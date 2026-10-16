La contundente respuesta de Jairo Concha a sus críticos en redes sociales: “Con humildad, trabajo y fe”

El volante de 27 años de Universitario de Deportes salió al cruce de las críticas por su irregular campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y publicó en Instagram una imagen desde el Estadio Monumental junto a una frase que resume su estado de ánimo. (Universitario de Deportes)

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Jairo Concha decidió tomar la palabra. En medio de un ciclo adverso que lo tiene en el centro de las críticas de los hinchas cremas, el mediocampista de Universitario de Deportes recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje directo a quienes cuestionan su nivel.

Lo hizo con una fotografía suya en el Estadio Monumental y una frase que no deja margen para la interpretación: “Con humildad, trabajo y fe, confío en que vendrán tiempos mejores”. La publicación, realizada en su cuenta oficial de Instagram, llegó en un momento de máxima presión sobre su continuidad en el once titular del equipo dirigido por Fabián Bustos.

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El contexto de una racha que encendió las alarmas

El mediocampista de 27 años dejó de ser una pieza inamovible en el esquema de Fabián Bustos, una situación que intensificó las críticas sobre su campaña. Su rendimiento será clave para volver a ganarse un lugar en el equipo. (Instagram)

El bajón de Universitario en el Torneo Clausura tiene varios responsables, pero Concha acumula una cuota desproporcionada de señalamientos. El conjunto merengue cayó goleado ante Deportivo Garcilaso y apenas rescató un empate 2-2 en el tiempo de descuento frente a Melgar, resultados que encendieron las alarmas en el club y avivaron el descontento en las tribunas. La irregularidad del equipo se tradujo en cuestionamientos individuales, y el volante de 27 años fue uno de los más expuestos.

La situación llegó a un punto concreto: Concha no arrancó como titular en los partidos ante Deportivo Moquegua y Juan Pablo II, señal de que su lugar en el esquema de Bustos dejó de ser inamovible. Para un jugador que hasta hace poco era pieza fija en la mitad de la cancha crema, perder la titularidad representa un llamado de atención difícil de ignorar. Esa pérdida de protagonismo fue, precisamente, lo que multiplicó las voces que le exigen un giro en su rendimiento si el club quiere pelear por el tetracampeonato nacional.

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El mediocampista, que vistió la camiseta de Alianza Lima antes de llegar a la institución de Ate, eligió no responder con declaraciones a la prensa ni con gestos en la cancha, al menos por ahora. Su respuesta fue una publicación en Instagram: breve, sin nombres, sin destinatario explícito, pero con un destinatario evidente.

Una frase, tres pilares y un compromiso implícito

Con un mensaje publicado en Instagram, Jairo Concha eligió responder a los cuestionamientos sin mencionar directamente a sus detractores. El volante apostó por la humildad, el trabajo y la fe como pilares para superar su momento adverso (Universitario de Deportes)

“Con humildad, trabajo y fe, confío en que vendrán tiempos mejores”. La frase que eligió el número 17 del conjunto merengue para pronunciarse no es una queja ni una provocación. Es, en todo caso, una declaración de intenciones estructurada sobre tres conceptos que funcionan como hoja de ruta personal: la disposición para aceptar la crítica sin resentimiento, la voluntad de entrenar para revertir el momento y la convicción de que el ciclo negativo tiene fecha de vencimiento.

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El mensaje disipó, además, los rumores que circularon en algunos sectores sobre una posible desvinculación anticipada. Lejos de eso, la publicación transmite la imagen de un futbolista que se siente parte del proyecto y que apuesta por seguir en Universitario de Deportes hasta que los números y el rendimiento le den la razón.

Esos números, por cierto, no son despreciables en términos acumulados. En lo que va de 2026, Concha disputó 32 partidos con la camiseta crema entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Libertadores. En ese tramo acumuló tres goles y ocho asistencias en 2.465 minutos, estadísticas que reflejan un aporte ofensivo sostenido desde la zona de volantes, aunque insuficiente para calmar a una parcialidad que le exige más consistencia en los momentos decisivos.

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Universitario visita a Alianza Atlético con la necesidad de sumar

El Estadio Mansiche será escenario del duelo entre Universitario y Alianza Atlético por la fecha 12 del Clausura. El equipo crema necesita sumar puntos, mientras Concha buscará aprovechar sus oportunidades para recuperar la confianza de los hinchas (Universitario de Deportes)

El próximo escenario para que Concha traduzca sus palabras en hechos será el Estadio Mansiche de Trujillo. Este domingo 18 de octubre, desde las 15:30 horas, Universitario visitará a Alianza Atlético en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro llega en un momento en que el equipo necesita puntos para mantenerse en la pelea por sus objetivos y en que el mediocampista necesita minutos de calidad para recuperar la confianza de la técnica y de los hinchas.

El partido tendrá transmisión exclusiva por L1 MAX —anteriormente conocida como Liga 1 MAX—, disponible en las grillas de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. También podrá seguirse por streaming a través de las plataformas DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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Para Jairo Concha, el domingo en Trujillo es más que una fecha del calendario: es la primera oportunidad concreta de demostrar que la humildad, el trabajo y la fe que prometió en Instagram tienen correlato dentro de las cuatro líneas.