Perú

Las últimas previsiones para Lima: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Lima para este 13 de octubre.

PUBLICIDAD

En Lima se espera una temperatura máxima de 27.0 grados centígrados y una mínima de 23.4 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 52% en el transcurso del día y del 39% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 14.8 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

PUBLICIDAD

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Piura este 13 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Piura este 13 de octubre

Perú: las predicciones del tiempo para Huancayo este 13 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: las predicciones del tiempo para Huancayo este 13 de octubre

¿Cómo estará el clima en Iquitos este 13 de octubre?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en Iquitos este 13 de octubre?

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cuzco

Perú: las predicciones del tiempo para Arequipa este 13 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: las predicciones del tiempo para Arequipa este 13 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori se inspira en Bukele para llevar su modelo a colegios: “Hombrecitos con pelo corto y prohibido maquillarse”

Francis Allison plantea una segunda vuelta en elecciones municipales para Lima: “Absolutamente válido”

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Ric La Torre sorprendió a una joven huancaína y a su madre al regalarles entradas para el último concierto de BTS en Lima

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

DEPORTES

Domingo Dianderas no participará en la Tradición Copera 2026: su máxima prioridad pasa por triunfar en la Copa Perú

Domingo Dianderas no participará en la Tradición Copera 2026: su máxima prioridad pasa por triunfar en la Copa Perú

La contundente opinión de Federico Urciuoli sobre la localía de Alianza Atlético en Trujillo ante Universitario: “Es innegociable”

Pablo Guede será citado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 tras sus cuestionamientos al VAR en Alianza Lima vs Cusco FC

La dura definición que tuvo Wilmer Aguirre sobre Guillermo ‘Chicho’ Salas: “No fue leal para mí”

Diego Enríquez alcanzó los 100 partidos oficiales como portero de Sporting Cristal, institución que apostó por su formación