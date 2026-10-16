Campañas gratuitas para mascotas buscan concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna en Jesús María

Las campañas gratuitas para mascotas buscarán concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna

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Este sábado 17 y domingo 18 de octubre, la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, será escenario de “Criollo Rockero”, una edición especial de Feria Fortuna que convocará a más de 90 emprendimientos peruanos. El evento combinará propuestas comerciales, espectáculos musicales y actividades de concientización sobre el cuidado animal, con ingreso totalmente gratuito en el horario de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.

La iniciativa surge en un contexto de alarmantes cifras de abandono animal en el país. Por esa razón, los organizadores decidieron sumar a la agenda comercial y musical un componente de tenencia responsable, con el objetivo de que la feria trascienda el entretenimiento y se convierta en un espacio de sensibilización para las familias asistentes.

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Las campañas gratuitas para mascotas buscarán concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna

Durante ambas jornadas, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., se ofrecerán campañas gratuitas de antipulgas y limpieza de oídos para mascotas. La programación contempla, además, jornadas de adopción enfocadas en animales con discapacidad, charlas sin costo a cargo del doctor Pancho Cavero, una bendición de mascotas y desfiles con temática de Halloween, pensados para que niños y adultos participen junto a sus animales de compañía.

Víctor Vargas, director de Feria Fortuna, explicó el trasfondo de esta apuesta. “En el Perú, millones de animales se encuentran en situación de abandono. Por eso, queremos que Feria Fortuna sea mucho más que un espacio de diversión y emprendimiento: buscamos generar conciencia sobre la tenencia responsable, la adopción y el cuidado animal”, señaló. El directivo también agradeció el respaldo de la Municipalidad de Jesús María para la realización de la actividad.

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El perro Chismoso descansa en un sillón a la espera de ser adoptado por una familia en Lima tras hacerse popular durante un concierto. (Agencia Andina)

Más de 90 emprendimientos exhibirán productos peruanos

La feria reunirá a más de 90 emprendimientos peruanos con propuestas que abarcan moda, accesorios, joyería, bisutería, decoración, artículos artesanales, tecnología, productos naturales y gastronomía. La oferta busca dar visibilidad a pequeños negocios locales en un formato de acceso libre para el público.

El evento contará, asimismo, con una zona específica dedicada a marcas especializadas en productos y cuidado animal, dirigida a los asistentes que buscan opciones de alimentación, higiene o accesorios para sus mascotas. Esta sección se integra a la línea temática de bienestar animal que atraviesa toda la edición “Criollo Rockero”.

Un cachorro mestizo de pelaje atigrado oscuro es sostenido por manos humanas, como parte de una jornada de adopción para animales rescatados en Lima, Perú.

La música en vivo abarcará dos jornadas con tributos y artistas nacionales

El sábado 17 de octubre, el escenario de la Concha Acústica recibirá tributos a Indochine, la banda francesa, y a Rata Blanca y Pedro Suárez-Vértiz, además de la presentación de Koki Flores. La propuesta musical de la jornada inicial combina géneros variados, desde el rock en español hasta homenajes a figuras internacionales.

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El domingo 18 de octubre, la programación continuará con tributos a Enanitos Verdes, The Cure y The Beatles. Ese mismo día se producirá el regreso a los escenarios de Juan Barbieri, imitador del recordado Lucho “el Zambo” Cavero, después de cuatro años de ausencia. La agrupación We All Together también se presentará con un tributo a The Beatles, en el cierre de la edición.