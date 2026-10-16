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Preocupación en Universitario: jugadora salió ahogada y con oxígeno en el duelo ante Palmeiras por Libertadores Femenina

Milagros Rolón, lateral paraguaya de la ‘U’, tuvo que abandonar el campo en los minutos finales del primer tiempo tras presentar dificultades para respirar en Quito

La paraguaya tuvo que ser retirada en camilla para ser atendida por los paramédicos - Crédito: Pluto TV.
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Milagros Rolón, futbolista paraguaya de Universitario de Deportes, protagonizó un momento de preocupación durante el duelo ante Palmeiras, disputado este jueves 15 de octubre por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2026. La lateral ‘crema’ se desplomó sobre el campo en los minutos finales del primer tiempo y, tras recibir atención médica, tuvo que abandonar el partido con asistencia de un balón de oxígeno.

El incidente ocurrió a los 37 minutos, cuando el conjunto brasileño iniciaba una jugada de ataque en campo ‘merengue’. Sin haber recibido ningún golpe, Rolón se desplomó inesperadamente sobre el césped y pidió ayuda al presentar dificultades para respirar, una situación que generó preocupación entre sus compañeras y el comando técnico de Universitario.

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La árbitra colombiana Erika Sánchez detuvo el encuentro al advertir lo sucedido. La futbolista paraguaya comenzó a toser e intentó recuperarse, aunque continuaba visiblemente afectada. Ante la situación, el cuerpo médico ingresó rápidamente al campo para brindarle asistencia y evaluar su estado.

La preocupación aumentó cuando más personal médico se acercó para atender a la jugadora de Universitario. Debido a las dificultades que presentaba, le llevaron un balón de oxígeno para ayudarla a recuperarse.

El episodio ocurrió en Quito, ciudad ubicada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. La altura pudo ser un factor que influyera en el malestar de la futbolista paraguaya, aunque no se confirmó que esa fuera la causa de lo sucedido.

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Finalmente, integrantes de la Cruz Roja Ecuatoriana retiraron a Rolón del campo en una camilla, por lo que la lateral no pudo continuar en el encuentro.

Milagros Rolón se desplomó inesperadamente sobre el césped y pidió ayuda al presentar dificultades para respirar.
Milagros Rolón se desplomó inesperadamente sobre el césped y pidió ayuda al presentar dificultades para respirar. Crédito: Captura Pluto TV

Universitario realizó el cambio obligado

Ante la situación, el técnico de Universitario, Carlos Véliz, se vio obligado a realizar una modificación y dispuso el ingreso de María Alejandra Espejo en reemplazo de Rolón, quien no pudo continuar en el encuentro.

El incidente se produjo cuando Palmeiras ya ganaba 1-0, gracias al gol de Diany Martins a los 26 minutos. Con esa ventaja, el conjunto brasileño se fue al descanso frente a Universitario en el partido correspondiente a la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Universitario y la exigente competencia en el Grupo B

Universitario de Deportes afronta un desafío complicado en la Copa Libertadores Femenina 2026, donde integra el Grupo B junto a Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Belgrano de Argentina. El equipo dirigido por Carlos Véliz es el único representante peruano en el certamen y buscará avanzar por primera vez a los cuartos de final.

El camino de las ‘leonas’ comenzó ante el ‘verdao’, uno de los equipos que aspira a pelear por el título continental. Tras ese encuentro, la ‘U’ deberá medirse con IDV, que juega en condición de local, y luego cerrará su participación en la fase de grupos frente a Belgrano.

La clasificación dependerá de los resultados en esta primera etapa: los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Por ello, sumar puntos en los siguientes compromisos será clave para que el conjunto crema mantenga sus opciones de continuar en la competencia.

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