudamericano Sub 19 de Maracaibo y aseguró su clasificación al Mundial de 2027.

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La deportista no integró aquella delegación. Sobre la campaña del equipo que dirigió Martín Escudero, evitó cuestionamientos y resaltó el desempeño de sus compañeras. “Estoy muy orgullosa de las chicas. No tengo nada en contra de ellas; al contrario, estoy muy feliz por su juego, su lucha y su entrega en cada partido”, manifestó.

En ese sentido, mencionó de forma particular a Marcela Manrique y Tamara Galdós, dos jugadoras menores que formaron parte de la nómina peruana en Venezuela. “Me alegra ver que mis ‘peques’ hicieron un buen trabajo en el Sudamericano”, añadió Pinto.

El técnico contó detalles del comentado caso de la jugadora, quien no pudo estar en el último Sudamericano - Crédito: Mate Galáctico.

¿Cómo se conformará la nómina de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley?

La selección peruana Sub 19 contará con una relación amplia de 25 jugadoras para afrontar la Liga Peruana de Vóley. La lista reúne a deportistas de las categorías Sub 19 y Sub 17, aunque no habrá una formación fija durante toda la temporada debido a los compromisos de cada voleibolista con sus respectivos clubes.

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El seleccionador Antonio Rizola explicó a ’Mate Galáctico’ que la prioridad de la FPV es garantizar que las convocadas sumen minutos de competencia sin generar conflictos con las instituciones. “Queremos proporcionarles tiempo de juego. Pueden jugar en su club y en la selección, incluso en un mismo fin de semana”, indicó.

El brasileño Marcello Bencardino dirigirá al equipo Perú en la Liga Peruana de Vóley. Su cuerpo técnico deberá definir las convocatorias fecha a fecha, de acuerdo con los viajes, las cargas de entrenamiento y los partidos de las jugadoras en los clubes.

Rizola señaló que la federación conversó con los equipos para establecer mecanismos de coordinación. “Si los clubes me llaman el lunes y me dicen que esa semana entrenan con ellos, no hay problema. Lo que menos queremos es pelearnos con los clubes. Queremos cuidar a las atletas”, afirmó.

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El entrenador del equipo nacional se refirió a la oportunidad de sus dirigidas en el torneo doméstico rumbo al Mundial Sub 19 del 2027. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

Bencardino, por su parte, adelantó que las variantes serán parte del plan. “Cada semana tendremos un equipo distinto”, declaró. La nómina ampliada permitirá cubrir ausencias y sostener la participación de varias jugadoras durante el campeonato.

¿Cuándo debutará Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley?

Con Fernanda Pinto dentro de la convocatoria, Perú Sub 19 debutará frente a Deportivo Wanka el domingo 18 de octubre, desde las 14:15 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Latina TV transmitirá los encuentros por el canal 2 de señal abierta y el canal 702 en alta definición. La programación también estará disponible en la página web y la aplicación de la televisora. Infobae Perú acompañará el campeonato con previas, relatos punto a punto, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

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