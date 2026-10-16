Perú

Campañas gratuitas para mascotas buscan concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna en Jesús María

Los organizadores ofrecerán antipulgas, limpieza de oídos, adopciones de animales con discapacidad y charlas del doctor Pancho Cavero, en respuesta a la situación que afecta a millones de ejemplares en el país

Las campañas gratuitas para mascotas buscarán concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna
Las campañas gratuitas para mascotas buscarán concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna
Guardar

Este sábado 17 y domingo 18 de octubre, la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, será escenario de “Criollo Rockero”, una edición especial de Feria Fortuna que convocará a más de 90 emprendimientos peruanos. El evento combinará propuestas comerciales, espectáculos musicales y actividades de concientización sobre el cuidado animal, con ingreso totalmente gratuito en el horario de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.

La iniciativa surge en un contexto de alarmantes cifras de abandono animal en el país. Por esa razón, los organizadores decidieron sumar a la agenda comercial y musical un componente de tenencia responsable, con el objetivo de que la feria trascienda el entretenimiento y se convierta en un espacio de sensibilización para las familias asistentes.

PUBLICIDAD

Las campañas gratuitas para mascotas buscarán concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna
Las campañas gratuitas para mascotas buscarán concientizar sobre el abandono animal durante la Feria Fortuna

Durante ambas jornadas, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., se ofrecerán campañas gratuitas de antipulgas y limpieza de oídos para mascotas. La programación contempla, además, jornadas de adopción enfocadas en animales con discapacidad, charlas sin costo a cargo del doctor Pancho Cavero, una bendición de mascotas y desfiles con temática de Halloween, pensados para que niños y adultos participen junto a sus animales de compañía.

Víctor Vargas, director de Feria Fortuna, explicó el trasfondo de esta apuesta. “En el Perú, millones de animales se encuentran en situación de abandono. Por eso, queremos que Feria Fortuna sea mucho más que un espacio de diversión y emprendimiento: buscamos generar conciencia sobre la tenencia responsable, la adopción y el cuidado animal”, señaló. El directivo también agradeció el respaldo de la Municipalidad de Jesús María para la realización de la actividad.

PUBLICIDAD

Un perro de pelaje claro y rizado descansa recostado sobre un sofá de cuero oscuro mientras lleva una pechera negra y roja
El perro Chismoso descansa en un sillón a la espera de ser adoptado por una familia en Lima tras hacerse popular durante un concierto. (Agencia Andina)

Más de 90 emprendimientos exhibirán productos peruanos

La feria reunirá a más de 90 emprendimientos peruanos con propuestas que abarcan moda, accesorios, joyería, bisutería, decoración, artículos artesanales, tecnología, productos naturales y gastronomía. La oferta busca dar visibilidad a pequeños negocios locales en un formato de acceso libre para el público.

El evento contará, asimismo, con una zona específica dedicada a marcas especializadas en productos y cuidado animal, dirigida a los asistentes que buscan opciones de alimentación, higiene o accesorios para sus mascotas. Esta sección se integra a la línea temática de bienestar animal que atraviesa toda la edición “Criollo Rockero”.

Primer plano de un cachorro mestizo de pelaje atigrado oscuro con ojos negros y orejas caídas, sostenido por dos manos humanas, con fondo desenfocado
Un cachorro mestizo de pelaje atigrado oscuro es sostenido por manos humanas, como parte de una jornada de adopción para animales rescatados en Lima, Perú.

La música en vivo abarcará dos jornadas con tributos y artistas nacionales

El sábado 17 de octubre, el escenario de la Concha Acústica recibirá tributos a Indochine, la banda francesa, y a Rata Blanca y Pedro Suárez-Vértiz, además de la presentación de Koki Flores. La propuesta musical de la jornada inicial combina géneros variados, desde el rock en español hasta homenajes a figuras internacionales.

El domingo 18 de octubre, la programación continuará con tributos a Enanitos Verdes, The Cure y The Beatles. Ese mismo día se producirá el regreso a los escenarios de Juan Barbieri, imitador del recordado Lucho “el Zambo” Cavero, después de cuatro años de ausencia. La agrupación We All Together también se presentará con un tributo a The Beatles, en el cierre de la edición.

Temas Relacionados

Jesús MaríaProtección animalAdopciónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario 0-0 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo ‘crema’ llega tras una gira por Chile y buscará sorprender al cuadro brasileño en el torneo continental que se disputa en Ecuador. Sigue las incidencias del cotejo

Universitario 0-0 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Incendios forestales en Perú: 520 distritos están en riesgo muy alto y estas son las regiones más expuestas

El informe forma parte del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 y busca guiar la respuesta de los gobiernos locales

Incendios forestales en Perú: 520 distritos están en riesgo muy alto y estas son las regiones más expuestas

Extorsión en colegio del Cercado de Lima: delincuentes exigen S/20 mil a directora de inicial

La autoridad educativa activó el protocolo ante amenazas y anunció que las clases presenciales se retomarán el lunes con una directora temporal

Extorsión en colegio del Cercado de Lima: delincuentes exigen S/20 mil a directora de inicial

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

La mandataria pidió coordinación entre el Gobierno, las autoridades municipales y la población, y destacó la instalación de geomallas para proteger a 120.000 familias

Keiko Fujimori: “Estamos tarde frente a la llegada de este ‘meganiño’. Invoco a evacuar desde ya (las zonas de alto riesgo)”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

El IGP reportó un nuevo movimiento telúrico en Lima la madrugada de este jueves, en un año marcado por la constante dinámica tectónica derivada de la subducción de la placa de Nazca

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Agus Padilla se disculpa tras pelea en vivo con Suheyn Cipriani: "Tengo que controlarme más con mis impulsos"

BT21 se viste de ponchos andinos tras la despedida de BTS en los conciertos de Lima

Cristian Zuárez se muestra apenado por la salud de Laura Bozzo, "Si necesitan que esté ahí, estaré"

DEPORTES

Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario antes de jugar con Palmeiras por fecha 1

El adverso presente de Gonzalo Bueno: regresó tras un mes de para por lesión y quedó eliminado en primera ronda del Bolivia Open

El rotundo aviso de Luis ‘Cuto’ Guadalupe a los demás equipos de la Liga 1 2026: “A Universitario nunca lo den por muerto”