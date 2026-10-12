Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 12 de octubre

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)
Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)
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Aquí está el precio de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este lunes. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

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Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: lunes 12 de octubre de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.69 soles el galónPrecio mínimo: 20.39 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 26.49 soles el galónPrecio mínimo: 21.25 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 23.29 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

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Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

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