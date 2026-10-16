Incendios forestales en Perú: 520 distritos están en riesgo muy alto y estas son las regiones más expuestas

Un incendio forestal genera extensas columnas de humo y focos de fuego en las laderas de una cadena montañosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), adscrito al sector Defensa, informó que 520 distritos del país se encuentran en nivel de riesgo muy alto por incendios forestales, mientras que otros 304 distritos presentan riesgo alto. La información forma parte del “Escenario de riesgo por incendios forestales en el marco del Plan Multisectorial 2025-2027”, difundido este jueves.

Según el estudio, el 14,4% del territorio nacional, equivalente a 184.775,16 km², está expuesto a un nivel de riesgo muy alto, mientras que un 18% adicional (231.905,03 km²) se ubica en la categoría de riesgo alto. El documento, citado por Andina Noticias, confirma la operatividad de las herramientas de evaluación preventiva del Cenepred para la toma de decisiones sectoriales y territoriales frente a este peligro.

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Un mapa del Cenepred señala que 520 distritos de Perú se encuentran en nivel de riesgo muy alto por incendios forestales. (Agencia Andina)

¿Qué regiones concentran mayor riesgo?

Las regiones con mayor número de distritos en condición de riesgo muy alto son Áncash, con 66 distritos; Apurímac, con 65; Puno, con 57; y Huánuco, con 52. En estas zonas, el Cenepred identificó 17.673 centros poblados expuestos, junto con 621.392 personas y 185.454 viviendas en situación de vulnerabilidad.

El reporte también detalla el impacto potencial sobre la actividad productiva y los servicios básicos de estas regiones. Entre los elementos expuestos se contabilizan 1.444.797,5 hectáreas de superficie agrícola, 4.675 instituciones educativas, 696 establecimientos de salud y 1.453 monumentos arqueológicos prehispánicos.

En lo que va del año, se ha consumido más de 7.500 hectáreas de cobertura natural producto de incendios. (Lucy Zevallos/Ojo Público)

Áncash, Amazonas, Lima y San Martín en riesgo alto

En la categoría de riesgo alto, Áncash vuelve a aparecer entre las regiones más afectadas, con 53 distritos, seguida por Amazonas (38), Lima (32) y San Martín (30), según precisó el Cenepred. En estas zonas se identificó una afectación potencial para 14.622 centros poblados y 1.243.514 personas.

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El estudio calcula además 309.809 viviendas expuestas, 1.453.342,7 hectáreas agrícolas en riesgo, 6.171 instituciones educativas, 1.108 establecimientos de salud y 949 monumentos arqueológicos en esta condición de vulnerabilidad.

La entidad ratificó su compromiso de poner a disposición de las autoridades nacionales, regionales y locales estos instrumentos técnicos vigentes. En ese sentido, recomendó articular las acciones prioritarias de prevención y reducción del riesgo en el marco del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, con el fin de orientar la respuesta en los distritos identificados como más vulnerables.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones del Perú el 13 de octubre. (Serfor)